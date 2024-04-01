Кержаков остался жить в Сербии после ухода из местного «Спартака»: «Сын пошел здесь в 4-й класс, не стали ничего менять. Бытовых проблем не ощущаю, поглощен футболом»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Сербия Спартак Суботица Чемпионат.com Футбол

Александр Кержаков остался в Сербии после увольнения из «Спартака» из Суботицы.

Кержаков покинул пост главного тренера «Спартака» из Суботицы в ноябре прошлого года. Он проработал в клубе 5 месяцев.

– Вы остались жить в Сербии?

– Да. Мы не стали ничего менять, потому что сын здесь пошел в школу, в четвертый класс. Решили никуда его не дергать – доучится здесь этот учебный год.

– Убедились на собственном опыте, что России и Сербия – братские народы?

– Сложно сказать. В тех странах, где жил и играл, никогда не ощущал предвзятости ко мне и моей семье. Но в Сербии отношение к России немного отличается от других мест. Это видно не только в общении с людьми. Например, огромное количество билбордов напоминает, что Россия и Сербия едины. Наверное, так можно сказать про отношения наших стран.

– Какие особенности жизни в Сербии?

– Здесь проще понимать язык. Но в основном я был сконцентрирован на работе. Сейчас поглощен футболом настолько, насколько это возможно. Каких-то проблем в бытовом плане не ощущаю. Из плюсов могу выделить расстояния. Можно спокойно передвигаться по стране на машине и смотреть футбол в разных городах.

– Допускаете возвращение в Россию?

– Конечно, – сказал экс-форвард «Зенита» и сборной России.

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30 комментариев
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Кержаков: Бил, бjy и бићу ударићу
+44
0
+44
Был в Сербии у друзей в прошлом году. Был сильно удивлен некоторыми особенностями:
1) Думал, что климат примерно там как в Москве. Ничего подобного. Летом выше 30+ стабильно, зимы со снегом почти нет
2) Сербки высокие. Девушек 160+ миниатюрных практически не встретить. Сами сербы внешне похожи не на славян, а скорее на итальянцев(!)
3) Очень много собак. Город собачников)
4) Граффити везде, что минус. Напоминает Москву 90-х

Вот. Можем кому-то будет интересно, кто там не был)
+26
-1
+25
Александр всегда отличался трезвостью суждений.
+24
-5
+19
Ответ kostas2007
Еще один выбрал свободу
А в России он прямо насильно жил и несвободно. Уверен, поступит предложение о работе, вернется.
+19
-2
+17
выдергивать ребенка посреди учебного года и переезжать действительно стресс. Сперва у тебя были одни условия и учителя, потом другие. Очень здраво ведёт себя Кержаков 👍
+13
-1
+12
Ответ Лимит Лимитович
Был в Сербии у друзей в прошлом году. Был сильно удивлен некоторыми особенностями: 1) Думал, что климат примерно там как в Москве. Ничего подобного. Летом выше 30+ стабильно, зимы со снегом почти нет 2) Сербки высокие. Девушек 160+ миниатюрных практически не встретить. Сами сербы внешне похожи не на славян, а скорее на итальянцев(!) 3) Очень много собак. Город собачников) 4) Граффити везде, что минус. Напоминает Москву 90-х Вот. Можем кому-то будет интересно, кто там не был)
Заранее извини за душность, но по поводу климата, ты разве не заглядывал в карты где находится Сербия и на какой широте?) это как удивляться тому что в Сочи тепло))
+9
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+9
Вопросов нет
+6
0
+6
Так написали, как будто он эмигрировал) Он же сказал, чтобы сын учебный год закончил, потом думаю всё равно вернётся
+7
-3
+4
Ответ Сергей Орлов
Александр всегда отличался трезвостью суждений.
Особенно, когда вложился в нефтяной завод))
+4
0
+4
Ну и отлично
+3
-1
+2
Ответ Лимит Лимитович
Был в Сербии у друзей в прошлом году. Был сильно удивлен некоторыми особенностями: 1) Думал, что климат примерно там как в Москве. Ничего подобного. Летом выше 30+ стабильно, зимы со снегом почти нет 2) Сербки высокие. Девушек 160+ миниатюрных практически не встретить. Сами сербы внешне похожи не на славян, а скорее на итальянцев(!) 3) Очень много собак. Город собачников) 4) Граффити везде, что минус. Напоминает Москву 90-х Вот. Можем кому-то будет интересно, кто там не был)
Как человек проживший в Белграде год добавлю еще и 2 момента, которые реально портят там жизнь: постоянный зимний смог и тотальное курение, в том числе в общественных заведениях. Из плюсов - отличная погода, красивые девушки, много кафе, баров и ресторанов (больше чем Мск). А большинство надписей про братство народов - это либо стихийное граффити, либо рекламные плакаты Газпрома.
+2
0
+2
Ответ Сергей Орлов
Александр всегда отличался трезвостью суждений.
это да

но в данном случае у него и не спросили ничего особенного, бытовые вопросы
+3
-1
+2
Кержаков - красавчик
+1
0
+1
Еще один выбрал свободу
+28
-27
+1
Ответ Сергей Орлов
Александр всегда отличался трезвостью суждений.
Лол
+2
-1
+1
Ответ Лимит Лимитович
Был в Сербии у друзей в прошлом году. Был сильно удивлен некоторыми особенностями: 1) Думал, что климат примерно там как в Москве. Ничего подобного. Летом выше 30+ стабильно, зимы со снегом почти нет 2) Сербки высокие. Девушек 160+ миниатюрных практически не встретить. Сами сербы внешне похожи не на славян, а скорее на итальянцев(!) 3) Очень много собак. Город собачников) 4) Граффити везде, что минус. Напоминает Москву 90-х Вот. Можем кому-то будет интересно, кто там не был)
Сербы 2ая нация по среднему росту в мире после Голландцев вроде
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Ответ Лимит Лимитович
Был в Сербии у друзей в прошлом году. Был сильно удивлен некоторыми особенностями: 1) Думал, что климат примерно там как в Москве. Ничего подобного. Летом выше 30+ стабильно, зимы со снегом почти нет 2) Сербки высокие. Девушек 160+ миниатюрных практически не встретить. Сами сербы внешне похожи не на славян, а скорее на итальянцев(!) 3) Очень много собак. Город собачников) 4) Граффити везде, что минус. Напоминает Москву 90-х Вот. Можем кому-то будет интересно, кто там не был)
Плюс курят, такое ощущение, что все и везде )
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Ответ Лимит Лимитович
Был в Сербии у друзей в прошлом году. Был сильно удивлен некоторыми особенностями: 1) Думал, что климат примерно там как в Москве. Ничего подобного. Летом выше 30+ стабильно, зимы со снегом почти нет 2) Сербки высокие. Девушек 160+ миниатюрных практически не встретить. Сами сербы внешне похожи не на славян, а скорее на итальянцев(!) 3) Очень много собак. Город собачников) 4) Граффити везде, что минус. Напоминает Москву 90-х Вот. Можем кому-то будет интересно, кто там не был)
Мне было интересно
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Ответ Лимит Лимитович
Был в Сербии у друзей в прошлом году. Был сильно удивлен некоторыми особенностями: 1) Думал, что климат примерно там как в Москве. Ничего подобного. Летом выше 30+ стабильно, зимы со снегом почти нет 2) Сербки высокие. Девушек 160+ миниатюрных практически не встретить. Сами сербы внешне похожи не на славян, а скорее на итальянцев(!) 3) Очень много собак. Город собачников) 4) Граффити везде, что минус. Напоминает Москву 90-х Вот. Можем кому-то будет интересно, кто там не был)
Много красивых сербок?
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Ответ Лимит Лимитович
Был в Сербии у друзей в прошлом году. Был сильно удивлен некоторыми особенностями: 1) Думал, что климат примерно там как в Москве. Ничего подобного. Летом выше 30+ стабильно, зимы со снегом почти нет 2) Сербки высокие. Девушек 160+ миниатюрных практически не встретить. Сами сербы внешне похожи не на славян, а скорее на итальянцев(!) 3) Очень много собак. Город собачников) 4) Граффити везде, что минус. Напоминает Москву 90-х Вот. Можем кому-то будет интересно, кто там не был)
1) Белград по широте южнее Симферополя, так что неудивительно. Да и в Москве более континентальный климат, а там все-таки Адриатика близко.
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Ответ Oleg Olegov
Сербил, Сербью, буду Сербить.
Олежа...🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Ответ kostas2007
Еще один выбрал свободу
Вспомнился старый советский анекдот.
Поехал скрипач Рабинович (тм) выступать с гастролями по США. Через неделю из Бостона пришла телеграмма: "Я выбираю свободу".
Ну всё кипишь по всей филармонии, обком, профком, куратору из Конторы Глубинного Бурения - все на ушах.
Через три дня в актовом зале Товарищеский суд - обличительные речи, воспоминания со всех сторон где и когда Рабинович (тм) проявил свою суть, но на это, проявив политическую близорукость не обратили внимание. В общем - процесс в полном разгаре.
Вдруг с шумом отрываются двери и на пороге стоит Рабинович (тм).
- Как, как это всё понимать, товарищ скрипач ???-
-Просто мен было интересно, КАК вы поймёте мою телеграмму !!!-
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Ответ олдовый манк
Комментарий удален модератором
В РФ спрос только на живое мясо сейчас.
А вообще,экономическая схема страны предельно проста: воруешь ты или воруют у тебя
Хотя тем у кого информационная картинка мира формируется федеральными СМИ это трудно поддается осмыслению
Такие вы /цензура/ старые, ватные патриоты
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Ответ олдовый манк
Комментарий удален модератором
Все верно. А за границей он востребован и получает миллионы. Алонсо и Кержакова все хотят.
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Ответ kostas2007
Еще один выбрал свободу
Комментарий удален модератором
Ответ kostas2007
Еще один выбрал свободу
Свободу в чем?)
+10
-10
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Разумно че
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