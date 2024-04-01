«Авангард» утвердил Звягина главным тренером. Контракт подписан до 2026 года

Теги Авангард Сергей Звягин КХЛ Хоккей

«Авангард» утвердил Сергея Звягина главным тренером.

Контракт с 53-летним специалистом подписан до завершения сезона-2025/26. 

Звягин был назначен исполняющим обязанности главного тренера омского клуба при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом». Он занял место Михаила Кравеца, отправленного в отставку. 

Под руководством нового тренера «Авангард» сумел довести серию до седьмого матча, в котором уступил со счетом 0:2. 

Звягин входит в тренерский штаб клуба с 2018 года. Он занимал должность тренера вратарей. 

Тренер «Авангарда» орал на скамейке и заводил трибуны – его даже вывели на куб

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29 комментариев
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Есть определённые сомнения, касательно соответствия уровня тренера уровню задач. Но могу только пожелать успехов, если это правда.
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Шанс заслужил, будем надеяться, что все у него получится.
Единственное стоит усилить тренерский штаб уж точно, Свитов первый кандидат на выход, на мой взгляд.
Также к тренеру по физ подготовке есть вопросы очевидные.
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Ответ Aleksandr1978
не хуже ротенберга
Ну это совсем несложно
+11
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Ответ Вячеслав Тысло
Есть определённые сомнения, касательно соответствия уровня тренера уровню задач. Но могу только пожелать успехов, если это правда.
не хуже ротенберга
+9
-2
+7
Есть пример хоть одного успешного тренера- бывшего вратаря? Вратари они всегда особняком, они всегда со своим тренером, они редко участвуют в тактических разборах.. в общем решение какое-то сомнительное. Из разряда лень суетиться. Время покажет.
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Ответ Омич
А Боб Хартли для тебя не пример, достали уже диванные экспеты, лишь бы написать что-то, хотя за клубом и лицами вокруг клуба совсем не следят(((. А Звягину удачи, явно заслужил свой шанс!!!
Хартли никогда не играл профессионально.
Он ПЕДАГОГ по призванию, со школьных лет хотел быть учителем, ещё будучи учеником помогал умственно-отсталым детям. Из-за смерти отца вместо работы учителя пошел работать на бумажную и стекольную фабрику, вечерами после работы играл в воротах любительской команды. И уже в 30 лет начал тренировать.
Благодаря Вам я прочитал биографию Хартли. Вряд ли его можно назвать вратарем, согласитесь.
Скудра и Браташ здесь более уместны.
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У Авангарда всегда свой путь. Удачи Звягину. Верим
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Ну... Что можно сказать... В добрый путь... Надежда умирает последней.
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Ещё нужно взять в помощники Кравца:)
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Все это, конечно хорошо, но кто в текущем штабе будет с защитниками работать, как будет Звягин разрываться и с вратарями работать, зачем нужен Свитов и самая большая загадка - за что отвечает Подконицки? :)
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Ответ ZubDatsyuka
Есть пример хоть одного успешного тренера- бывшего вратаря? Вратари они всегда особняком, они всегда со своим тренером, они редко участвуют в тактических разборах.. в общем решение какое-то сомнительное. Из разряда лень суетиться. Время покажет.
Навскидку за последнее время из вратарей это Руа, Скудра и Браташ. Не сказать, что очень успешные, мягко говоря.
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С одной стороны это риск, а с другой стороны когда Авангард был стабильным?))
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Видимо захотели побыстрее назначить, чтобы пораньше приступить к формированию состава! Ведь по хорошему главному решать, кто должен быть в его команде
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Не ну посмотрим, в любом случае одни днари кругом, этот хотя бы свой днарь😬
Хотелось бы конечно обновленную финнскую систему,но будет якобы допилиная версия Хартли...Но это явно лучше, чем шарлатан Кравец😬
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Ответ Габорик
Навскидку за последнее время из вратарей это Руа, Скудра и Браташ. Не сказать, что очень успешные, мягко говоря.
Да, я тоже больше примеров не могу вспомнить, вот думаю мб я кого-то упускаю.
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Ответ Омич
А Боб Хартли для тебя не пример, достали уже диванные экспеты, лишь бы написать что-то, хотя за клубом и лицами вокруг клуба совсем не следят(((. А Звягину удачи, явно заслужил свой шанс!!!
Прошу прощения, расскажите,пожалуйста, поподробнее про вратарскую карьеру Б. Хартли?
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Ответ Футбольные Сливки
Ещё нужно взять в помощники Кравца:)
И Хартли
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Ответ Габорик
Навскидку за последнее время из вратарей это Руа, Скудра и Браташ. Не сказать, что очень успешные, мягко говоря.
Ну Браташ сумел все-таки Ладу в плей-офф завести!! Причём со средненьким составом!!!
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Ответ ZubDatsyuka
Есть пример хоть одного успешного тренера- бывшего вратаря? Вратари они всегда особняком, они всегда со своим тренером, они редко участвуют в тактических разборах.. в общем решение какое-то сомнительное. Из разряда лень суетиться. Время покажет.
А Боб Хартли для тебя не пример, достали уже диванные экспеты, лишь бы написать что-то, хотя за клубом и лицами вокруг клуба совсем не следят(((. А Звягину удачи, явно заслужил свой шанс!!!
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Бывший вратарь и тренер вратарей будет главным тренером в ближайшие 2 сезона? Неожиданный ход.
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Отличная дата для объявления такой новости
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Похоже финансирование у Авангарда сокращается...
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Сомнительно, но ок
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Это жесть!!!
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Это же ... Прекрасно!!!. На фоне свободных тренеров, типа, Кравеца, рябыкина, квартального и тому подобных.

Ждем подписания топцентра в 1 и 4 звено, также защитников вместо Киселевича и Чмыхова.

Нужен надёжный сменщик Хомченко, который будет уверенно стоять в воротах , скорее это будет лег.
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Быстро однако
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