Кузьменко дважды забил «Сент-Луису», прервав серию из 6 матчей без очков. У него 15+16 в 62 играх

Теги Сент-Луис Калгари НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко дважды забил «Сент-Луису», прервав серию из 6 игр без очков.

Форвард «Калгари» был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (3:5). 

На счету россиянина теперь 31 (15+16) балл в 62 играх. В составе «Флэймс» – 10 (7+3) очков в 19 матчах. 

Сегодня Кузьменко (18:12 – максимальное время за период в «Калгари», 3:12 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ ворот, применил 1 силовой прием и сделал 3 перехвата. 

6 комментариев
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Как он классно обокрал защитника. В стиле Дацюка.
+26
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+26
А мог ведь сделать хет-трик.....Ну хоть наконец то забил, а хет-трик он ещё сделает, и возможно не один.
+13
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+13
Надеюсь Кузьменко адаптируется к требованиям в защите! В атаке он играет отлично! Несмотря на то, что не все получается, борется, играет, не сдается! Молодец! Сегодня хороший матч!
+10
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+10
Три перехвата… значит все-таки умеет в защите отрабатывать
+6
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+6
Ответ Дмитрий Алёхин
Три перехвата… значит все-таки умеет в защите отрабатывать
Ну тут после 1 перехвата и гол забил сразу. Так и на Селки Трофи наиграет!)
+3
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+3
Фолка оставил без штанов🙄🔥
+2
0
+2
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