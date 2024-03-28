Валуев об Олимпиаде: «Народ в большинстве своем не поддержит тех, кто поедет. Слишком унизительно, время совсем неподходящее»

Теги Николай Валуев Олимпийская сборная России Париж-2024 Спорт-Экспресс Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев считает, что в России не поддержат тех, кто поедет на Олимпиаду.

Международный олимпийский комитет (МОК) допускает к Играм-2024 российских спортсменов, прошедших квалификацию, в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

«Могу только предположить, что в большинстве своем народ не поддержит тех, кто поедет.

Слишком унизительно. Время неподходящее от слова «совсем», – сказал экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

59 комментариев
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Интересно, а когда эти альтернативно одаренные, живущие в своем мирке, видели реальный народ?
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- Николай, вы зачем избили пенсионера?
- Время было подходящее.
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За народ не говори, ты к нему не относишься
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кто его выбирал чтоб он от народа речи толкал?...
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Ответ vatto
кто его выбирал чтоб он от народа речи толкал?...
Выбирали те же и так же, кто и Путина.
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Ответ Ебздрогыч
Интересно, а когда эти альтернативно одаренные, живущие в своем мирке, видели реальный народ?
Унизительно-это Коля твой бокс был тяни-толкай. А спортсмены пусть едут и радуют народ, потому как ты нас не представляешь.
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Ответ Ебздрогыч
Интересно, а когда эти альтернативно одаренные, живущие в своем мирке, видели реальный народ?
Их там быстро накрывает мнение, что они полубоги, решать и учить жить других! Имею печальный опыт общения с такими кронпринцами в кавычках!😼
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Ответ Богдан
Удобно так говорить, когда сам карьеру давно закончил
Да не так давно он закончил карьеру - ещё недавно избивал охранника на парковке.
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Народ, в большинстве своем, прокрутил бы всех говорунов на пропеллере, если бы за это ничего не было...
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Все просто. Народ в большинстве своем поддержит, если пропаганда с большими начальниками поддержит, и наоборот.
Если они промямлят, то не поддержит, ибо уже задан сильный тренд на изоляционизм, на игнор и шельмование Запада.
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Ещё один за народ решает. Ты когда с обычными людьми общался? Не для телека, не для отчётов в ГД. Да большинство вас ненавидит. Сделай нормальный опрос на улицах городов, все о себе узнаешь.
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Валуева поддержит ещё меньше
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Не надо за нас говорить, шрекоголовый.
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Как много желающих говорить за весь народ.
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Мы в большинстве своем не поддерживаем, тех кого почему то выбирают на голосованиях
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очередной кнопко-нажиматель заговорил...
что он такое? не одаренный интеллектом браток из 90-х!
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Ответ Maturmalai
Выбирали те же и так же, кто и Путина.
Это когда по спискам тех, кто реально пришел голосовать физически, ЕдРо проиграло на ряде участков, но с учетом "электронных голосов" выиграло?

Это когда впервые отключили реальную видеотрансляцию с участков?

"Те" самые мертвые души?)
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Валуев: Народ в лице депутатов ГосДумы не поддержит тех кто поедет на Олимпиаду.
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Красавчик 👋🤝👏
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Ответ Redsfan
Это когда по спискам тех, кто реально пришел голосовать физически, ЕдРо проиграло на ряде участков, но с учетом "электронных голосов" выиграло? Это когда впервые отключили реальную видеотрансляцию с участков? "Те" самые мертвые души?)
Сейчас придут сюда разного рода Мортимеры, Декстеры Морганы и прочие патриоты России, выбирающие себе звучные англосаксонские погоняла, и объяснят, что они живее всех живых.
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Народу в большинстве глубоко пофиг. Есть проблемы пострашнее, чем у спортсменов.
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Я не большинство получается!
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Тебя забыли спросить)))
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Опять он за весь народ......
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Ох уж эти любители за народ поговорить
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Опять за весь народ говорят.
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Задолбал. Я, вата и совок , уже переобулся. Пусть, кто хочет, тот и едет. Даже болеть буду.
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Есть мнение что народу ,особенно сейчас ,вообще ровно ,поедут -не поедут , как поедут....у народа столько своих насущных дел,забот ,печалей....
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А когда в РФ подходящее время? Чуть ли не перманентно идёт война с кем-то (Чечня, Грузия, Сирия, Украина)
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а как же "своих не бросаем"?
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