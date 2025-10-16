Глава FIGC хочет перенести 30-й тур Серии А для помощи Италии в подготовке к плей-офф отбора ЧМ. Иначе игры сборной пройдут через 4 дня после матчей лиги

В Италии могут перенести тур Серии А ради сборной.

По данным Corriere dello Sport, Итальянской федерация футбола (FIGC) Габриэле Гравина намерен попросить лигу перенести 30-й тур чемпионата, запланированный на 21 и 22 марта.

Так Гравина хочет помочь сборной Италии помочь подготовиться к матчам плей-офф квалификации ЧМ-2026, если сборная туда попадет. Функционер собирается поднять этот вопрос не позднее февраля.

Сейчас итальянцы занимают второе место в группе I с 15 очками, отставая от лидирующей Норвегии на 3 балла. Остальные команды группы не смогут обойти Италию. Команды, занявшие второе место в группах, сыграют в плей-офф за право выйти в финальную часть чемпионата мира. Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 26 марта, финальные – 31 марта.