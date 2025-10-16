  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава FIGC хочет перенести 30-й тур Серии А для помощи Италии в подготовке к плей-офф отбора ЧМ. Иначе игры сборной пройдут через 4 дня после матчей лиги
3

Глава FIGC хочет перенести 30-й тур Серии А для помощи Италии в подготовке к плей-офф отбора ЧМ. Иначе игры сборной пройдут через 4 дня после матчей лиги

В Италии могут перенести тур Серии А ради сборной.

По данным Corriere dello Sport, Итальянской федерация футбола (FIGC) Габриэле Гравина намерен попросить лигу перенести 30-й тур чемпионата, запланированный на 21 и 22 марта.

Так Гравина хочет помочь сборной Италии помочь подготовиться к матчам плей-офф квалификации ЧМ-2026, если сборная туда попадет. Функционер собирается поднять этот вопрос не позднее февраля.

Сейчас итальянцы занимают второе место в группе I с 15 очками, отставая от лидирующей Норвегии на 3 балла. Остальные команды группы не смогут обойти Италию. Команды, занявшие второе место в группах, сыграют в плей-офф за право выйти в финальную часть чемпионата мира. Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 26 марта, финальные – 31 марта.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Corriere dello Sport
logoсерия А Италия
logoСборная Италии по футболу
Федерация футбола Италии
Габриэле Гравина
logoЛацио
logoМилан
logoРома
logoЮвентус
logoНаполи
logoКвалификация ЧМ
logoАталанта
календарь
logoИнтер
logoДженнаро Гаттузо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Локателли о Гаттузо: «Он настоящий мужчина, говорит все в лицо. Тренер привнес много позитивной энергии, сборная Италии очень хочет добиться успеха»
10вчера, 15:39
Стыки протестующих с полицией произошли в Удине на фоне матча Италии и Израиля. В полицейских бросали камни и бутылки, они применили водометы и слезоточивый газ
26вчера, 08:20
Италия выиграла все 4 матча при Гаттузо с общим счетом 16:5 и гарантировала себе минимум 2-е место в отборочной группе
1914 октября, 20:44
Главные новости
Дюков о поведении Станковича: «Если это нравится болельщикам «Спартака», то пожалуйста. Тренер должен быть эмоциональным, но иногда он перебирает»
236 минут назад
Экс-директор ЦСКА Мовсесьян о назначении в «Спартак»: «Рад присоединиться к великому клубу. Рассчитываю, что опыт с других мест работы сделает красно-белых сильнее»
2947 минут назад
Александр Кокорин: «Мы с Мамаевым подрались с Лил Уэйном в Майами в 2013-м. Рэперу не понравилось, как белые гуляют на темнокожей вечеринке. Паша ему «наварил». Классная история!»
4158 минут назад
Тихонов не согласился бы тренировать ЦСКА: «Это не антагонизм, это внутри, как заповедь»
13сегодня, 09:48
«Спартак» продолжает искать замену Станковичу. Луис Гарсия – запасной вариант, российских тренеров нет в списке (Metaratings)
42сегодня, 09:21
«Спартак» объявил о назначении Мовсесьяна – заместителем гендиректора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола
65сегодня, 09:18
Семак о словах Дегтярева про него: «Спокойно отнесся. Не имею представления, что он хотел сказать»
12сегодня, 09:08
«Реал» готов заплатить Упамекано 20 млн евро, требуемые защитником за подписание контракта. «Бавария» не хочет отдавать столько за продление
34сегодня, 08:47
Джонджо Шелви: «Великобритания уже не та. Не хочу, чтобы мои дети росли в Англии. В Лондоне не надеть часы, нельзя достать телефон, людей арестовывают за твиты»
130сегодня, 08:34
Семак о нехватке талантливой молодежи «Зенита»: «Это не проблема академии – значит, нет мегаталантов среди игроков, которые туда попадают. Такие не в каждом поколении рождаются»
66сегодня, 08:28
Ко всем новостям
Последние новости
Куртуа о Беллингеме на ЧМ: «Не думаю, что мы можем представить Англию без Джуда. Он должен играть, это один из лучших футболистов «Реала»
13 минуты назад
Иньиго об уходе в «Аль-Наср»: «Я не решился сказать Флику сразу, он считал меня константой в «Барсе». Я думал: «Позже, не сейчас» – сказал в самолете, это застало его врасплох»
14 минут назад
Первак об отношении к Станковичу в России: «Его правильно наказывают. Вести себя надо нормально и уважать страну, в которую приехал»
120 минут назад
Лукин об игре с «Локо»: «Задача ЦСКА – победить и никому не отдавать 1-е место. Легких матчей не бывает, у них быстрая и дерзкая команда с качественными исполнителями»
545 минут назад
Златан Ибрагимович: «Мне не хватает адреналина на поле, я боялся уйти. Теперь я понял, что для этого нужно работать, тогда все придет – в жизни ничто не дается даром»
155 минут назад
Романцев о судьях: «Они стали главными действующими лицами на поле, начиная с рукопожатий и заканчивая пенальти при любом случае. Арбитр должен быть незаметным, меньше светиться»
3сегодня, 09:48
Шмейхель о Мактоминее: «Что он делает в «Наполи»? Он игрок для «МЮ». Проблема была в его универсальности, тренеры не строили команду вокруг него»
9сегодня, 09:37
Иньиго о Роналду: «Дружелюбный, целеустремленный парень, живет футболом. Внешность часто бывает обманчива»
2сегодня, 09:34
Бубнов о сборной: «Вы уверены, что мы бы вообще попали на ЧМ с такой игрой? Грузия, Азербайджан, Венгрия или Исландия сильнее России»
30сегодня, 09:10
Жиру о предложениях из Саудовской Аравии и Китая: «Чем больше имеешь, тем больше хочешь – каждый делает выбор! Я всегда ставил спортивные проекты на 1-е место. Это мой характер, вера и ценности»
2сегодня, 09:01