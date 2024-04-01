КХЛ оштрафовала СКА на 500 тысяч рублей за высказывания Медведева о судьях. Он обвинил арбитров в предвзятости
СКА получит штраф от КХЛ за критику работы судей в плей-офф.
Напомним, клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда. После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» судей.
«КХЛ рассмотрела высказывания председателя Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА» Александра Медведева относительно судейства матчей чемпионата КХЛ.
В соответствии с п.39 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ за нарушение пп. 1.24 п.1 ст. 55 Спортивного регламента КХЛ на клуб накладывается штраф», – сказано в сообщении пресс-службы.
Согласно п.39 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ, размер штрафа составит 500 тысяч рублей.
А почему тогда не упомянут главный тренер Ротенберг ?
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Медведев за час такие деньги получает.