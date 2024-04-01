Ural FC отменил турнир, где подерутся Емельяненко и Дацик, по техническим причинам

Лига Ural FC отменила турнир, запланированный на 12 апреля.

Напомним, что возглавить событие должен был бой в тяжелом весе между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

«Лига Ural FC сообщает, что международный турнир по кулачным боям и боксу в ММА-перчатках, запланированный на 12 апреля, отменяется по техническим причинам. О дате следующего мероприятия будет сообщено отдельно. Следите за информацией на наших официальных ресурсах!» – сказано в официальном сообщении лиги.

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