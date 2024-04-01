Кройфф – лучший нидерландский игрок по версии FourFourTwo. Ван Бастен – 2-й, Бергкамп – 7-й

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Йохан Кройфф признан FourFourTwo лучшим нидерландским игроком.

Бывший нападающий «Аякса» и «Барселоны» занял первое место в списке из 37 футболистов, составленном британским журналом.

В первую половину рейтинга включены:

1. Йохан Кройфф.

2. Марко ван Бастен.

3. Руд Гуллит.

4. Йохан Нескенс.

5. Франк Райкард.

6. Робин ван Перси.

7. Деннис Бергкамп.

8. Роналд Куман.

9. Эдвин ван дер Сар.

10. Руд Крол.

11. Йонни Реп.

12. Пит Кейзер.

13. Уэсли Снейдер.

14. Вирджил ван Дейк.

15. Кларенс Зеедорф.

16. Патрик Клюйверт.

17. Фас Вилкес.

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100 комментариев
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Роббен видимо эстонец
+107
-3
+104
Где Роббен? Как минимум в семёрке должен быть
+54
-4
+50
Ответ Кирилл Голивец
А где Промес?
В тюрьме.
+51
-3
+48
Как всегда, такие рейтинги заставляют удивляться. Но Ван Перси с какого перепугу выше, как минимум, Бергкампа?
+49
-3
+46
Ответ Tristan...
Где Роббен? Как минимум в семёрке должен быть
Он травмирован (с)
+35
-2
+33
Ван Перси выше Кумана и Бёргкампа?
+30
-3
+27
А где Промес?
+26
-5
+21
Бергкамп, как истинный канонир, должен быть в этом рейтинге четвёртым
+17
-2
+15
Ван Нистелрой где?
+17
-3
+14
Есть Клюверт,но нет Роббена??? По мне Роббен сильнейший игрок своей страны в 21 веке.
+16
-2
+14
Ответ Александр Зубков
В тюрьме.
А в тюрьме сейчас ужин - индийский плов.
+15
-4
+11
Зеедорф с 5 ЛЧ ниже Ван дейка и Ван Перси 🤣
+19
-8
+11
Ответ Чистый лист
Комментарий скрыт
Ну всё правильно, тут же только про нидерландских игроков
+8
-1
+7
Первый Кряуфф, дальше на вкус и цвет, НО бергкамп точно в 5, а где ф де бур, давидс, коку, ренсенбринк тоже минимум в 10, клейверт, стам, ван нистелрой, ну и само собой Арьен Роббен в 10 железно
+10
-3
+7
Роббен гораздо сильнее и Снейдера и Ван Перси
+7
-1
+6
Без Роббена - серьезно?!🤦
Отсутствие Роббена в списке - показатель таких ’авторитетных’ рейтингов
+5
0
+5
Ответ Red_Marlboro_
Комментарий удален пользователем
Как же умиляют такие умники, как ты. 1 ЛЧ с Аяксом, 1 ЛЧ с Реалом и 2 ЛЧ с Миланом. Если в твоей Вселенной 1+1+2=5, то удачи.
+5
-1
+4
Ответ eftomolgy
Овермарса нет? Видимо история с дикпиком повлияла
И Давидса тоже
+5
-1
+4
Бергкамп, как и Снайдер лучше, чем Ван Перси.
+5
-2
+3
бергкамп 7-й? очередной бред от фуфуту
+6
-3
+3
Ответ knvb90
Первый Кряуфф, дальше на вкус и цвет, НО бергкамп точно в 5, а где ф де бур, давидс, коку, ренсенбринк тоже минимум в 10, клейверт, стам, ван нистелрой, ну и само собой Арьен Роббен в 10 железно
Ван Ханегем тоже должен быть в 10. Ренсенбринка и Роббена, кажется, просто забыли)
+2
0
+2
Ван Нистелрой даже не в двадцатке? )))))))))))
+4
-2
+2
Без Ленстры этот список фикция.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/orangemood/287301.html?ysclid=luhc3hn6e7743050212
+2
0
+2
Роббен, не?! Ну это же ТОП-10, как минимум, если уж там тот же Бергкамп!))

Вильям Сурбиер где?!
20 лет в сборной был столпом обороны, три ушастых с Аяксом, один из лучших в мире долгие годы на своей позиции!

Роб Ренсенбринк, которого назвали вторым Кройффом?!

Короче рейтинг так себе…
+2
0
+2
Ответ RAMIK
Есть Клюверт,но нет Роббена??? По мне Роббен сильнейший игрок своей страны в 21 веке.
Ну Клюйверту почему бы не быть? Можно ему быть, может быть даже и нужно, но отсутствие Роббена это просто клиника. Роббен должен быть где-то наравне с Бергкампом, который тоже должен быть выше как минимум РВП, ну и, пожалуй, Райкарда тоже (хотя если за критерий берут успехи со сборной, то тогда не самое высокое место Бергкампа может стать попонятнее).
А Роббен это уникум, и такой рейтинг просто плевок в лицо футбола. И в том числе если иметь ввиду сборную, или даже особенно если иметь ввиду сборную, там, где РВП растворялся, Роббен тащил. Да, Перси наколотил больше, забил испанцам важнейший красивейший мяч, но в ключевых играл он не просто не решал, он пропадал и нередко был вреден. Да, Роббен запорол выход в финале, но почти в каждой своей игре за сборную это был мотор и один из опаснейших игроков команды, начиная с 2004, заканчивая прощальным матчем, почти всегда Арьен держал высочайший уровень. Может быть не всё всегда получалось, но этому парню было плевать, кого и на какой стадии терроризировать, он делал это практически всегда. Так что по наградам за сборную с РВП он наравных, а по своему значению для команды - Роббен наголову выше практически любого в этом веке. Собственно, и Снейдер должен быть выше РВП, но ниже Арьена, поэтому ощущение, что автор-профан просто-напросто забыл про существование Роббена в принципе, иначе всё это просто невозможно объяснить.
+3
-1
+2
Ответ kerzhy
Стама нет, а ван Дейк есть… Яяяясно….
Стам столб, Ван дейк намного круче
+2
0
+2
Зеедорф должен быть как-минимум в десятке!
+5
-3
+2
Ответ QWertY
С того, что лучший бомбардир сборной Нидерландов, плюс серебренный и бронзовый призер ЧМ. Такие достижения Бергкампу только во сне приснятся
А что на счёт Кумана?
+3
-1
+2
Стама нет, а ван Дейк есть… Яяяясно….
+5
-3
+2
Давидс?
+1
0
+1
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