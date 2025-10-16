  • Спортс
14

Тихонов не согласился бы тренировать ЦСКА: «Это не антагонизм, это внутри, как заповедь»

Андрей Тихонов не согласился бы на предложение возглавить ЦСКА.

«Допустим, Валерий Карпин играл в «Спартаке», но я не думаю, что если его позовут, то он пойдет в ЦСКА, хотя все может быть. Он же пошел в «Ростов», «Динамо», то есть люди сами выбирают свой путь. Почему Карпин не может поработать в ЦСКА?

Но Тихонов, наверное, нет. Это не антагонизм к ЦСКА, это у тебя внутри. Люди даже остаются без работы и все равно у них есть определенный тормоз. Это как заповедь», – сказал бывший капитан «Спартака».

Источник: «Матч ТВ»
