Кержаков остался жить в Сербии после ухода из местного «Спартака»: «Сын пошел здесь в 4-й класс, не стали ничего менять. Бытовых проблем не ощущаю, поглощен футболом»

Александр Кержаков остался в Сербии после увольнения из «Спартака» из Суботицы.

Кержаков покинул пост главного тренера « » из Суботицы в ноябре прошлого года. Он проработал в клубе 5 месяцев.

– Вы остались жить в Сербии?

– Да. Мы не стали ничего менять, потому что сын здесь пошел в школу, в четвертый класс. Решили никуда его не дергать – доучится здесь этот учебный год.

– Убедились на собственном опыте, что России и Сербия – братские народы?

– Сложно сказать. В тех странах, где жил и играл, никогда не ощущал предвзятости ко мне и моей семье. Но в Сербии отношение к России немного отличается от других мест. Это видно не только в общении с людьми. Например, огромное количество билбордов напоминает, что Россия и Сербия едины. Наверное, так можно сказать про отношения наших стран.

– Какие особенности жизни в Сербии?

– Здесь проще понимать язык. Но в основном я был сконцентрирован на работе. Сейчас поглощен футболом настолько, насколько это возможно. Каких-то проблем в бытовом плане не ощущаю. Из плюсов могу выделить расстояния. Можно спокойно передвигаться по стране на машине и смотреть футбол в разных городах.

– Допускаете возвращение в Россию?

– Конечно, – сказал экс-форвард «Зенита» и сборной России.