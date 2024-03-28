«Металлург» повел 3-2 у «Спартака» в серии, победив 5:3 в 5-м матче

«Магнитка» снова повела у «Спартака» в серии плей-офф Фонбет КХЛ.

В пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина команда тренера дома обыграла красно-белых (5:3). Магнитогорцы вели к 38-й минуте со счетом 4:0. Счет в серии стал 3-2.

Напомним, что « » выиграл 2 первых матча в серии и повел 2-0, но затем « » выиграл два матча.

Шестая игра состоится в Москве 30 марта.