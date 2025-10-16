  • Спортс
  • «Реалу» вручили автомобили BMW. Беллингем, Родриго, Куртуа, Хейсен выбрали самую дорогую модель, Мастантуоно, Трент, Камавинга – самые дешевые
«Реалу» вручили автомобили BMW. Беллингем, Родриго, Куртуа, Хейсен выбрали самую дорогую модель, Мастантуоно, Трент, Камавинга – самые дешевые

Футболисты «Реала» получили спонсорские BMW в подарок.

В рамках соглашения немецкий производитель ежегодно предоставляет автомобили игрокам и тренерам команды. В этом году все предоставленные машины были либо электрокарами, либо гибридами.

Самой популярной моделью стала BMW i7 стоимостью от 135 000 евро. Ее выбрали Килиан Мбаппе, Винисиус, Арда Гюлер, Эдер Милитао, Даниэль КарвахальАнтонио Рюдигер, Альваро Каррерас, Эндрик и Рауль Асенсио. Также ее взял главный тренер Хаби Алонсо.

Второй по популярности стала модель XM, чья цена может достигать 200 тысяч евро. Ее предпочли Тибо Куртуа, Джуд Беллингем, Родриго, Дин Хейсен, Браим Диас и Ферлан Менди.

Авто стоимостью до 100 тысяч евро выбрали Франко Мастантуоно (i4, около 50 тысяч евро), Трент Александер-Арнолд и Эдуардо Камавинга (iX, около 80 тысяч) и Гонсало Гарсия Торрес (i5, около 70 тысяч евро). Андрей Лунин взял M5 стоимостью более 160 тысяч. Выбор остальных не разглашается.

Фото: realmadrid.com

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
