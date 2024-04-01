DFB сообщил о разработке нового варианта цифры 4. Ранее Adidas запретил наносить номер 44 на форму Германии из-за схожести с символом СС

Теги Сборная Германии по футболу УЕФА adidas Немецкий футбольный союз игровая форма стиль Футбол

Немецкий футбольный союз (DFB) намерен согласовать с УЕФА новый дизайн цифры 4.

Ранее стало известно, что Adidas запретит наносить номер 44 на форму сборной Германии из-за схожести с символом СС. В команде он использоваться не будет.

DFB сообщил, что «ни одна из сторон, участвовавших в процессе создания дизайна футболки, не увидела никакой близости к нацистской символике».

«Тем не менее мы очень серьезно относимся к этой информации и не хотим предоставлять платформу для дискуссий. Вместе с 11teamsports, нашим партнером, мы разработаем альтернативный вариант для номера 4 и согласуем его с УЕФА», – сказано в сообщении Немецкого футбольного союза.

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48 комментариев
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Дарю идею
IV
+34
-2
+32
Ответ David Rigert
Им надо 44.
XLIV
+26
-2
+24
Как теперь носить футболку с "Kiss "?
+22
-2
+20
Ответ Timur Sagitov
С Кисслингом проблем не было - у него фамилия пишется Kießling.
Речь про рок-группу шла, у которой ss в написании реально схожи с теми самыми
+11
0
+11
Советую Адидас "съесть ещё этих мягких французских булок, да выпить чаю" и вопрос со шрифтом решится.
+8
0
+8
Ответ Craz1gor
Речь про рок-группу шла, у которой ss в написании реально схожи с теми самыми
Им можно все, у них солист родился в Израиле
+4
0
+4
Обычную 4 не нанести?
+5
-1
+4
20+24
22+22
22*2
11*4
+3
0
+3
Ответ JENNINGS
Как можно нанести номер 44, если в сборной на Евро закреплены номера с 1 по 23?
нельзя будет заказать с номером 44
+3
0
+3
Ответ Юрий Плотников
Может словами написать?))
Vierundvierzig?
+4
-2
+2
Ответ Клей Томпсон
это же они теракт в Крокусе организовали?
Как минимум теракт на крымском мосту организовали.А про Крокус как это связанно с моим коментарием?или просто методичку такую выдали своих отмазывать?
+7
-5
+2
Разрабывать дизайн цифр мы не бросим
+1
0
+1
Ответ .ru
в принципе, можно вообще все арабские цифры на римские поменять... мало ли кому что в них привидится
ой боюсь вас расстроить. Для начала почитайте про цифру 5. Римскую))
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
XLIV
Слишком похоже на "слив")))
+1
0
+1
Ответ gukmamop
Дарю идею IV
ZV
+2
-1
+1
Ответ gukmamop
Дарю идею IV
Иван Васильевич,Вы?
+1
0
+1
Ответ gukmamop
Дарю идею IV
Им надо 44.
0
0
0
Ответ Karra
Можно просто zz нанести, получится красиво. И преемственность поддержится, и без палева.
22
0
0
0
Ответ JENNINGS
XLIV
как штандарт у твоего легиона, гражданин?
+1
-1
0
Ответ JENNINGS
XLIV
Так себе надпись.
+1
-1
0
Ответ gukmamop
Дарю идею IV
Вероятно, что если они будут приветствовать римские цифры, то это тоже подойдет
+1
-1
0
в принципе, можно вообще все арабские цифры на римские поменять... мало ли кому что в них привидится
0
0
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адидас опух конечно
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Хорошо, что немецкому футбольному союзу есть чем заняться. Права негров и геев отстояли, теперь можно как следует взяться за дизайн цифры 4.
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44 - любимый номер гонщика Формулы-1 Хэмилтона.
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Ответ Craz1gor
Речь про рок-группу шла, у которой ss в написании реально схожи с теми самыми
Знаю. Но всё же это не футбольный мерч, группа не немецкая, такой дизайн давно и 50 лет вопросов не возникало.
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Может словами написать?))
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А 44 и 44 будет 88! Как вам такое? Думайте, адидас, какие цифры предлагаете!!!
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Надо 44 заменить на 1488
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Зря придают этим символам силу
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