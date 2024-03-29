Малкин дважды забил «Коламбусу», став 1-й звездой матча и прервав безголевую серию из 6 игр. У него 55 очков в 72 матчах

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин дважды реализовал большинство в матче с «Коламбусом» (3:2).

Форвард «Питтсбурга» признан первой звездой этой игры.

Россиянин набрал 55-е (21+34) очко в текущем чемпионате НХЛ, прервав 6-матчевую безголевую серию. Всего в сезоне он провел 72 игры.

За карьеру в рамках регулярок на счету 37-летнего игрока стало 1284 (492+792) балла в 1135 играх. 

Сегодня за 17:58 (5:28 – в большинстве) у Малкина 5 бросков в створ ворот, 29% выигранных вбрасываний (2 из 7), полезность – «0».

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11 комментариев
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Малкин вышел на 49-е место по заброшенным шайбам, обойдя Рателля.
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Сегодня праздник у.... Шумова, сегодня будут танцы
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Женя молодец! И похоже 15 сезонов по 20+ шайб! 👍
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Ответ ogent
Да,жаль в этом сезоне не успел забить 500-ю юбилейную шайбу. Но может хоть 800-ю передачу успеет сделать в этом сезоне Женя.
Да, у него два знаковых юбилея параллельно приближаются, и что интересно, что 8 голов до 500, что 8 передач до 800. С учетом его неважной формы думаю оба рубежа преодолеет в следующем сезоне.
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8 голов до 500 осталось. В будущем сезоне будем чествовать.
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Красивые шайбы! Небездумные, выждал время, выдержал паузу! Молодец!
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Нде, а как в начале его на сотню все ждали. Уж сколько было говорено про то, что сдал Овечкин, но Малкин ещё больше просел. При том, что он моложе, команда "усилилась" перед сезоном, старых партнёров не разгоняли
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Вторую шайбу Джино просто по красоте нарисовал — не 🍬, а целое крем-брюле 🍰!
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Проклятие Петухова в действии. Переключился с Малкина на Ови - первый оформил тут же дубль, Саня второй матч без очков.
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кого там догоняет Евгений? кто ч курсе?
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Ответ severchanin
8 голов до 500 осталось. В будущем сезоне будем чествовать.
Да,жаль в этом сезоне не успел забить 500-ю юбилейную шайбу. Но может хоть 800-ю передачу успеет сделать в этом сезоне Женя.
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