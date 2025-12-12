«Спартаку» и другим российским клубам предложен экс-тренер сборной Китая Янкович. Он готов рассматривать предложения (Metaratings)
Александар Янкович готов рассмотреть предложения из РПЛ.
Нескольким российским клубам, включая «Спартак», предложили услуги 53-летнего тренера Александара Янковича.
По данным Metaratings, сербский специалист готов рассматривать предложения о работе в России.
В 2006 году он работал ассистентом Славолюба Муслина в «Локомотиве».
Янкович прежде работал в сборной Китая, которую возглавлял с февраля 2023 года по февраль 2024-го. Он провел 15 матчей во главе команды.
