Орлов о вратарях «Зенита»: «У Латышонка что-то надломилось, «поехало» не туда. У Адамова тоже бывают оплошности, но сейчас он спасает»

Геннадий Орлов высказался о Денисе Адамове в старте «Зенита» вместо Латышонка.

«Конечно, эта рокировка оправдана, еще бы! Вспомнить только, как Адамов спас «Зенит » от гола в самом начале матча в Краснодаре.

А что касается Латышонка, то что-то у него надломилось, «поехало» не туда. И это не просто так. Но будем надеяться, что все выправится. У Адамова, конечно, тоже бывают оплошности, но сейчас это вратарь, который спасает», – сказал комментатор.