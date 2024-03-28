Федотов присоединится к «Филадельфии» до конца сезона (The Athletic)

Теги ЦСКА возможные переходы Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Экс-вратарь ЦСКА Иван Федотов присоединится к клубу НХЛ до конца сезона.

Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источник в НХЛ,ожидается, что Федотов присоединится к «Филадельфии» до окончания нынешнего сезона, после которого хоккеист может стать свободным агентом.

В лиге подтвердили, что нет никаких препятствий для немедленного перехода Федотова в клуб и выступлений за него.

Из-за проблем с визой и других трудностей официальное заявление «Флайерс» сегодня вряд ли будет сделано, но оно может появиться в ближайшие дни, поскольку в клубе стремятся решить все вопросы с лигой.

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37

Напомним, что Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.

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37 комментариев
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Вспоминается история, как ЦСКА посрался с Кучеровым и отказался ему оплатить копеечную операцию, помахав рукой...
+81
-7
+74
Ответ Russ Ivan
Вспоминается история, как ЦСКА посрался с Кучеровым и отказался ему оплатить копеечную операцию, помахав рукой...
И Куч до сих пор это помнит.
Кстати это было до Есмантовича - при Фетисове.
+54
0
+54
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
И Куч до сих пор это помнит. Кстати это было до Есмантовича - при Фетисове.
Именно! Куч тогда был ноунеймом без денег и предпочёл в итоге пробиваться через мутный АХЛ, чем иметь дело с "родным" ЦСКА...
+44
-6
+38
Ответ last_guard
Интересно не возникнет ли проблемы у Федотова, из-за того что на ЦСКА наложен бан на трансферы. Непонятно, где сейчас трансферная карта Федотова.
Трансферная карта у Филадельфии на сто процентов
+22
-1
+21
Стоило его так мучать....
+20
-2
+18
Удачи Ивану, этот путь был тернист.
+8
0
+8
Есмантович- это диагноз. Причем неизлечимый. Что-то среднее между психиатрией и стригущим лишаем. Теперь, надеюсь, это всем понятно
+10
-2
+8
Ответ Russ Ivan
Именно! Куч тогда был ноунеймом без денег и предпочёл в итоге пробиваться через мутный АХЛ, чем иметь дело с "родным" ЦСКА...
Стив Айзерман не только великий хоккеист, но и великий Человек - по сути именно он открыл миру Никиту Кучерова.
+10
-2
+8
Ответ Russ Ivan
Именно! Куч тогда был ноунеймом без денег и предпочёл в итоге пробиваться через мутный АХЛ, чем иметь дело с "родным" ЦСКА...
Судя по количеству плюсов, народу здесь лет 18 отсилы, поэтому нихрена не помнят.
Во-первых, Куч ещё зимой ясно дал понять, что по окончанию сезона собирается за океан. Собственно, это и есть причина, по которой в ЦСКА не согласились оплачивать операцию.
Сволочизм, конечно, но далеко не причина, почему Куч выбрал "пробиваться через мутный АХЛ". Он выбрал это раньше.
Во-вторых, Куч ноунейм? Серьёзно? Об их парочке с Гусевым только и говорили. И по делу. До сих пор помню игры МХЛ, в которых они разделывали крепкий МХК Спартак по сути в четыре руки.
+8
-2
+6
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Я бы даже сказал не просто ноунейму, а некому задрафтованному причём не очень высоко парню, который ни секунды не сыграл за Тампу.
Увы, за прошедшие 20 лет никто из ЦСКА даже не захотел объясниться, я уже не говорю про извиниться, но даже просто позвать Никиту на матч детских команд не сдюжили. А для пацанов это была бы фантастическая встреча...
+7
-1
+6
Интересно не возникнет ли проблемы у Федотова, из-за того что на ЦСКА наложен бан на трансферы. Непонятно, где сейчас трансферная карта Федотова.
+5
0
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Стив Айзерман не только великий хоккеист, но и великий Человек - по сути именно он открыл миру Никиту Кучерова.
Сделал за счёт Тампы 18летнему ноунейму операцию вместо ЦСКА и спас для хоккея Никиту!
+6
-1
+5
Ответ Proline
Судя по количеству плюсов, народу здесь лет 18 отсилы, поэтому нихрена не помнят. Во-первых, Куч ещё зимой ясно дал понять, что по окончанию сезона собирается за океан. Собственно, это и есть причина, по которой в ЦСКА не согласились оплачивать операцию. Сволочизм, конечно, но далеко не причина, почему Куч выбрал "пробиваться через мутный АХЛ". Он выбрал это раньше. Во-вторых, Куч ноунейм? Серьёзно? Об их парочке с Гусевым только и говорили. И по делу. До сих пор помню игры МХЛ, в которых они разделывали крепкий МХК Спартак по сути в четыре руки.
У меня этих плюсов тыщи тыщ, забери, сколько унесёшь!
Ничего Куч не говорил об отъезде, парня агенты разрывали, всё было в руках ЦСКА. Никита травму получил в игре за клуб, а там стали гнать про неоформленную страховку, просто позорище. Родители Куча просили сделать операцию в долг, их послали. Только тогда он и уехал в США и уже был звонок из Тампы, что операцию оплатят.
Да, на тот момент Никита был ноунейм, все наши МХЛ там ничто, это они только за своими юниорскими лигами следят. Скауты были хорошие и ручеёк был через ЦСКА налаженный ещё с конца 80х...
+4
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+4
По его уровню игры это East Coast максимум.
+4
0
+4
Да какая ему Филадельфия теперь... Он даже не уровня вхл стал
+4
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+3
Ответ Russ Ivan
Именно! Куч тогда был ноунеймом без денег и предпочёл в итоге пробиваться через мутный АХЛ, чем иметь дело с "родным" ЦСКА...
Кучеров был рекордсменом ЮЧМ по числу баллов за турнир. Многовато для ноунейма
+1
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+1
Поиграл за моряков, поиграл за "армейцев", теперь за "лётчиков" имеет шанс сыграть.
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В лучшем случае дадут шанс в одной-двух играх, где Федотов надежностью не сверкнет, а потом отправят на все четыре стороны. В худшем - вообще не дадут шанса, поскольку в этом сезоне вратарь ничего не показал и к тому же контракт у него заканчивается в конце сезона.
+2
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+1
Ответ slow focus
бгг, как ему овьечкины разные в глаза смотреть будут, которые ни слова не сказали, когда его сослали в армию) сам грейт эйт по обыкновению сопли жевал при вопросе о федотове
yчитывая, как он себя повёл после этого, нормально.
+1
0
+1
Ответ Russ Ivan
У меня этих плюсов тыщи тыщ, забери, сколько унесёшь! Ничего Куч не говорил об отъезде, парня агенты разрывали, всё было в руках ЦСКА. Никита травму получил в игре за клуб, а там стали гнать про неоформленную страховку, просто позорище. Родители Куча просили сделать операцию в долг, их послали. Только тогда он и уехал в США и уже был звонок из Тампы, что операцию оплатят. Да, на тот момент Никита был ноунейм, все наши МХЛ там ничто, это они только за своими юниорскими лигами следят. Скауты были хорошие и ручеёк был через ЦСКА налаженный ещё с конца 80х...
По первому моменту не буду спорить, там уже не докопаешься, никто не захочет ворошить.
Но по второму... МХЛ ничто? Да ну? Помню, был такой Кирилл Сосунов из второй молодёжной команды Локомотива, так даже он из МХЛ-Б (которая щас НМХЛ) на драфт НХЛ попал. Даже не из МХЛ, а из лиги ниже!
Всё эти заокеанские скауты знают и за всеми они следят. Не надо считать их идиотами.
Тем более после бастов а-ля Якупов ценность канадских юниорских лиг малость упала.
+2
-2
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Ответ Russ Ivan
Именно! Куч тогда был ноунеймом без денег и предпочёл в итоге пробиваться через мутный АХЛ, чем иметь дело с "родным" ЦСКА...
А почему для Никиты ЦСКА родной клуб?Куч воспитанник школы Белые Медведи.В ЦСКА уже перешел по молодежке.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А вот это потенциально хорошо для Федотова - есть маленькая возможность быть официально "заигранным" за Филадельфию в этом сезоне и "сжечь" один сезон по контракту.
Нету такой возможности... не менее 7-ти матчей надо провести чтобы это чудо произошло(я сомневаюсь что договор Федотова был не совсем стандартным)Да и зачем это Филе чтобы он летом вышел на рынок?
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Ответ Max Linevich
Ща еще Кастрюлю завоюет😂
В плей-офф не имеет права играть.
+3
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Ответ Gangtrang
Нету такой возможности... не менее 7-ти матчей надо провести чтобы это чудо произошло(я сомневаюсь что договор Федотова был не совсем стандартным)Да и зачем это Филе чтобы он летом вышел на рынок?
А у него был контракт новичка на 1 год ?
0
0
0
Ответ slow focus
бгг, как ему овьечкины разные в глаза смотреть будут, которые ни слова не сказали, когда его сослали в армию) сам грейт эйт по обыкновению сопли жевал при вопросе о федотове
И какое отношение динамовец из Вашингтона Овечкин имеет к цска и филадельфии? Совсем плохо стало? Почему понарен и заборов как трулибералы молчали?
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Ответ Russ Ivan
Сделал за счёт Тампы 18летнему ноунейму операцию вместо ЦСКА и спас для хоккея Никиту!
Я бы даже сказал не просто ноунейму, а некому задрафтованному причём не очень высоко парню, который ни секунды не сыграл за Тампу.
+1
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Комментарий удален модератором
А где 🤡, которые сегодня прыгали про загубленную карьеру? А, спят, школу бы не проспать, понимаю)
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Удачи Ивану , чтобы в е получилось 🙏
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Я, честно, не пойму, если Фили сейчас до конца сезона в главной команде оставит Федотова, а не Колосова, потому что у второго форма куда лучше.
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