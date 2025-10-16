Челестини о 1-м месте в РПЛ: «Это не оказывает давления на ЦСКА – лучше быть первым, чем восьмым. Команда горит желанием работать»
Фабио Челестини заявил, что лидерство в Мир РПЛ не давит на ЦСКА.
После 11 туров чемпионата России армейцы с 24 очками идут первыми в таблице. Далее располагаются «Локомотив» и «Краснодар», набравшие по 23 очка.
«Первое место не оказывает на нас никакого давления. Я вижу довольную команду, которая хочет работать.
У нас есть игроки, которые не столь молодые, и они прекрасно знают эту ситуацию.
Лучше быть первым, чем восьмым. У меня есть чувство, что команда горит желанием», – заявил главный тренер ЦСКА.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
