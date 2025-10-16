Экс-директор ЦСКА Мовсесьян о назначении в «Спартак»: «Рад присоединиться к великому клубу. Рассчитываю, что опыт с других мест работы сделает красно-белых сильнее»
Андрей Мовсесьян назвал «Спартак» великим и родным клубом.
Сегодня «Спартак» объявил о назначении бывшего спортивного директора ЦСКА заместителем гендиректора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.
«Рад присоединиться к великому клубу «Спартак», который является для меня родным. Рассчитываю, что опыт, накопленный в других местах работы, пригодится красно-белым и сделает команду сильнее.
Приоритетным направлением в моей деятельности будет российский рынок игроков и развитие молодежного футбола. Приложу все силы, чтобы оправдать доверие руководства клуба и сделать свой вклад в будущие победы.
Впереди много работы!» – сказал Мовсесьян, игравший за дубль «Спартака».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Спартака»
