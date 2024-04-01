Михаил Кравец: «Меня хотели выгнать из «Авангарда» после игры с «Сибирью». Удивили слова Шарипзянова – смешно. Может, Звягина надо было в сентябре назначать? Раз такой бриллиант в раздевалке»

Михаил Кравец заявил, что его хотели уволить из «Авангарда» в ходе плей-офф-2023.

Специалист был уволен с поста главного тренера команды после поражения 0:7 от «Локомотива» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина. После этой игры «Авангард» уступал 0-2 в серии.

Под руководством Сергея Звягина «Авангард» отыгрался с 1-3 в серии, но проиграл 0:2 в седьмом матче.

– Говорили о вас, что в плей-офф проходило какое-то собрание. Вас попросили поменять схему — вы молча встали и вышли из комнаты. Было такое?

– Я клянусь здоровьем, семьей, чем угодно, что такого разговора вообще не было!

Руководство ко мне никогда не подходило и не говорило, что им не нравится система. И таких собраний не было.

При этом в прошлом сезоне после первой игры серии с «Сибирью» (1:2 ОТ) меня тоже хотели выгнать. За меня вступился генеральный менеджер Рашид Хабибулин, и мы в итоге добрались до бронзовых медалей.

– Такое было, что игроки сами что-то решали в раздевалке?

– Нет-нет, у нас все было по-честному. Они приходили ко мне, мы говорили глаза в глаза. Бредовых ситуаций, когда рулили игроки, у нас не было.

Хотя вот удивило интервью , когда он сказал, что мы почему-то перестали играть по системе Боба Хартли.

– Ну там просто констатация факта.

– Все равно это выглядит смешно. Мы все схемы обсуждали, и я всегда был готов выслушать мнение любого игрока в нашей команде. А так, чтобы я встал и перед руководством хлопнул дверью – не было такого никогда.

Кстати, еще Дамир заметил, что мы в 2022 году выиграли бы серию у «Магнитки», если бы не уехали два финских защитника: Вилле Покка и Оливер Каски.

Но я сейчас скажу: может, мы и «Локомотив» сейчас бы прошли, не покинь нас Сергей Толчинский и Арсений Грицюк?

– Вас удивило, что «Авангард» предложил двухлетний контракт Звягину?

– Клуб проиграл серию второго раунда. А год назад мы дошли до третьего раунда, где уступили «Ак Барсу». И после бронзовых медалей меня даже брать не хотели. Удивлен я теперь или нет? Вот и подумайте.

Это право «Авангарда». Значит, они доверяют Звягину. Или сегодня есть вера, а завтра – нет, как сезон пойдет. Если дали контракт, значит, в этом тренере видят перспективу.

Просто, может, надо было в сентябре его назначать? Раз такой бриллиант был у них в раздевалке, и ему не давали шанса, – сказал бывший главный тренер « » .