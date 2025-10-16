Доннарумма заявил, что сборная Италии попадет на ЧМ-2026: «Без сомнений. Третий раз это не повторится. Мы никого не будем недооценивать»

Джанлуиджи Доннарумма заявил, что сборная Италии не пропустит ЧМ в третий раз.

«Третий раз этого не повторится. Этого не может случиться. Эта сборная попадет на следующий чемпионат мира. У меня нет никаких сомнений.

Уроки прошлого имеют смысл, если их принять. Мы никого не будем недооценивать, ни к кому не будем относиться легкомысленно. Кроме того, в сборной хорошая атмосфера.

Мы будем готовы к плей-офф отбора. До марта мы еще лучше впитаем идеи Гаттузо», – сказал вратарь «Манчестер Сити».

Сейчас итальянцы занимают второе место в группе I с 15 очками, отставая от лидирующей Норвегии на 3 балла. Остальные команды группы не смогут обойти Италию. Команды, занявшие второе место в группах, сыграют в плей-офф за право выйти в финальную часть чемпионата мира. Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 26 марта, финальные – 31 марта.

Итальянцы не смогли квалифицироваться на ЧМ-2018 и ЧМ-2022.