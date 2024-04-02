Кучеров набрал 0+1 в матче с «Детройтом» и догнал Маккиннона в гонке бомбардиров. У лидеров по 127 очков, у Макдэвида – 126

Теги Тампа-Бэй Детройт Колорадо Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров набрал 0+1 с «Детройтом» и догнал Маккиннона в гонке бомбардиров.

Форвард «Тампы» отметился результативной передачей в игре с «Ред Уингс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ

На счету 30-летнего россиянина 127 (42+85) очков в 73 играх. Ему остался 1 балл, чтобы повторить личный рекорд в лиге (а также одновременно рекорд «Лайтнинг» и среди россиян в НХЛ, 128 очков в 82 играх, 2018/19). 

Сегодня Никита (23:23, 5:48 – в большинстве, «минус 3») нанес 4 броска в створ и 3 мимо, а также допустил 1 потерю.

Кучеров делит первое место в гонке бомбардиров с Нэтаном Маккинноном из «Колорадо» (127 баллов в 75 играх, 47+80). Сегодня канадец остался без очков в матче с «Коламбусом» (1:4) при 9 бросках в створ. 

На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 126 (29+97) очков в 71 игре. Сегодня 5-кратный обладатель «Арт Росс Трофи» отметился результативной передачей в матче с «Сент-Луисом» (2:3 ОТ). 

До конца регулярки «Тампе» осталось провести 8 игр (Кучеров по ходу сезона пропустил 1 матч), «Колорадо» – 7 (Маккиннон идет без пропусков), «Эдмонтону» – 9 (Макдэвид пропустил 2 матча). 

При этом «Эвеланш» и «Ойлерс» еще дважды сыграют между собой, в том числе в заключительном для обеих команд матче сезона. 

Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).

В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.

23 комментария
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Сегодня все трое решили отдохнуть))
+27
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+27
Вот эта битва так битва,все будет до последнего тура,три гиганта!
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Чувствуется, что в следующей игре все трое очков поболее наберут, нежели сегодня)
+14
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+14
Чот ставлю на Макдевида
+10
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+8
Коннор фаворит, потому что у него впереди ещё одна игра против Сан Хосе и две против Аризоны
+9
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+8
"В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты"
впервые слышу про такое правило, век живи век учись
+8
-1
+7
думаю,Конор дожмет
+6
-1
+5
Вот этого я не знал
"Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам......"
+5
0
+5
Ответ Dimash Balatayev
Вот этого я не знал "Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам......"
Между прочим, Гретцки в своем первом сезоне в НХЛ проиграл Дионну гонку за "Арт Росс" именно по доп. показателю (меньше забил).
+5
0
+5
Ответ sergio_ua
А у Маккиннона все соперники уровня плей-офф
А сегодня играл против последней команды востока, но чет не сильно помогло очки набрать
+4
-1
+3
Ответ Radik_2.0
"В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты" впервые слышу про такое правило, век живи век учись
Ну так оно никогда не применялось. Даже до 2-го доп. показателя во всех 3 ничейных раскладах в истории дело не доходило.
+3
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+3
Мвкиннон этой ночью стал фаворитом за 3е место
+3
0
+3
Ответ sergio_ua
Коннор фаворит, потому что у него впереди ещё одна игра против Сан Хосе и две против Аризоны
А у Маккиннона все соперники уровня плей-офф
+3
-1
+2
Легендарная битва))
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какая борьба-то! прямо на радость букмекерам
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Ответ Александр Балабанов
Ну так оно никогда не применялось. Даже до 2-го доп. показателя во всех 3 ничейных раскладах в истории дело не доходило.
А кто из этой троицы свой первый гол забил раньше?
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Ответ mongrelius
А кто из этой троицы свой первый гол забил раньше?
Куч
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Ответ mongrelius
А кто из этой троицы свой первый гол забил раньше?
Кучеров, он вообще автор первого гола в этом сезоне НХЛ) но с учётом, что Маккиннон по голам далеко ушёл, придётся его обходить, поравняться будет мало
+1
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думаю Макдэвид с отрывом заберет опять, Куч слишком сниизил темп
+1
-1
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Ответ Александр Балабанов
Между прочим, Гретцки в своем первом сезоне в НХЛ проиграл Дионну гонку за "Арт Росс" именно по доп. показателю (меньше забил).
круто
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