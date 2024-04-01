DFB сообщил о разработке нового варианта цифры 4. Ранее Adidas запретил наносить номер 44 на форму Германии из-за схожести с символом СС

Немецкий футбольный союз (DFB) намерен согласовать с УЕФА новый дизайн цифры 4.

Ранее стало известно, что Adidas запретит наносить номер 44 на форму из-за схожести с символом СС. В команде он использоваться не будет.

DFB сообщил, что «ни одна из сторон, участвовавших в процессе создания дизайна футболки, не увидела никакой близости к нацистской символике».

«Тем не менее мы очень серьезно относимся к этой информации и не хотим предоставлять платформу для дискуссий. Вместе с 11teamsports, нашим партнером, мы разработаем альтернативный вариант для номера 4 и согласуем его с », – сказано в сообщении Немецкого футбольного союза.