Валуев об Олимпиаде: «Народ в большинстве своем не поддержит тех, кто поедет. Слишком унизительно, время совсем неподходящее»

Николай Валуев считает, что в России не поддержат тех, кто поедет на Олимпиаду.

Международный олимпийский комитет (МОК) допускает к Играм-2024 российских спортсменов, прошедших квалификацию, в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

«Могу только предположить, что в большинстве своем народ не поддержит тех, кто поедет.

Слишком унизительно. Время неподходящее от слова «совсем», – сказал экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы.

Летние Олимпийские игры в пройдут с 26 июля по 11 августа.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024