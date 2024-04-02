Марченко набрал 1+1 с «Колорадо» и достиг отметки 20 шайб во 2-м сезоне подряд. У него 37 очков в 71 игре

Теги Коламбус Колорадо НХЛ Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко набрал 1+1 с «Колорадо» и достиг отметки 20 шайб в сезоне.

Форвард «Коламбуса» отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:1). 

На счету 23-летнего россиянина стало 37 (20+17) очков в 71 игре в текущем сезоне. Марченко достиг отметки 20 шайб во втором сезоне подряд (в прошлом – 21 гол в 59 играх). 

Сегодня Кирилл (18:11, 1:48 – в большинстве, «+2») нанес 3 броска в створ и сделал 2 перехвата. 

5 комментариев
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они с Воронковым могут быть отличными игроками в этой лиге, о которых будут говорить. Но для этого в Коламбусе должен быть тренер, который поставит команде нормальную игру. Я предлагал Тортса, например))
+6
0
+6
Ответ Кино Музыка
Странный игрок. Яркий, харизматичный, а сумма низкая.
Нестабильный. 3 матча играет, 5 не видно.
+3
0
+3
Странный игрок. Яркий, харизматичный, а сумма низкая.
+1
0
+1
Ответ Rikishi
они с Воронковым могут быть отличными игроками в этой лиге, о которых будут говорить. Но для этого в Коламбусе должен быть тренер, который поставит команде нормальную игру. Я предлагал Тортса, например))
Есть подозрение, что Тортс пойдет следом за Бэбкоком, если его поставят. Слишком нежные игроки нынче)
+1
-1
0
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