Данни: «Роналду внутри команды чем-то похож на Дзюбу. Тоже всегда улыбается, со всеми шутит. Шутки лучше у Артема, он как клоун»

Теги Локомотив Артем Дзюба Данни Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Данни рассказал, на кого Криштиану Роналду похож внутри команды.

«Складывается впечатление, что Роналду эгоист, внутри команды он другой? Совершенно другой. Он чем-то похож на Дзюбу. Тоже всегда улыбается, разговаривает, со всеми шутит. Просто нужно понимать, кто такой Криштиану Роналду

Он настоящая звезда. Он не может спокойно пройти по улицам, потому что его моментально окружают тысячи болельщиков. В таком ритме жить непросто. Ему нужно быть немного не то что злым, но немного эгоистичным. Он ведь тоже хочет приватности, хочет побыть с семьей, с женой, с детьми. Но он не может себе этого позволить, он лучший футболист в мире.

У кого шутки лучше — у Роналду или у Дзюбы? Я думаю, у Дзюбы. Он как клоун», — сказал экс-хавбек «Зенита» и сборной Португалии в эфире ютуб-канала Kolos.

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48 комментариев
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Понятно: Роналду - звезда, Дзюба - клоун
+133
-5
+128
Перспективная ветка))) зайду чуть позже
+84
-7
+77
почему как?
+51
-2
+49
Ответ Roman Roman
почему как?
Не оскорбляй профессию клоуна , пожалуйста
+44
-6
+38
У Артема сегодня почти профессиональный праздник
+34
0
+34
Ответ T622222
Со школы пошло веселые и позитивные люди имеют негативный ярлык, а по факту дарят людям радость как Буратино! Но люди злые и платят за позитив вот такими ярлыками обидными
Только Дзюба совсем не весёлый и позитивный, а злопамятный и обидчивый. И шутки у него по большей части язвительные.
+27
-2
+25
Здесь слово "как" определённо лишнее.
+15
-1
+14
Ну Артёмка у нас мастер на все руки, поэтому тут нечему удивляться
+14
-2
+12
Ответ Анатолий Смирнов
Понятно: Роналду - звезда, Дзюба - клоун
И лучшие свои шутки записывает на видео
+12
0
+12
Со школы пошло веселые и позитивные люди имеют негативный ярлык, а по факту дарят людям радость как Буратино! Но люди злые и платят за позитив вот такими ярлыками обидными
+9
-5
+4
Ответ KLINTAN-din
А разве Данни и Дзюба пересекались?
2 сезона в Зените, если не ошибаюсь. Один из которых, правда, Данни больше лечился
+3
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Правильный заголовок: "Дзюба лучше Роналду"
+2
0
+2
Юмор у Роналду скорее всего, как и он сам специфический, впрочем юмор дзюбы пришлось аж по ТВ отмывать.
+4
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Ответ T622222
Со школы пошло веселые и позитивные люди имеют негативный ярлык, а по факту дарят людям радость как Буратино! Но люди злые и платят за позитив вот такими ярлыками обидными
Буратино - это хорошее сравнение
+3
-1
+2
Ответ Leganessi
Роналду Топище 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах. Мопси - худший игрок фермер+бургер лиги))). Итого : Не позорь своего локального кумира, который не умеет играть, сравнивая его с мастером мира, который прошел везде футбол на топовом уровне. Фермер лига определила Мессюка в петушатню))
Твой топище уже давно с пустыми руками.Когда будет урожай?Или то что посеял не дают всходы?Пусть учится у Арга 10.
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Ответ Leganessi
Роналду отпинал Мессика на столетия вперед : -Роналду Чемпион и Топ сильнейших 3 чемпионатов. - Месси худший игрок фермер лиги и никто вне барсы. Плей-офф ЛЧ с 1/4 : - Роналду 47 голов в 3 клубах. - Мопси 18 голов в теплице. Тотальное доминирование Короля.
Допинался до того что стал нулиной в важных матчах.Чемпионат СА и Азиатская ЛЧ тому подтверждение.🤣🤣
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У этого дзюбы такой юмор, это который ниже плинтуса. Он даже на юмориста не тянет, скорее на циркового, нелепого клоуна. Вы слышали вообще, как дзюба разговаривает?! Он разговаривает, как-будто только что от танка убежал, заикается через каждое слово. Одно слово - клоун из деревенского цирка.
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Ответ Крыс Пол
Замена Куклачеву
Этот дзюба разве способен дрессировать кошек ?! Он даже одну кошку за всю жизнь не выдрессирует. Здесь мозги нужны и адское терпение, этот дзюба не знает что это такое.
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Ответ T622222
Со школы пошло веселые и позитивные люди имеют негативный ярлык, а по факту дарят людям радость как Буратино! Но люди злые и платят за позитив вот такими ярлыками обидными
Как Быстров что ли?
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Ответ KLINTAN-din
А разве Данни и Дзюба пересекались?
Просто Данни играл долго в Зените, потом смотрел игры Зенита, когда там играл Дзюба. Теперь пишет впечатления.
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Ответ Анатолий Смирнов
Понятно: Роналду - звезда, Дзюба - клоун
😂😂😂
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Ответ юра георгиевский
Этот дзюба разве способен дрессировать кошек ?! Он даже одну кошку за всю жизнь не выдрессирует. Здесь мозги нужны и адское терпение, этот дзюба не знает что это такое.
Куклачёв тоже никогда не выглядел нормальным
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«Роналду внутри команды чем-то похож на Дзюбу»
Так Рона даже из мессифанов никто не оскорблял)
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Он и есть клоун, душегусь
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В Европе «клоун» не имеет негативного значения как у нас в России, не думаю, что Мигель хотел кого то оскорбить, но смешно получилось
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Два дебила - это сила
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Он и есть клоун)
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Неправда, мой шпиану и по шуткам луший в истории!! А Данни ему просто завидует!!
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Так себе комплимент..
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Хоть кто то хоть в каком качестве упомянул и сравнил в одном предложении этих двух мастеров
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