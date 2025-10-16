Экс-директор ЦСКА Мовсесьян о назначении в «Спартак»: «Рад присоединиться к великому клубу. Рассчитываю, что опыт с других мест работы сделает красно-белых сильнее»

Андрей Мовсесьян назвал «Спартак» великим и родным клубом.

Сегодня «Спартак» объявил о назначении бывшего спортивного директора ЦСКА заместителем гендиректора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

«Рад присоединиться к великому клубу «Спартак», который является для меня родным. Рассчитываю, что опыт, накопленный в других местах работы, пригодится красно-белым и сделает команду сильнее.

Приоритетным направлением в моей деятельности будет российский рынок игроков и развитие молодежного футбола. Приложу все силы, чтобы оправдать доверие руководства клуба и сделать свой вклад в будущие победы.

Впереди много работы!» – сказал Мовсесьян , игравший за дубль «Спартака ».