«Металлург» повел 3-2 у «Спартака» в серии, победив 5:3 в 5-м матче
«Магнитка» снова повела у «Спартака» в серии плей-офф Фонбет КХЛ.
В пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина команда тренера Андрея Разина дома обыграла красно-белых (5:3). Магнитогорцы вели к 38-й минуте со счетом 4:0. Счет в серии стал 3-2.
Напомним, что «Металлург» выиграл 2 первых матча в серии и повел 2-0, но затем «Спартак» выиграл два матча.
Шестая игра состоится в Москве 30 марта.
- Дата проведения
- 28 марта, 17.00, «Арена-Металлург»
вперёд Спартак ☝️♥🤍
Но, молодцы, что нашли силы и почти закомбэчили.
Едем дальше в Москву, и надеюсь еще раз в Магнитогорск. Эта серия достойна семи матчей.
Отличный первый период, а потом перестали играть. Почему нельзя так играть 60 минут? Ведь судя по движению, не сказать, что много энергии отнимает такая игра. А так, расслабили булки и чуть не упустили победу. Особенно вальяжно играли в большинстве!
Ну и Михайлис у Магнитки просто бесполезный. Даже комментаторы стали над ним смеяться - запорол 4 момента. И 80 млн? За что?!!!
Едем дальше в Москву...Удачи парни на выезде.....
А у Спартака самый маленький бюджет из восьми команд, поэтому вылет трагедией не станет.
Очередная хозяйская победа!
Видимо, путевку в полуфинал КГ разыграют в Магнитогорске!
Или в Москве??? 😀