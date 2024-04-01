Adidas запретит наносить номер 44 на форму Германии из-за схожести шрифта с символом СС. В сборной тоже не будут использовать номер

Болельщикам запретят наносить номер 44 на новую форму сборной Германии.

Как сообщает Bild, запрет связан с тем, что из-за шрифта начертание номера 44 напоминает символ СС (военизированные формирования времен нацистской Германии – Sports), запрещенный в Германии наряду с другой нацистской символикой.

Представитель компании adidas Оливер Брюгген заявил, что номер 44 будет заблокирован в интернет-магазине в ближайшее время. При этом в рамках рекомендаций по персонализации на форму уже запрещено наносить слова «Гитлер» и «фюрер».

«Мы заблокируем номер 44 как можно скорее. В adidas работают люди из около 100 стран, наша компания выступает за разнообразие и инклюзивность, и мы как компания активно выступаем против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти в любой форме», – сказал Брюгген.

В свою очередь, в Немецком футбольном союзе заявили, что в сборной не будут использовать номер 44. В организации также заявили о неприятии «любых взглядов правого толка». Отметим, что на Евро-2024 в сборной Германии будут использоваться номера от 1-го до 23-го.

Фото: фан-шоп сборной Германии