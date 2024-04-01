Кройфф – лучший нидерландский игрок по версии FourFourTwo. Ван Бастен – 2-й, Бергкамп – 7-й
Йохан Кройфф признан FourFourTwo лучшим нидерландским игроком.
Бывший нападающий «Аякса» и «Барселоны» занял первое место в списке из 37 футболистов, составленном британским журналом.
В первую половину рейтинга включены:
1. Йохан Кройфф.
2. Марко ван Бастен.
3. Руд Гуллит.
4. Йохан Нескенс.
5. Франк Райкард.
6. Робин ван Перси.
7. Деннис Бергкамп.
8. Роналд Куман.
9. Эдвин ван дер Сар.
10. Руд Крол.
11. Йонни Реп.
12. Пит Кейзер.
13. Уэсли Снейдер.
14. Вирджил ван Дейк.
15. Кларенс Зеедорф.
16. Патрик Клюйверт.
17. Фас Вилкес.
Отсутствие Роббена в списке - показатель таких ’авторитетных’ рейтингов
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/orangemood/287301.html?ysclid=luhc3hn6e7743050212
Вильям Сурбиер где?!
20 лет в сборной был столпом обороны, три ушастых с Аяксом, один из лучших в мире долгие годы на своей позиции!
Роб Ренсенбринк, которого назвали вторым Кройффом?!
Короче рейтинг так себе…
А Роббен это уникум, и такой рейтинг просто плевок в лицо футбола. И в том числе если иметь ввиду сборную, или даже особенно если иметь ввиду сборную, там, где РВП растворялся, Роббен тащил. Да, Перси наколотил больше, забил испанцам важнейший красивейший мяч, но в ключевых играл он не просто не решал, он пропадал и нередко был вреден. Да, Роббен запорол выход в финале, но почти в каждой своей игре за сборную это был мотор и один из опаснейших игроков команды, начиная с 2004, заканчивая прощальным матчем, почти всегда Арьен держал высочайший уровень. Может быть не всё всегда получалось, но этому парню было плевать, кого и на какой стадии терроризировать, он делал это практически всегда. Так что по наградам за сборную с РВП он наравных, а по своему значению для команды - Роббен наголову выше практически любого в этом веке. Собственно, и Снейдер должен быть выше РВП, но ниже Арьена, поэтому ощущение, что автор-профан просто-напросто забыл про существование Роббена в принципе, иначе всё это просто невозможно объяснить.