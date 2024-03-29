ЦСКА расторг контракт с Федотовым, «Авангард» и «Локомотив» сыграют 7-й матч серии, странности с боем Павловича и Волкова и другие новости

1. ЦСКА неожиданно расторг контракт с Иваном Федотовым. Клуб сохранил спортивные права на вратаря. Россиянин отправится в систему «Филадельфии» и может присоединиться к ней до конца сезона. На замену Федотову ЦСКА может подписать Ивана Просветова из системы «Колорадо».

2. «Авангард» на выезде победил «Локомотив» (3:2), уступая 0:2. Счет в серии второго раунда Кубка Гагарина стал 3-3, команды проведут 7-й матч. «Металлург» повел 3-2 у «Спартака» в серии, победив 5:3 в 5-м матче.

3. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Торонто» (1:5), Овечкин остался без очков во 2-м матче подряд. «Питтсбург» обыграл «Коламбус» (3:2), Малкин сделал дубль (у него 15-й сезон с 20+ шайбами), Кросби вышел на 11-е место по очкам в истории НХЛ (1580). «Сент-Луис» победил «Калгари» (5:3), Бучневич и Кузьменко сделали дубли. «Вегас» справился с «Виннипегом» (4:1), Барбашев сделал дубль, Дорофеев забросил 12-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

4. Александр Зверев обыграл Фабиана Марожана в четвертьфинале теннисного турнира в Майами, Карлос Алькарас уступил Григору Димитрову.

Екатерина Александрова уступила Даниэль Коллинс в полуфинале, Елена Рыбакина выбила Викторию Азаренко.

5. Бой Чимаева и Уиттакера возглавит турнир UFC Saudi Arabia 22 июня. Также Дана Уайт объявил, что Сергей Павлович проведет бой против Александра Волкова, однако непонятно, состоится ли бой.

6. FA обвинила Сандро Тонали в 50 новых нарушениях регламента о ставках с августа по октябрь 2023-го. Хавбек «Ньюкасла» отбывает 10-месячный бан за ставки на игры «Милана».

7. Команда Беларуси выиграла смешанную эстафету на чемпионате России по биатлону, команда Буртасовой и Серохвостова – 2-я, команда Резцовой и Пащенко – 3-я. Сливко и Гараничев выиграли сингл-микст, Зырянова и Колотов – 2-е, Калинина и Емерхонов – 3-и.

8. НБА. 44 очка Мюррэя помогли «Атланте» одолеть «Бостон» в овертайме, «Новый Орлеан» справился с «Милуоки».

9. Маркус Рэшфорд может не попасть в состав сборной Англии на Евро-2024. Саутгейта не убедила форма форварда «МЮ».

10. Рубиалес требовал от Эрмосо оправдать поцелуй, оказывая давление через семью и друзей футболистки. Дженнифер вызывали из автобуса сборной, требуя подписать пресс-релиз RFEF. Также Экс-глава RFEF пытался давить на девушку через ее брата в самолете после ЧМ: он обещал «личные и профессиональные последствия» для футболистки, если она не согласится записать совместное видео. Кроме того, директор сборной Испании пытался склонить Эрмосо к сотрудничеству с Рубиалесом. а после отказа назвал ее «плохим человеком» и пожелал «быть одинокой».

11. Единая лига ВТБ. Попадание Винса Хантера за 5 секунд до конца принесло «Зениту» победу над ЦСКА, «Уралмаш» в гостях обыграл «Самару» и другие результаты.

12. Ральф Рангник – главный кандидат «Баварии» на случай отказа Алонсо. Клуб исключил Моуринью и Конте из списка. Сам тренер сборной Австрии мечтает поработать в мюнхенском клубе.

13. РПЛ перечислит по миллиону рублей за каждый гол в 22-м туре на помощь семьям пострадавших и погибших в «Крокусе».

14. «Калгари» опубликовал карту с Крымом в составе России, показывая родину игроков. Но удалил пост на фоне критики.

15. Алвес после освобождения из тюрьмы устроил вечеринку до 5 утра в честь дня рождения отца. Несколько друзей Дани приехали к его дому на такси и в капюшонах.

16. В Деловом центре экономического развития СНГ предложили организовать матч сборной России с победителем Международного строительного чемпионата.

Цитаты дня.

Винер о Касаткиной: «Займет она на Олимпиаде первое место, встанет на пьедестал – и чей флаг поднимут? Разве это не команда бомжей?»

Нино: «Зенит» мог бы дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов»

Ирина Роднина: «У меня пенсия нормального российского человека, не спортивная. Сумма – меньше 30 тысяч»

Мостовой о Тедеско: «Скачущий по бровке нефутбольный человек – кто ему пожмет руку? Поставьте таких, как он и Абаскаль, в «Факел» или «Урал» – пусть там чего-то добьются»

Валуев об Олимпиаде: «Народ в большинстве своем не поддержит тех, кто поедет. Слишком унизительно, время совсем неподходящее»

Юртаев о СКА и судьях: «Хватит ныть! Странно, что Путину опять не написали. Весь сезон ныли: лед плохой, календарь, судьи. Как будто чемпионат по нытью и собирались наныть себе кубок»

Сергей Юран: «Знакомый священник сказал, что мат – это большой грех. Поэтому стараюсь убрать его из жизни»