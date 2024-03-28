Сергей Юран: «Знакомый священник сказал, что мат – это большой грех. Поэтому стараюсь убрать его из жизни»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН религия Футбол

Сергей Юран рассказал, почему старается избегать ненормативной лексики.

– Вы запрещаете своим игрокам ругаться матом. Как к этому пришли?

– Когда мне исполнилось 50 лет, пересмотрел в жизни многие вещи. Заметил, что начал раздражаться, когда кто-то рядом со мной матерится, хотя раньше сам ругался через слово. Сейчас прошу своих игроков не выражаться. На тренировке или в игре ладно уж, эмоции никуда не денешь, но материться в быту они не должны.

У меня есть одно слово-паразит, которое иногда проскакивает на пресс-конференциях и флеш-интервью, но я с ним борюсь. Знакомый священник сказал мне, что мат – это большой грех. Поэтому я стараюсь убрать его из своей жизни.

– Штрафовали игроков за мат?

– Пытаюсь все донести до них словами, а не рублем. Запрет на мат касается не только игроков, но и персонала. Если услышу, что ругается врач или массажист, на следующий день они перед всей командой либо танцуют, либо исполняют песню.

– Помогает?

– Если раньше в массажный кабинет невозможно было зайти, то сейчас там все культурно, – сказал главный тренер «Пари НН».

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53 комментария
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Знакомый священник сказал мне, что мат – это большой грех. Поэтому я стараюсь убрать его из своей жизни. Я правильно понял, с батюшкой ты больше не общаешься?...
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+93
ну какой юран без мата?)))
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Мат сам по себе вообще не плох, и подчас, просто необходим.

Проблема не в употреблении обсценной лексики, как таковой, а в неумении отказаться от нее там, где она совершенна неуместна. И еще, конечно, в вербальных бомжах, которые используют мат просто для связки слов, потому что их словарный запас не поспевает за мыслями.
+26
-4
+22
Спортс из политического ресурса превращается в сайт телеканала "СПАС"?
+14
-3
+11
Юрану придется заново учиться разговаривать
+12
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Ответ oka79410
ну какой юран без мата?)))
никакой
+7
0
+7
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Вот неполный список русских поэтов и писателей которые охотно использовали русский мат. Пушкин Лермонтов Есенин Бунин Куприн Маяковский. Виртуозами в этом этом плане были Барков и Мятлев. Писатель В. В. Конецкий также не обошел эту тему. Он писал что если прослушать записи переговоров русских военных лëтчиков в воздушном бою, то услышишь в основном мат. Дело в том что русский мат необычайно выразителен, в немногих словах много смысла.
Прям так же как футболисты используют?
+7
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+7
Обилие мата это действительно плохо , его действительно слишком много среди людей
+7
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+7
То есть Юран теперь молчит, в основном? А как это интервью смог дать?
+5
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Большой грех - убийство людей. Огромнейший грех. На этом фоне мат - ну, такоэ...
+7
-3
+4
Юран и мат это синонимы
+4
0
+4
Ответ Этот Райола хочет денег
Знакомый священник сказал мне, что мат – это большой грех. Поэтому я стараюсь убрать его из своей жизни. Я правильно понял, с батюшкой ты больше не общаешься?...
Правильно. Он убирает его из своей жизни)))
+3
0
+3
Ответ Да всем насрать
Спортс из политического ресурса превращается в сайт телеканала "СПАС"?
Почему нет...
+4
-1
+3
Ответ leon01
У нас мат и есть жизнь
Либо вы шахматист или гимнаст, либо сочувствую вам.
+4
-1
+3
А если б священник не сказал, так и матерился бы? ))
+3
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Ответ Джанлука Нальюка
Юрану придется заново учиться разговаривать
Или искать другого священника.
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Юран без мата? Смешно!
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"К старости он повзрослел" (c)
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Мне без батюшки захотелось избавиться от мата. Где-то был в компании,там девушка матом ругалась,мне чет противно так стало,хотя сам всегда ругался и не заморачивался. А тут стукнуло и всё. Прикольный опыт. Поначалу тупить начинаешь,когда слово хочешь подобрать,а матное,оно идеальное просто в этот момент. Не знаю,я не то что б старый,но 35 уже,у молодых может и быстрей это получиться сделать,мозги то посвежей чем у меня. 2 месяца уже,еще проскакивает,конечно,но безобидные типа женской собаки,и на б начало и дь конец.
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священника?
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Нам-то не гони!
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надо найти другого священника
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Самые праведные праведники - это раскаявшиеся грешники. Язычник и тот не хуже ханжи.
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Староверы (не путать со старообрядцами -)) наоборот говорят, что мат отпугивает злые силы -)
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Ну так нельзя ###!
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Вот неполный список русских поэтов и писателей которые охотно использовали русский мат. Пушкин Лермонтов Есенин Бунин Куприн Маяковский. Виртуозами в этом этом плане были Барков и Мятлев. Писатель В. В. Конецкий также не обошел эту тему. Он писал что если прослушать записи переговоров русских военных лëтчиков в воздушном бою, то услышишь в основном мат. Дело в том что русский мат необычайно выразителен, в немногих словах много смысла.
Т.е, ему следует брать пример со слов поэтов, а не священников?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Вот неполный список русских поэтов и писателей которые охотно использовали русский мат. Пушкин Лермонтов Есенин Бунин Куприн Маяковский. Виртуозами в этом этом плане были Барков и Мятлев. Писатель В. В. Конецкий также не обошел эту тему. Он писал что если прослушать записи переговоров русских военных лëтчиков в воздушном бою, то услышишь в основном мат. Дело в том что русский мат необычайно выразителен, в немногих словах много смысла.
Да полноте, ерунду писать. Указанные гении отчественной литературы являются достоянием культуры, не потому что кто-то из них месту употреблял мат, а потому что в остальных 99,99℅ их творчества, они прекрасно выражали свои мысли и без него. Не надо так принижать русский язык, что его сочность сводить до междометий и образованных от них глаголов и дополнений. Он прекрасен и без этого. А некоторые писатели обогощали Русский язык новыми словами, например, головотяпство, стушеваться, оробеть и многие другие.
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Ответ Silovik
Более того, это язык бесов. Молодец, Юран.
"Это его музыка! Это она звучит в аду!!!" (с)
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Ответ Duck Nightingale
Прям так же как футболисты используют?
Вообще-то именно так. Эмоций на поле много, длинные речи мешают игре.
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Ответ Berlin Alexanderplatz
Большой грех - убийство людей. Огромнейший грех. На этом фоне мат - ну, такоэ...
Юран вроде никого не убивал
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