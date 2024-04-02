Марченко набрал 1+1 с «Колорадо» и достиг отметки 20 шайб во 2-м сезоне подряд. У него 37 очков в 71 игре

Кирилл Марченко набрал 1+1 с «Колорадо» и достиг отметки 20 шайб в сезоне.

Форвард « » отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата с « » (4:1).

На счету 23-летнего россиянина стало 37 (20+17) очков в 71 игре в текущем сезоне. Марченко достиг отметки 20 шайб во втором сезоне подряд (в прошлом – 21 гол в 59 играх).

Сегодня Кирилл (18:11, 1:48 – в большинстве, «+2») нанес 3 броска в створ и сделал 2 перехвата.