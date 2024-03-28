Винер о Касаткиной: «Займет она на Олимпиаде первое место, встанет на пьедестал – и чей флаг поднимут? Разве это не команда бомжей?»

Ирина Винер отреагировала на высказывание теннисистки Дарьи Касаткиной.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики заявила, что те, кто поедут на Олимпиаду в Париже в составе нейтральной команды, будут выступать за «команду бомжей».

«Бомж» передает всем привет и желает хорошего дня👋🏼🥰», – написала после этого Касаткина в соцсети.

«Имеет право, теннисисты платят за себя. Но разве это не команда бомжей?! Команда беженцев! Если нет флага, гимна, родины – кто это такие?

Касаткина, например, займет первое место, встанет на пьедестал. И чей флаг поднимут? Если даже она займет первое место, ее фамилии не будет в медальном зачете. И российских болельщиков тоже не допустят на стадион. Как можно терпеть такие унижения!

Командные виды спорта вообще не допустили. А разве эти спортсмены хуже, чем в индивидуальных видах программ? Почему МОК решил выбрать именно индивидуальные программы? Унижают как могут.

Как можно так унижаться? Еще раз повторяю, почему спортсмены, которые должны защищать честь страны, будут выступать без имени, без звания, без родины? <...>

Простой народ, уверена, не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе» – сказала Винер.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024