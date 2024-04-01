«Авангард» утвердил Звягина главным тренером. Контракт подписан до 2026 года
«Авангард» утвердил Сергея Звягина главным тренером.
Контракт с 53-летним специалистом подписан до завершения сезона-2025/26.
Звягин был назначен исполняющим обязанности главного тренера омского клуба при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом». Он занял место Михаила Кравеца, отправленного в отставку.
Под руководством нового тренера «Авангард» сумел довести серию до седьмого матча, в котором уступил со счетом 0:2.
Звягин входит в тренерский штаб клуба с 2018 года. Он занимал должность тренера вратарей.
Тренер «Авангарда» орал на скамейке и заводил трибуны – его даже вывели на куб
Единственное стоит усилить тренерский штаб уж точно, Свитов первый кандидат на выход, на мой взгляд.
Также к тренеру по физ подготовке есть вопросы очевидные.
Он ПЕДАГОГ по призванию, со школьных лет хотел быть учителем, ещё будучи учеником помогал умственно-отсталым детям. Из-за смерти отца вместо работы учителя пошел работать на бумажную и стекольную фабрику, вечерами после работы играл в воротах любительской команды. И уже в 30 лет начал тренировать.
Благодаря Вам я прочитал биографию Хартли. Вряд ли его можно назвать вратарем, согласитесь.
Скудра и Браташ здесь более уместны.
Хотелось бы конечно обновленную финнскую систему,но будет якобы допилиная версия Хартли...Но это явно лучше, чем шарлатан Кравец😬
Ждем подписания топцентра в 1 и 4 звено, также защитников вместо Киселевича и Чмыхова.
Нужен надёжный сменщик Хомченко, который будет уверенно стоять в воротах , скорее это будет лег.