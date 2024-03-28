Винер о Касаткиной: «Займет она на Олимпиаде первое место, встанет на пьедестал – и чей флаг поднимут? Разве это не команда бомжей?»

Теги Ирина Винер Париж-2024 Дарья Касаткина Спорт-Экспресс Гимнастика

Ирина Винер отреагировала на высказывание теннисистки Дарьи Касаткиной.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики заявила, что те, кто поедут на Олимпиаду в Париже в составе нейтральной команды, будут выступать за «команду бомжей».

«Бомж» Дарья передает всем привет и желает хорошего дня👋🏼🥰», – написала после этого Касаткина в соцсети.

«Имеет право, теннисисты платят за себя. Но разве это не команда бомжей?! Команда беженцев! Если нет флага, гимна, родины – кто это такие?

Касаткина, например, займет первое место, встанет на пьедестал. И чей флаг поднимут? Если даже она займет первое место, ее фамилии не будет в медальном зачете. И российских болельщиков тоже не допустят на стадион. Как можно терпеть такие унижения!

Командные виды спорта вообще не допустили. А разве эти спортсмены хуже, чем в индивидуальных видах программ? Почему МОК решил выбрать именно индивидуальные программы? Унижают как могут.

Как можно так унижаться? Еще раз повторяю, почему спортсмены, которые должны защищать честь страны, будут выступать без имени, без звания, без родины? <...>

Простой народ, уверена, не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе» – сказала Винер. 

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

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26 комментариев
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Простой народ, в отличие от тебя, прекрасно поймёт спортсменов, которые поедут на ОИ, чтобы воплотить в жизнь мечту, ради которой отказались от много в жизни!
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Отвали уже
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На олимпиаду не ради подъема этих тряпок ездят, а чтобы проверить себя в соревнованиях с лучшими.
+17
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Ничего, кроме отвращения, эти слова от Винер у вменяемого человека вызвать не могут.
+9
-1
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Винер три года назад на какую-то свою олимпиаду каталась, видимо. Аверины у нее олимпийские чемпионки, флаги и гимны на месте были, никаких бомжей.
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0
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Вообще, одна из главных проблем олимпиады, это то что её воспринимают не как праздник спорта, а как то место, где необходимо защищать какую то честь.
Простой народ не простит? А до этого мы не были на олимпиаде в нейтральном статусе? И что, народ не простил?
+6
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+6
Когда "Олимпийские атлеты из России" выиграли хоккейное золото в 2018, лично мне было пофигу на отсутствие флага и гимна. Просто переполняла радость и гордость за наших пацанов. Так что руки прочь от Наших "бомжиков"!
+6
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+6
Это будет прежде всего грандиозный успех Касаткиной, а во вторую очередь достижение страны. Не бывает успешной страны, без успехов её граждан, а не наоборот. И слова "жила бы страна родная и нету других забот" - это лозунг негодяев!
+6
-1
+5
"Как можно так унижаться? Еще раз повторяю, почему спортсмены, которые должны защищать честь страны, будут выступать без имени, без звания, без родины?"

Т.е. сестрам Авериным можно было позориться и унижаться без флага и гимна, а Винер их при этом защищать, а Касаткиной нельзя?
Когда это стало другое?
+6
-1
+5
Простой народ, уверена, не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Почему они всегда говорят за нас? Кто им дал такое право?
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+5
Заняла сегодня Беларусь первое место на чр по биатлону и чей флаг подняли? Так по вашему Беларусь это команда бомжей?
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Какая вообще разница какой там флаг поднимут? Все эти патриоты за государственные деньги настолько уже обезумели за эти четверть века, что вполне серьезно апеллируют к аргументам уровня: "Ты получил то к чему стремился всю свою жизнь. Ты буквально на вершине профессии. Но для нормального человека все это тлен, если рядом нет российского флага".

Эти люди настолько привыкли работать на государство, что для них личное достижение - угадать что решил чиновник.
+3
0
+3
У неё какие-то комплексы на тему бомжей или Зенита?
+3
0
+3
Это не к спортсменам и не конкретно к Касаткиной надо претензии предъявлять, а к нашему политбюро 70+ и их марионеткам которые завели страну в полную..... изоляцию.
+5
-3
+2
Винер стало слишком много... Зачем её цитировать, она же как Терешкова
+2
0
+2
Ежанутая напрочь, какое позорище эта Винер
+2
0
+2
Престарелая и не очень умная женщина с традиционным нарративом властей!🤦🏻
+2
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+2
как же вы, ребята, надоели говорить за "простой народ". тем более что "простому народу" плевать наверняка, у него вообще другие заботы в основном.
+2
0
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Касаткина и первое место? Ахаха, насмешили😂 скорее произойдет восстание обезьян, чем победа Касаткиной на крупном турнире)
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Ответ Леопардер
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🤝
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Ответ IRON REDS
Простой народ, в отличие от тебя, прекрасно поймёт спортсменов, которые поедут на ОИ, чтобы воплотить в жизнь мечту, ради которой отказались от много в жизни!
Не уверен за простой народ. Совсем не уверен.
"Простой народ", как вы говорите, очень подвержен пропаганде соответствующей. И это абсолютно везде так.
Как та норвежская лыжница: "я против всего этого". Хотелось бы спросить конкретно, против чего именно?
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Ответ Алар
Это будет прежде всего грандиозный успех Касаткиной, а во вторую очередь достижение страны. Не бывает успешной страны, без успехов её граждан, а не наоборот. И слова "жила бы страна родная и нету других забот" - это лозунг негодяев!
А если она выиграет, то все так называемые патриоты будут визжать от восторга, что нас, типа, прижали, а мы такие принципиальные и несгибаемые все равно поехали, победили, и всем утерли нос.
Примажутся к успеху нейтралки Касаткиной, как сейчас примазываются к успеху американца Малинина.
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Ответ Don_Krebs
На олимпиаду не ради подъема этих тряпок ездят, а чтобы проверить себя в соревнованиях с лучшими.
Соревнования с лучшими и так проводятся, в случае с теннисом несколько раз в год. Олимпиада это все таки что-то другое.
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Касаткина радужный поднимет флаг
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Комментарий удален модератором
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