Сергей Юран: «Знакомый священник сказал, что мат – это большой грех. Поэтому стараюсь убрать его из жизни»
Сергей Юран рассказал, почему старается избегать ненормативной лексики.
– Вы запрещаете своим игрокам ругаться матом. Как к этому пришли?
– Когда мне исполнилось 50 лет, пересмотрел в жизни многие вещи. Заметил, что начал раздражаться, когда кто-то рядом со мной матерится, хотя раньше сам ругался через слово. Сейчас прошу своих игроков не выражаться. На тренировке или в игре ладно уж, эмоции никуда не денешь, но материться в быту они не должны.
У меня есть одно слово-паразит, которое иногда проскакивает на пресс-конференциях и флеш-интервью, но я с ним борюсь. Знакомый священник сказал мне, что мат – это большой грех. Поэтому я стараюсь убрать его из своей жизни.
– Штрафовали игроков за мат?
– Пытаюсь все донести до них словами, а не рублем. Запрет на мат касается не только игроков, но и персонала. Если услышу, что ругается врач или массажист, на следующий день они перед всей командой либо танцуют, либо исполняют песню.
– Помогает?
– Если раньше в массажный кабинет невозможно было зайти, то сейчас там все культурно, – сказал главный тренер «Пари НН».
Проблема не в употреблении обсценной лексики, как таковой, а в неумении отказаться от нее там, где она совершенна неуместна. И еще, конечно, в вербальных бомжах, которые используют мат просто для связки слов, потому что их словарный запас не поспевает за мыслями.