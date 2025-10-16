Клубы АПЛ обсудят лимит расходов на состав, за повторное превышение которого будут снимать очки. Некоторые команды против, включая «МЮ» и «Ман Сити»

  • Спортс
27

В АПЛ обсудят новую форму контроля за финансами клубов.

По данным Daily Mail, 21 ноября клубы АПЛ на общем собрании проголосуют по вопросу введения новых финансовых ограничений со следующего сезона.

На собрании обсудят систему лимита расходов на зарплаты игроков, трансферы и комиссии агентам: не более чем в пять раз больше суммы, которую худшая команда лиги получит в качестве призовых и отчислений от реализации ТВ-прав. В случае повторного превышения лимита с клуба предлагают снимать 6 очков, а также еще одно очко за каждые 6,5 млн фунтов перерасхода.

Перед началом прошлого сезона клубы уже отклонили эту идею. Если бы правило действовало в этом сезоне, то клубы смогли бы потратить на состав не больше 550 млн фунтов.

Против идеи выступают «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Руководитель одного из клубов лиги заявил: «Это уничтожит статус АПЛ как лучшей лиги в мире, это конец всем деньгам, которые она приносит. Такое ощущение, что нас подталкивают к катастрофе».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Daily Mail
logoпремьер-лига Англия
бизнес и маркетинг
деньги
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoТоттенхэм
logoАстон Вилла
logoНьюкасл
logoЧелси
