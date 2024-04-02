Кучеров набрал 0+1 в матче с «Детройтом» и догнал Маккиннона в гонке бомбардиров. У лидеров по 127 очков, у Макдэвида – 126

Никита Кучеров набрал 0+1 с «Детройтом» и догнал Маккиннона в гонке бомбардиров.

Форвард «Тампы» отметился результативной передачей в игре с «Ред Уингс» (2:4) в регулярном чемпионате .

На счету 30-летнего россиянина 127 (42+85) очков в 73 играх. Ему остался 1 балл, чтобы повторить личный рекорд в лиге (а также одновременно рекорд «Лайтнинг» и среди россиян в НХЛ, 128 очков в 82 играх, 2018/19).

Сегодня Никита (23:23, 5:48 – в большинстве, «минус 3») нанес 4 броска в створ и 3 мимо, а также допустил 1 потерю.

Кучеров делит первое место в гонке бомбардиров с Нэтаном Маккинноном из «Колорадо» (127 баллов в 75 играх, 47+80). Сегодня канадец остался без очков в матче с «Коламбусом» (1:4) при 9 бросках в створ.

На третьем месте идет капитан « » – 126 (29+97) очков в 71 игре. Сегодня 5-кратный обладатель «Арт Росс Трофи» отметился результативной передачей в матче с «Сент-Луисом» (2:3 ОТ).

До конца регулярки «Тампе» осталось провести 8 игр (Кучеров по ходу сезона пропустил 1 матч), «Колорадо» – 7 (Маккиннон идет без пропусков), «Эдмонтону» – 9 (Макдэвид пропустил 2 матча).

При этом «Эвеланш» и «Ойлерс» еще дважды сыграют между собой, в том числе в заключительном для обеих команд матче сезона.

Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).

В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.