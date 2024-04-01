Данни: «Роналду внутри команды чем-то похож на Дзюбу. Тоже всегда улыбается, со всеми шутит. Шутки лучше у Артема, он как клоун»

Данни рассказал, на кого Криштиану Роналду похож внутри команды.

«Складывается впечатление, что Роналду эгоист, внутри команды он другой? Совершенно другой. Он чем-то похож на . Тоже всегда улыбается, разговаривает, со всеми шутит. Просто нужно понимать, кто такой .

Он настоящая звезда. Он не может спокойно пройти по улицам, потому что его моментально окружают тысячи болельщиков. В таком ритме жить непросто. Ему нужно быть немного не то что злым, но немного эгоистичным. Он ведь тоже хочет приватности, хочет побыть с семьей, с женой, с детьми. Но он не может себе этого позволить, он лучший футболист в мире.

У кого шутки лучше — у Роналду или у Дзюбы? Я думаю, у Дзюбы. Он как клоун», — сказал экс-хавбек «Зенита» и сборной в эфире ютуб-канала Kolos.