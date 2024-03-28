Винер о Касаткиной: «Займет она на Олимпиаде первое место, встанет на пьедестал – и чей флаг поднимут? Разве это не команда бомжей?»
Ирина Винер отреагировала на высказывание теннисистки Дарьи Касаткиной.
Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики заявила, что те, кто поедут на Олимпиаду в Париже в составе нейтральной команды, будут выступать за «команду бомжей».
«Бомж» Дарья передает всем привет и желает хорошего дня👋🏼🥰», – написала после этого Касаткина в соцсети.
«Имеет право, теннисисты платят за себя. Но разве это не команда бомжей?! Команда беженцев! Если нет флага, гимна, родины – кто это такие?
Касаткина, например, займет первое место, встанет на пьедестал. И чей флаг поднимут? Если даже она займет первое место, ее фамилии не будет в медальном зачете. И российских болельщиков тоже не допустят на стадион. Как можно терпеть такие унижения!
Командные виды спорта вообще не допустили. А разве эти спортсмены хуже, чем в индивидуальных видах программ? Почему МОК решил выбрать именно индивидуальные программы? Унижают как могут.
Как можно так унижаться? Еще раз повторяю, почему спортсмены, которые должны защищать честь страны, будут выступать без имени, без звания, без родины? <...>
Простой народ, уверена, не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе» – сказала Винер.
«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024
Простой народ не простит? А до этого мы не были на олимпиаде в нейтральном статусе? И что, народ не простил?
Т.е. сестрам Авериным можно было позориться и унижаться без флага и гимна, а Винер их при этом защищать, а Касаткиной нельзя?
Когда это стало другое?
Почему они всегда говорят за нас? Кто им дал такое право?
Эти люди настолько привыкли работать на государство, что для них личное достижение - угадать что решил чиновник.
"Простой народ", как вы говорите, очень подвержен пропаганде соответствующей. И это абсолютно везде так.
Как та норвежская лыжница: "я против всего этого". Хотелось бы спросить конкретно, против чего именно?
Примажутся к успеху нейтралки Касаткиной, как сейчас примазываются к успеху американца Малинина.