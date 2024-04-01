КХЛ оштрафовала СКА на 500 тысяч рублей за высказывания Медведева о судьях. Он обвинил арбитров в предвзятости

Теги СКА судьи Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина деньги Хоккей

СКА получит штраф от КХЛ за критику работы судей в плей-офф.

Напомним, клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда. После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» судей.

«КХЛ рассмотрела высказывания председателя Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА» Александра Медведева относительно судейства матчей чемпионата КХЛ.

В соответствии с п.39 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ за нарушение пп. 1.24 п.1 ст. 55 Спортивного регламента КХЛ на клуб накладывается штраф», – сказано в сообщении пресс-службы.

Согласно п.39 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ, размер штрафа составит 500 тысяч рублей. 

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51 комментарий
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1 апреля?
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О. Справедливо. Нечего ныть. Достойно принимай поражение.
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мелочь, а приятно. КХЛ в моих глазах прямо взрослеет и становиться более мужественной)
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Так они вообще берега попутали, хорошо хоть президенту в этот раз не написали, самые позорные руководители, жалко Питерских болел.
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500к - это завтрак Ромки
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Ответ Дмитрий Шакиров
О. Справедливо. Нечего ныть. Достойно принимай поражение.
всё виноваты кроме ска
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Медведев направил решение КХЛ Эспозито, Стюарту и Кинэну. Они дружно подтвердили, что предвзятости не было, Кинэн даже написал awful
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Ныть в ска, это в порядке вещей!! Начиная от супер тренера, игроков, лизунов, ветеранов, а ещё теперь и директора заплакали!!!
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Да он в том интересно,на гораздо более крупную сумму наговорил.
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Первоапрельская шутка ?
А почему тогда не упомянут главный тренер Ротенберг ?
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Маловато для него будет
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ротенберг такую сумму получает за 3 три часа.
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Как-то несолидно, Медведев больше денег на чай после вечернего ужина оставляет, чем этот штраф
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Ну, если без шуток, - молодцы. Поставили на место невменяйку.
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Хорошо так медведь поныл на 500к. Жаль не со своего кармана, но для Газпрома это копейки с их то доходами.
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Они за ужин больше оставляют. Напугали
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Лучшей шутки над СКА уже не будет. ))
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Ура 🙌 Ураааааа!!!!!!! есть справедливость!!!!)))) ротенберг выходи на пресс конференцию!
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🤣🤣🤣 До########(говорился)
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Бинго. Красавцы 👍🏼
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5 часов его "работы"
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КХЛ взрослеет. К 16 годам выросли.. характер!
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
😁

))
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Чё творится...
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Обычно СКА начинал ныть устами псевдоветеранов и иных лиц с низкой социальной ответственностью, а это не штрафуется. А тут Медведев вдруг не выдержал и наныл пол-ляма. Красавец, что уж там.
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А можно оштрафовать Ротенберга? Пожизненно🙏
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А штраф кто будет платить? Газпром - народное достояние?
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Слону -дробина.
Медведев за час такие деньги получает.
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верить сегодня?
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Переложили деньги из одного кармана в другой)
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