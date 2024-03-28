«Авангард» и «Локомотив» проведут 7-й матч. В 6-й игре омичи на выезде победили 3:2, уступая 0:2
«Авангард» сравнял счет в серии с «Локомотивом» – 3-3.
«Локомотив», ведя 2:0, дома уступил «Авангарду» (2:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3-3).
Это первая серия в нынешнем розыгрыше плей-офф Фонбет КХЛ, в которой состоится седьмой матч.
Решающая игра серии за выход в полуфинал между командами Сергея Звягина и Игоря Никитина пройдет в Омске 30 марта.
- Дата проведения
- 28 марта, 19.30, «Арена-2000»
🥚🥚🥚 у Авы есть!
До зарубы в Омске!
P. S. Звягин фартовый.
С осторожным оптимизмом смотрим в субботний матч, но там будет заруба :)
Жёны хоккеистов Локомотива ищут варианты на море...
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ИСТИННЫЙ СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР !
Ава вы молодцы и роботы ломаются