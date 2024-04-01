Кройфф – лучший нидерландский игрок по версии FourFourTwo. Ван Бастен – 2-й, Бергкамп – 7-й

Йохан Кройфф признан FourFourTwo лучшим нидерландским игроком.

Бывший нападающий «Аякса» и «Барселоны» занял первое место в списке из 37 футболистов, составленном британским журналом.

В первую половину рейтинга включены:

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2. Марко ван Бастен.

3. Руд Гуллит.

4. Йохан Нескенс.

5. .

6. Робин ван Перси.

7. .

8. Роналд Куман.

9. Эдвин ван дер Сар.

10. Руд Крол.

11. Йонни Реп.

12. Пит Кейзер.

13. Уэсли Снейдер.

14. Вирджил ван Дейк.

15. Кларенс Зеедорф.

16. Патрик Клюйверт.

17. Фас Вилкес.