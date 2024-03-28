«Авангард» и «Локомотив» проведут 7-й матч. В 6-й игре омичи на выезде победили 3:2, уступая 0:2

Теги Авангард Локомотив Игорь Никитин Сергей Звягин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Авангард» сравнял счет в серии с «Локомотивом» – 3-3.

«Локомотив», ведя 2:0, дома уступил «Авангарду» (2:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3-3).

Это первая серия в нынешнем розыгрыше плей-офф Фонбет КХЛ, в которой состоится седьмой матч.

Решающая игра серии за выход в полуфинал между командами Сергея Звягина и Игоря Никитина пройдет в Омске 30 марта.

Локомотив – Авангард 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
Дата проведения
28 марта, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Гернат (Березкин, Береглазов)
2:0 – 22 Шалунов (Березкин, Сергеев)
2:1 – 27 Мартынов (Прохоркин, Юрчо)
2:2 – 29 Чистяков (Ткачев, Спунер)
2:3 – 39 Прохоркин (Спунер, Ткачев)

Материалы по теме

116 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
3:3🔥🔥🔥!
🥚🥚🥚 у Авы есть!
До зарубы в Омске!
+37
-1
+36
Звягин - человек, который изменит все! Никто на него не ставит, тренер вратарей, без родственников и самолетных ног, временщик на пару матчей до победы Локо, назначен просто чтобы постоять пару матчей на скамейке до вылета Авы. Но характерище!!! Супер! Такие меняют хоккей! При всем уважении к Локо!!
+32
-2
+30
Вперед Восток!!!
+31
-1
+30
С победой, такой тяжёлой и нужной!! Седьмому матчу быть!
P. S. Звягин фартовый.
+22
-1
+21
Всё дело в физической силе. Нет ни одной причины не выиграть седьмой матч в Омске. Даже больше. Авангард выглядит убедительнее, быстрее и мощнее прямо сейчас и немного в прошлой встрече. Если это и есть выход на пик физических кондиций, если это то к чему готовили команду тренеры, то это отличная работа. Вклад Кравца нельзя обесценивать. Корректировки Звягина- прекрасны. Будем болеть в 7-й игре и я сильно уверен в позитивном для нас исходе. Локо загнали за первые 4 игры. Даже незапланированная пауза не дала им свежести, если только чуть-чуть. А мы наоборот перезагрузились, добавили ногами и в силе. И вряд ли что-то поменяется в 7-й игре, более того, по личным ощущениям для Локо может всё ещё больше усугубится. Будем смотреть. С победой!
+21
-3
+18
Приятно удивил Авангард, особенно после безнадежных первых двух матчей в серии, ждём 7-й матч! С победой сегодня, Омск 🥳
+19
-2
+17
Такое ощущение, что Звягин с Хартли на созвоне, очень похоже на ту игру при Бобе :)

С осторожным оптимизмом смотрим в субботний матч, но там будет заруба :)
+20
-3
+17
Ткачев это не хоккей, это искусство!
+16
0
+16
Ответ Слава Каплунов
Фантастика какая-то , вроде локомотив во всех матчах был лучше , не хватает локо мастеров в команде , есть система , но не хватает индивидуального мастерства
В 6 явно не лучше был
+15
-1
+14
Фантастика какая-то , вроде локомотив во всех матчах был лучше , не хватает локо мастеров в команде , есть система , но не хватает индивидуального мастерства
+16
-2
+14
Жёны хоккеистов Авангарда сдают бронь.
Жёны хоккеистов Локомотива ищут варианты на море...
+12
-1
+11
На Никитине лица нет, выглядит чернее тучи, плывёт к сожалению и Локомотив и тренер.
+9
-1
+8
Как говорил Бэйн: это великий город, он все вытерпит, Омск будет жив!
+7
0
+7
Настоящие Мужики!!!! Звягин Молодец!!!!!
+7
0
+7
Ответ Габорик
Такое ощущение, что Звягин с Хартли на созвоне, очень похоже на ту игру при Бобе :) С осторожным оптимизмом смотрим в субботний матч, но там будет заруба :)
Есть ощущение что там еще много Курьянов работает
+7
0
+7
Авангард с волевой и трудной победой !
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ИСТИННЫЙ СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР !
+7
-1
+6
Если Авангард и Магнитка одержат победу в сериях и в полуфинал не выйдет ни одной команды с западной конференции, то те кто вводил перекрестный плей-офф очень крепко призадумаются.
+6
0
+6
Просто молодчики, просто мужики. Спасибо за победу!!!
+5
0
+5
Насколько убедительно выглядел Локо в первых играх, настолько же невнятно теперь. Хотя может это Авангард так прибавил.
+6
-1
+5
Ответ Mihail0910
На Никитине лица нет, выглядит чернее тучи, плывёт к сожалению и Локомотив и тренер.
Ещё по концовке прошлого матча увидел это
+6
-1
+5
Омский Авангард с победой!
+7
-2
+5
Думаю омичи уже своего не упустят
+4
0
+4
Роман Борисович - вот, учитесь как отыграться нужно!
+4
0
+4
это назло болелам локо которые при 3:1 и за 10 мин до конца запускали волну
Ава вы молодцы и роботы ломаются
+6
-2
+4
Сегодня уже не было ощущения, что в форме Локо киборги. Это, конечно, не значит, что будет легче, но по крайней мере есть надежда, что в седьмом матче увидим обоюдоострый хоккей, а не превозмогание Авангарда перед лицом стихии.
+5
-1
+4
Шик блеск красота.
+4
0
+4
омск красавцы, мужики
+4
0
+4
а разговоров про силу Запада то сколько было
+4
0
+4
Какой крутой сюжет, какая подача в этой серии. Спасибо командам! Ждём вишенку на торте 7 матч! Пусть победит сильнейший! Верим в Авангард как никогда!!!
+3
0
+3
Не из Омска, хоккей почти не смотрю, но почему-то всегда рад победам Авангарда! Всех болельщиков с победой!
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий