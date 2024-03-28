Мостовой о Тедеско: «Скачущий по бровке нефутбольный человек – кто ему пожмет руку? Поставьте таких, как он и Абаскаль, в «Факел» или «Урал» – пусть там чего-то добьются»

Теги Спартак Карло Анчелотти Дидье Дешам премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Александр Мостовой Урал Пеп Гвардиола Факел Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высмеял слова Доменико Тедеско об отношении к нему в России.

Ранее экс-тренер «Спартака», ныне возглавляющий сборную Бельгии, заявил: «Если бы я вернулся в Москву после периода работы в «Спартаке», люди там пожимали бы мне руку, потому что они уважают меня как тренера и как человека».

«Кто ему пожмет руку? Может, какие-то единицы скажут ему: «Молодец». Но зачем он говорит это сейчас? Почему он не сказал это в момент, когда уходил из «Спартака»? Это выглядит смешно. Сейчас из хорошей команды он может говорить все, что угодно.

Для меня Тедеско как был непонятно кем, так и остался. Скачущий по бровке нефутбольный человек. Всегда привожу простые примеры – поставьте таких как Абаскаль или Тедеско в «Факел» или «Урал». Пусть они там чего-то добьются. Что потом скажут?

Например, я читаю интервью Гвардиолы, Дешама, Анчелотти – это всегда интересно. Намного интереснее, чем интервью какого-то Тедеско», – сказал Мостовой.

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64 комментария
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По ходу, даже если Тедеско летом возьмёт Евро с Бельгией, то Царь заявит, что, мол, а попробовал бы взять Албанию или Грузию и с ними выиграть, клиника короче.
+97
0
+97
То ли дело Мостовой. Легко с Факелом или Уфой чемпионство возьмёт! Футбольный человек. Ну скоро. Как бумажа появится. Если экзамены не завалит. И если не выгонят до них. И если позовут. И если....
+70
-2
+68
Нефутбольный человек тренировал лейпциг и тренирует сборную Бельгии)) А наш мостовой без лицензии прям футбольнее футбольного
+39
0
+39
Как же не хватает Мостового в российском хоккее! А то там тоже есть один "скачущий по скамейке нехоккейный человек")) При этом все хоккейные люди говорят о нем исключительно уважительно, а то и вовсе с восторгом.
+28
0
+28
Ответ Сергей Симонов
Мостовой, а в какой момент человек становится футбольным?
Когда чеканить умеет.
+29
-3
+26
По ходу царь снова раскодировался, ведь недавно ещё пару трезвых мыслей изрёк.
+18
0
+18
Мостовой - это как Лоза, только в футболе.
+15
0
+15
Ответ Howard Norfolk
По ходу царь снова раскодировался, ведь недавно ещё пару трезвых мыслей изрёк.
Начеканил 1000 раз и перегрузил систему защиты.
+13
-1
+12
Мостовой, а в какой момент человек становится футбольным?
+12
-2
+10
Тедеско с Шальке стал вторым с отрывом от других конкурентов в 2018 году, выиграл первый трофей для Лейпцига. А чего добился Мостовой на тренерской должности? Освоил PowerPoint?
+11
-1
+10
Был у меня дальний родственник, строитель-электрик, годами сидел без работы. Говорил, ну что это за заказ, три розетки с штробами, только пачкаться. Вот я как-то делал электрику на целый коттедж на 500 квадратов (20 лет назад), это было да, мне скоро обещали подогнать ещё такой же, уж там-то я себя покажу!
+8
0
+8
Большую жабу внутри себя отрастил Александр, большую и прожорливую
+9
-1
+8
Мне кажется, или журналисты уже даже не звонят Мостовому, а просто прогоняют его интервью через нейросеть и каждый день выдают новую новость?
+7
0
+7
Если Мостовой не в курсе - Тедеско возглвляет четвëртую сборную в рейтинге ФИФА и тренирует таких парней как Де Брейне, Куртуа, Лукаку, Алдервейрелд, Витсель и других монстров футбола.
+6
0
+6
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
То ли дело Мостовой. Легко с Факелом или Уфой чемпионство возьмёт! Футбольный человек. Ну скоро. Как бумажа появится. Если экзамены не завалит. И если не выгонят до них. И если позовут. И если....
Проблема ещё в том, что Мостовой даже с Зенитом не возьмёт титул)
+7
-1
+6
Да что ж у тебя пластинка-то заела эта? Одно да потому, одно да потому... "Поставьте Семака в Урал и пусть он там чего-то добьётся", "поставьте Абаскаля в Урал", "поставьте Тедеско в Урал"... Отстань ты уже от Урала, ей Богу! Да и от тех, кто в отличие от тебя работает, а не пустопорожней болтологией занимается - тоже. Рассуждения из разряда "если бы у бабушки были мужские причиндалы - она была-бы дедушкой". Понимаю, что глупо требовать от мостового адекватности, но как ему ещё не надоело этот детский лепет раз за разом повторять?!?
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Все-таки, футболисты которые после окончания карьеры решили не лезьте в медиапространство, а спокойно живут своей жизнью, очень умные люди. Есть очень правильная фраза:" молчи-за умного сойдешь. "
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Ответ Милдронат Бромантанов
По ходу, даже если Тедеско летом возьмёт Евро с Бельгией, то Царь заявит, что, мол, а попробовал бы взять Албанию или Грузию и с ними выиграть, клиника короче.
так и скажет 100%, только бельгия не факт, что из группы то выйдет с украиной, румынией и словакией, как не вышла на чм с канадой, марокко и хорватией. им матчи с крепкими середняками даются тяжелее, чем с грандами, играющими во владение.
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Ротенберга тренером в футбол.
Хочу увидеть переобувку профи по нефутбольным людям.
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Вопрос Александру из зала. Как вы относитесь к тренеру Ротенбергу?
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Это из серии "Посмотрел бы я на Хэмилтона/Ферстаппена/Шумахера на средней машине". Вообще, они потому и в Мерседесе/Ред Булле/Феррари, потому что они круты.

Так и тут - Гвардиола не факт, что выиграл бы чемпионат Москвы по футболу среди школьных команд, но это не значит, что ему не место там, где он есть.
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Так начни сам с факела и урала, в чем проблема
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Царская зависть безутешна...
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может Мостовому таблеточки начать принимать
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Сборная Бельгии всем составом ржёт во весь голос после такого высказывания
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Поставь футбольного мостового в факел или урал и он тоже ничего не добьется. Мысли сумасшедшего.
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Ответ krealpmoney
ну, тут фифти фифти, как вера в б-га
Нет. Потому что Мостовой для тренерства - человек с улицы, не более. Ну ладно, чеканить ещё умеет.

Его футбольное прошлое не дает ему никаких скиллов. Иначе все более менее нормальные футболисты были бы топ-тренерами.
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Не читая, Мостовой звездобол. Кстати, без образования.
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Ответ Red Tooth
Нефутбольный человек тренировал лейпциг и тренирует сборную Бельгии)) А наш мостовой без лицензии прям футбольнее футбольного
Шальке.
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Ответ Игорь Новиков
Проблема ещё в том, что Мостовой даже с Зенитом не возьмёт титул)
ну, тут фифти фифти, как вера в б-га
+2
-1
+1
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