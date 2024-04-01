«Авангард» утвердил Звягина главным тренером. Контракт подписан до 2026 года

«Авангард» утвердил Сергея Звягина главным тренером.

Контракт с 53-летним специалистом подписан до завершения сезона-2025/26.

был назначен исполняющим обязанности главного тренера омского клуба при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом». Он занял место Михаила Кравеца, отправленного в отставку.

Под руководством нового тренера « » сумел довести серию до седьмого матча, в котором уступил со счетом 0:2.

Звягин входит в тренерский штаб клуба с 2018 года. Он занимал должность тренера вратарей.

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