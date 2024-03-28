«Авангард» и «Локомотив» проведут 7-й матч. В 6-й игре омичи на выезде победили 3:2, уступая 0:2

«Авангард» сравнял счет в серии с «Локомотивом» – 3-3.

« », ведя 2:0, дома уступил « » (2:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3-3).

Это первая серия в нынешнем розыгрыше плей-офф Фонбет КХЛ, в которой состоится седьмой матч.

Решающая игра серии за выход в полуфинал между командами и пройдет в Омске 30 марта.