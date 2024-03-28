Мостовой о Тедеско: «Скачущий по бровке нефутбольный человек – кто ему пожмет руку? Поставьте таких, как он и Абаскаль, в «Факел» или «Урал» – пусть там чего-то добьются»

Александр Мостовой высмеял слова Доменико Тедеско об отношении к нему в России.

Ранее экс-тренер «Спартака», ныне возглавляющий сборную Бельгии, заявил: «Если бы я вернулся в Москву после периода работы в « », люди там пожимали бы мне руку, потому что они уважают меня как тренера и как человека».

«Кто ему пожмет руку? Может, какие-то единицы скажут ему: «Молодец». Но зачем он говорит это сейчас? Почему он не сказал это в момент, когда уходил из «Спартака»? Это выглядит смешно. Сейчас из хорошей команды он может говорить все, что угодно.

Для меня Тедеско как был непонятно кем, так и остался. Скачущий по бровке нефутбольный человек. Всегда привожу простые примеры – поставьте таких как Абаскаль или Тедеско в «Факел» или «Урал». Пусть они там чего-то добьются. Что потом скажут?

Например, я читаю интервью Гвардиолы, Дешама, Анчелотти – это всегда интересно. Намного интереснее, чем интервью какого-то », – сказал .