  • Федотов о Кисляке и Глебове: «Появились в основе ЦСКА при нас. Лично просматривали их, с нами они поехали на первые сборы. Есть авансы, но их нужно оправдывать день за днем»


Федотов о Кисляке и Глебове: «Появились в основе ЦСКА при нас. Лично просматривали их, с нами они поехали на первые сборы. Есть авансы, но их нужно оправдывать день за днем»

Владимир Федотов оценил прогресс Матвея Кисляка и Кирилла Глебова в ЦСКА.

«Мы всегда говорим, что есть элемент непредсказуемости. Ребята с нами давно, появились в команде при нас, благодаря взаимодействию с нашим тренерским штабом и штабом молодежной команды. Мы лично просматривали их, с нами они поехали на первые сборы в своей жизни. Мы прекрасно знали их данные, выбрали их.

Вопрос в том, как пойдет этот достаточно тернистый путь, – мы видели очень много примеров, когда все складывается иначе. Мы говорили ребятам, что не нужно терять бдительность, нужно трудиться, двигаться дальше и развиваться. Ребята в начале своего пути. Есть авансы, но их нужно оправдывать день за днем – нужно не останавливаться в своем развитии в любом качестве», – сказал бывший тренер ЦСКА.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Р-Спорт»
