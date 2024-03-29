Кузьменко дважды забил «Сент-Луису», прервав серию из 6 матчей без очков. У него 15+16 в 62 играх

Андрей Кузьменко дважды забил «Сент-Луису», прервав серию из 6 игр без очков.

Форвард «Калгари» был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата с «Блюз» (3:5).

На счету россиянина теперь 31 (15+16) балл в 62 играх. В составе «Флэймс» – 10 (7+3) очков в 19 матчах.

Сегодня Кузьменко (18:12 – максимальное время за период в « », 3:12 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ ворот, применил 1 силовой прием и сделал 3 перехвата.