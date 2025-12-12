Хаманн про Алонсо в «Реале»: «Растрачен потенциал перспективного тренера. «Мадрид» дал Винисиуса почувствовать себя важнее клуба после бойкота «Золотого мяча»

Дитмар Хаманн: разлад в «Реале» начался в вручения «Золотого мяча».

Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн поделился мнением о ситуации тренера Хаби Алонсо в «Реале ».

«Разлад начался с вручения «Золотого мяча» [в 2024 году], когда Винисиус и весь клуб бойкотировали мероприятие. Они дали Вини почувствовать себя важнее клуба.

Потом случился матч с «Барселоной», когда его заменили на 70-й минуте. Он поднял огромный шум, но не был наказан.

После этого тренер был окончательно обречен – и это лишь следствие того, что произошло в последние месяцы. На данный момент футболисты неуправляемы.

Потребовалось пять-шесть месяцев, чтобы растратить потенциал самого перспективного тренера», – сказал Хаманн .

Оливер Кан: «Идеи Алонсо не подходят «Реалу». Подход Хаби требует специфических игроков, а в «Мадриде» футболисты не хотят, чтобы их заставляли играть по системам»