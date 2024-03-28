Валуев об Олимпиаде: «Народ в большинстве своем не поддержит тех, кто поедет. Слишком унизительно, время совсем неподходящее»
Николай Валуев считает, что в России не поддержат тех, кто поедет на Олимпиаду.
Международный олимпийский комитет (МОК) допускает к Играм-2024 российских спортсменов, прошедших квалификацию, в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.
«Могу только предположить, что в большинстве своем народ не поддержит тех, кто поедет.
Слишком унизительно. Время неподходящее от слова «совсем», – сказал экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024
- Время было подходящее.
Если они промямлят, то не поддержит, ибо уже задан сильный тренд на изоляционизм, на игнор и шельмование Запада.
что он такое? не одаренный интеллектом браток из 90-х!
Это когда впервые отключили реальную видеотрансляцию с участков?
"Те" самые мертвые души?)