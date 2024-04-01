Adidas запретит наносить номер 44 на форму Германии из-за схожести шрифта с символом СС. В сборной тоже не будут использовать номер

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу adidas игровая форма Политика стиль Футбол

Болельщикам запретят наносить номер 44 на новую форму сборной Германии.

Как сообщает Bild, запрет связан с тем, что из-за шрифта начертание номера 44 напоминает символ СС (военизированные формирования времен нацистской Германии – Sports), запрещенный в Германии наряду с другой нацистской символикой.

Представитель компании adidas Оливер Брюгген заявил, что номер 44 будет заблокирован в интернет-магазине в ближайшее время. При этом в рамках рекомендаций по персонализации на форму уже запрещено наносить слова «Гитлер» и «фюрер».

«Мы заблокируем номер 44 как можно скорее. В adidas работают люди из около 100 стран, наша компания выступает за разнообразие и инклюзивность, и мы как компания активно выступаем против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти в любой форме», – сказал Брюгген.

В свою очередь, в Немецком футбольном союзе заявили, что в сборной не будут использовать номер 44. В организации также заявили о неприятии «любых взглядов правого толка». Отметим, что на Евро-2024 в сборной Германии будут использоваться номера от 1-го до 23-го.

Фото: фан-шоп сборной Германии

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101 комментарий
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Ответ maks44
😰 Меняю ник срочно.
умножишь на 2 ?
+170
-1
+169
😰 Меняю ник срочно.
+159
-4
+155
Логичный вопрос, а зачем делали такой шрифт?
+92
-2
+90
Зозуля: Дайте два !
+88
-20
+68
Ответ d3fstqd
Логичный вопрос, а зачем делали такой шрифт?
Обычная версия — в сборных нет номера 44, только от 1 до 26, как выглядит 44 никто проверять не стал.

Конспирологическая версия — дизайнер аргентинец, а его прадедушка имеет немецкое происхождение
+52
-1
+51
Нойер, Та, Кроос и вернувшийся в сборную Кроос.
+45
-6
+39
Сборная Германии из-за этого к Nike переходит?
+29
-3
+26
Ответ d3fstqd
Логичный вопрос, а зачем делали такой шрифт?
Они, возможно, глянули от 0 до 9, понравилось. А потом кто-то в соц сетях, скорее всего, заметил 44, и может стал призывать такие майки одевать.
+23
-1
+22
А 88 можно?
+21
-2
+19
Прощальный подарок от адидаса.
+18
0
+18
для украинской сборной подойдёт такая форма
+42
-28
+14
Шрифт реально напоминает данный символ
+13
-2
+11
Забавно, поставляют разрисованным неонацистам оружие, а тут цифр испугались 😂
+43
-36
+7
Ответ Folio
умножишь на 2 ?
Боги,это топ-коммент)
+8
-2
+6
Ответ aslvowk@mail.ru
14 можно? А 88? А можно комбинацию - на майке 14 и на шортах 88? Насколько нужно быть глупым, чтобы обыкновенные числа связывать исключительно с усатым убийцей и его подразделениями. Чем 44 плохое число? Напоминает СС? Ну так сделайте шрифт для четверки другой, чтобы не напоминало
Это делается для того, чтобы сказать "Мы помним, и осуждаем!!!". Показуха.
+12
-6
+6
А если 2 болела с номером 4 рядом встанут? Может стоило шрифт другой сделать?
+8
-3
+5
Ответ JuVero
Нойер, Та, Кроос и вернувшийся в сборную Кроос.
Играть за Германию мы не бросим, Нойер, Та, Кроос и вернувшийся в сборную Кроос
+8
-3
+5
Ответ maks44
😰 Меняю ник срочно.
Можно первую 4 заменить на 1
+4
0
+4
Может проще нормальный шрифт сделать, чем с четверками бороться?
+5
-1
+4
Как это смешно))
+9
-5
+4
14 можно? А 88? А можно комбинацию - на майке 14 и на шортах 88? Насколько нужно быть глупым, чтобы обыкновенные числа связывать исключительно с усатым убийцей и его подразделениями. Чем 44 плохое число? Напоминает СС? Ну так сделайте шрифт для четверки другой, чтобы не напоминало
+9
-6
+3
Ответ Ozz99
Спасибо. Я не русский, а ваш язык один из самых сложных.
Чтобы тебе было легче запомнить ...
Одевают Надежду , надевают одежду!
+3
0
+3
Теперь будут брать номера 14 и 88, а потом фоткаться парами.
+3
0
+3
Ответ Карпов Стас
НАдевать!
Спасибо. Я не русский, а ваш язык один из самых сложных.
+3
-1
+2
Номеру 18 приготовиться...
+2
0
+2
Игрокам с номером 44 будет предложено поменять его на 14 или 88
+3
-1
+2
А 14 и 88?
+1
0
+1
У меня на смартфоне huawei в режиме быстрой зарядки на экране высвечивается 2 молнии. Видимо, надо тоже пожаловаться китайцам, чтобы заменили на другие фигурки))
+1
0
+1
А зачем было такой шрифт делать?
+1
0
+1
А владельцам автомобилей Опель необходимо запретить парковаться рядом. Только через одного минимум.
+1
0
+1
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