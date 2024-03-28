Мостовой о Тедеско: «Скачущий по бровке нефутбольный человек – кто ему пожмет руку? Поставьте таких, как он и Абаскаль, в «Факел» или «Урал» – пусть там чего-то добьются»
Александр Мостовой высмеял слова Доменико Тедеско об отношении к нему в России.
Ранее экс-тренер «Спартака», ныне возглавляющий сборную Бельгии, заявил: «Если бы я вернулся в Москву после периода работы в «Спартаке», люди там пожимали бы мне руку, потому что они уважают меня как тренера и как человека».
«Кто ему пожмет руку? Может, какие-то единицы скажут ему: «Молодец». Но зачем он говорит это сейчас? Почему он не сказал это в момент, когда уходил из «Спартака»? Это выглядит смешно. Сейчас из хорошей команды он может говорить все, что угодно.
Для меня Тедеско как был непонятно кем, так и остался. Скачущий по бровке нефутбольный человек. Всегда привожу простые примеры – поставьте таких как Абаскаль или Тедеско в «Факел» или «Урал». Пусть они там чего-то добьются. Что потом скажут?
Например, я читаю интервью Гвардиолы, Дешама, Анчелотти – это всегда интересно. Намного интереснее, чем интервью какого-то Тедеско», – сказал Мостовой.
Хочу увидеть переобувку профи по нефутбольным людям.
Так и тут - Гвардиола не факт, что выиграл бы чемпионат Москвы по футболу среди школьных команд, но это не значит, что ему не место там, где он есть.
Его футбольное прошлое не дает ему никаких скиллов. Иначе все более менее нормальные футболисты были бы топ-тренерами.