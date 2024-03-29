Малкин дважды забил «Коламбусу», став 1-й звездой матча и прервав безголевую серию из 6 игр. У него 55 очков в 72 матчах

Евгений Малкин дважды реализовал большинство в матче с «Коламбусом» (3:2).

Форвард « » признан первой звездой этой игры.

Россиянин набрал 55-е (21+34) очко в текущем чемпионате , прервав 6-матчевую безголевую серию. Всего в сезоне он провел 72 игры.

За карьеру в рамках регулярок на счету 37-летнего игрока стало 1284 (492+792) балла в 1135 играх.

Сегодня за 17:58 (5:28 – в большинстве) у 5 бросков в створ ворот, 29% выигранных вбрасываний (2 из 7), полезность – «0».