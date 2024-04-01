Кержаков остался жить в Сербии после ухода из местного «Спартака»: «Сын пошел здесь в 4-й класс, не стали ничего менять. Бытовых проблем не ощущаю, поглощен футболом»
Александр Кержаков остался в Сербии после увольнения из «Спартака» из Суботицы.
Кержаков покинул пост главного тренера «Спартака» из Суботицы в ноябре прошлого года. Он проработал в клубе 5 месяцев.
– Вы остались жить в Сербии?
– Да. Мы не стали ничего менять, потому что сын здесь пошел в школу, в четвертый класс. Решили никуда его не дергать – доучится здесь этот учебный год.
– Убедились на собственном опыте, что России и Сербия – братские народы?
– Сложно сказать. В тех странах, где жил и играл, никогда не ощущал предвзятости ко мне и моей семье. Но в Сербии отношение к России немного отличается от других мест. Это видно не только в общении с людьми. Например, огромное количество билбордов напоминает, что Россия и Сербия едины. Наверное, так можно сказать про отношения наших стран.
– Какие особенности жизни в Сербии?
– Здесь проще понимать язык. Но в основном я был сконцентрирован на работе. Сейчас поглощен футболом настолько, насколько это возможно. Каких-то проблем в бытовом плане не ощущаю. Из плюсов могу выделить расстояния. Можно спокойно передвигаться по стране на машине и смотреть футбол в разных городах.
– Допускаете возвращение в Россию?
– Конечно, – сказал экс-форвард «Зенита» и сборной России.
1) Думал, что климат примерно там как в Москве. Ничего подобного. Летом выше 30+ стабильно, зимы со снегом почти нет
2) Сербки высокие. Девушек 160+ миниатюрных практически не встретить. Сами сербы внешне похожи не на славян, а скорее на итальянцев(!)
3) Очень много собак. Город собачников)
4) Граффити везде, что минус. Напоминает Москву 90-х
Вот. Можем кому-то будет интересно, кто там не был)
но в данном случае у него и не спросили ничего особенного, бытовые вопросы
Поехал скрипач Рабинович (тм) выступать с гастролями по США. Через неделю из Бостона пришла телеграмма: "Я выбираю свободу".
Ну всё кипишь по всей филармонии, обком, профком, куратору из Конторы Глубинного Бурения - все на ушах.
Через три дня в актовом зале Товарищеский суд - обличительные речи, воспоминания со всех сторон где и когда Рабинович (тм) проявил свою суть, но на это, проявив политическую близорукость не обратили внимание. В общем - процесс в полном разгаре.
Вдруг с шумом отрываются двери и на пороге стоит Рабинович (тм).
- Как, как это всё понимать, товарищ скрипач ???-
-Просто мен было интересно, КАК вы поймёте мою телеграмму !!!-
А вообще,экономическая схема страны предельно проста: воруешь ты или воруют у тебя
Хотя тем у кого информационная картинка мира формируется федеральными СМИ это трудно поддается осмыслению
Такие вы /цензура/ старые, ватные патриоты