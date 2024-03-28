Федотов присоединится к «Филадельфии» до конца сезона (The Athletic)
Экс-вратарь ЦСКА Иван Федотов присоединится к клубу НХЛ до конца сезона.
Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.
Как сообщает The Athletic со ссылкой на источник в НХЛ,ожидается, что Федотов присоединится к «Филадельфии» до окончания нынешнего сезона, после которого хоккеист может стать свободным агентом.
В лиге подтвердили, что нет никаких препятствий для немедленного перехода Федотова в клуб и выступлений за него.
Из-за проблем с визой и других трудностей официальное заявление «Флайерс» сегодня вряд ли будет сделано, но оно может появиться в ближайшие дни, поскольку в клубе стремятся решить все вопросы с лигой.
ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.
В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37
Напомним, что Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».
14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.
Кстати это было до Есмантовича - при Фетисове.
Во-первых, Куч ещё зимой ясно дал понять, что по окончанию сезона собирается за океан. Собственно, это и есть причина, по которой в ЦСКА не согласились оплачивать операцию.
Сволочизм, конечно, но далеко не причина, почему Куч выбрал "пробиваться через мутный АХЛ". Он выбрал это раньше.
Во-вторых, Куч ноунейм? Серьёзно? Об их парочке с Гусевым только и говорили. И по делу. До сих пор помню игры МХЛ, в которых они разделывали крепкий МХК Спартак по сути в четыре руки.
Ничего Куч не говорил об отъезде, парня агенты разрывали, всё было в руках ЦСКА. Никита травму получил в игре за клуб, а там стали гнать про неоформленную страховку, просто позорище. Родители Куча просили сделать операцию в долг, их послали. Только тогда он и уехал в США и уже был звонок из Тампы, что операцию оплатят.
Да, на тот момент Никита был ноунейм, все наши МХЛ там ничто, это они только за своими юниорскими лигами следят. Скауты были хорошие и ручеёк был через ЦСКА налаженный ещё с конца 80х...
Но по второму... МХЛ ничто? Да ну? Помню, был такой Кирилл Сосунов из второй молодёжной команды Локомотива, так даже он из МХЛ-Б (которая щас НМХЛ) на драфт НХЛ попал. Даже не из МХЛ, а из лиги ниже!
Всё эти заокеанские скауты знают и за всеми они следят. Не надо считать их идиотами.
Тем более после бастов а-ля Якупов ценность канадских юниорских лиг малость упала.