Михаил Кравец: «Меня хотели выгнать из «Авангарда» после игры с «Сибирью». Удивили слова Шарипзянова – смешно. Может, Звягина надо было в сентябре назначать? Раз такой бриллиант в раздевалке»

Теги Авангард Сибирь Сергей Звягин Рашид Хабибулин КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Дамир Шарипзянов Матч ТВ Хоккей

Михаил Кравец заявил, что его хотели уволить из «Авангарда» в ходе плей-офф-2023.

Специалист был уволен с поста главного тренера команды после поражения 0:7 от «Локомотива» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина. После этой игры «Авангард» уступал 0-2 в серии.

Под руководством Сергея Звягина «Авангард» отыгрался с 1-3 в серии, но проиграл 0:2 в седьмом матче.

– Говорили о вас, что в плей-офф проходило какое-то собрание. Вас попросили поменять схему — вы молча встали и вышли из комнаты. Было такое?

– Я клянусь здоровьем, семьей, чем угодно, что такого разговора вообще не было!

Руководство ко мне никогда не подходило и не говорило, что им не нравится система. И таких собраний не было.

При этом в прошлом сезоне после первой игры серии с «Сибирью» (1:2 ОТ) меня тоже хотели выгнать. За меня вступился генеральный менеджер Рашид Хабибулин, и мы в итоге добрались до бронзовых медалей.

– Такое было, что игроки сами что-то решали в раздевалке?

– Нет-нет, у нас все было по-честному. Они приходили ко мне, мы говорили глаза в глаза. Бредовых ситуаций, когда рулили игроки, у нас не было.

Хотя вот удивило интервью Дамира Шарипзянова, когда он сказал, что мы почему-то перестали играть по системе Боба Хартли.

– Ну там просто констатация факта.

– Все равно это выглядит смешно. Мы все схемы обсуждали, и я всегда был готов выслушать мнение любого игрока в нашей команде. А так, чтобы я встал и перед руководством хлопнул дверью – не было такого никогда.

Кстати, еще Дамир заметил, что мы в 2022 году выиграли бы серию у «Магнитки», если бы не уехали два финских защитника: Вилле Покка и Оливер Каски.

Но я сейчас скажу: может, мы и «Локомотив» сейчас бы прошли, не покинь нас Сергей Толчинский и Арсений Грицюк?

– Вас удивило, что «Авангард» предложил двухлетний контракт Звягину?

– Клуб проиграл серию второго раунда. А год назад мы дошли до третьего раунда, где уступили «Ак Барсу». И после бронзовых медалей меня даже брать не хотели. Удивлен я теперь или нет? Вот и подумайте.

Это право «Авангарда». Значит, они доверяют Звягину. Или сегодня есть вера, а завтра – нет, как сезон пойдет. Если дали контракт, значит, в этом тренере видят перспективу.

Просто, может, надо было в сентябре его назначать? Раз такой бриллиант был у них в раздевалке, и ему не давали шанса, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

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16 комментариев
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Мда... Наваливает кринжа конкретно... 😐
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Чет совсем уже понесло его. Там очень большое интервью, да?) До конца недели хватит его?:)
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Он наверное думает, что Звягин раскачал лодку, поэтому так говорит
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Так Кравец себе работу не найдет)
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Кравецу нужно бы остановиться, болельщики его поддерживали . А сейчас он собственными словами ломает себе репутацию
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Хватит уже Кравеца,
реально немного того позитивного, что было по сезону и это угробил своим интервью))
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###, да остановись ты уже.
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Время всех рассудит!
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Ответ Иван Шаров
Он наверное думает, что Звягин раскачал лодку, поэтому так говорит
Ревность. Так же как Рябыкин, заметно, не очень относится к самому Кравцу, хотя от тоже, вроде бы, не подсиживал.
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Ответ Snow11
Кравецу нужно бы остановиться, болельщики его поддерживали . А сейчас он собственными словами ломает себе репутацию
Там ломать нечего
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Дядь Миш, давай-ка, лучше в новом клубе доказывай, что руководство совершило большую ошибку. А вот эти вот язвительные вью тебя краше не делают, не оправдывают, и не вызывают сочувствия.
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Бронзовые медали.... клиника
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Некрасит конечно все эти высказывания Кравца,всю внутреннюю кухню решил рассказать,что творилось в команде,умный человек умолкнет,а этот как базарная бабка успокоиться не может,после таких заявлений врятли он сможет работу найти в КХЛ
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Кравец поплыл, кравец попал... (С)
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«Иногда лучше жевать, чем говорить»… хоронит свою карьеру товарищ… .
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