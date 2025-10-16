Орлов о вратарях «Зенита»: «У Латышонка что-то надломилось, «поехало» не туда. У Адамова тоже бывают оплошности, но сейчас он спасает»
Геннадий Орлов высказался о Денисе Адамове в старте «Зенита» вместо Латышонка.
«Конечно, эта рокировка оправдана, еще бы! Вспомнить только, как Адамов спас «Зенит» от гола в самом начале матча в Краснодаре.
А что касается Латышонка, то что-то у него надломилось, «поехало» не туда. И это не просто так. Но будем надеяться, что все выправится. У Адамова, конечно, тоже бывают оплошности, но сейчас это вратарь, который спасает», – сказал комментатор.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
