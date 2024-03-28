«Металлург» повел 3-2 у «Спартака» в серии, победив 5:3 в 5-м матче

Теги Металлург Мг Спартак Алексей Жамнов КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

«Магнитка» снова повела у «Спартака» в серии плей-офф Фонбет КХЛ.

В пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина команда тренера Андрея Разина дома обыграла красно-белых (5:3). Магнитогорцы вели к 38-й минуте со счетом 4:0. Счет в серии стал 3-2.

Напомним, что «Металлург» выиграл 2 первых матча в серии и повел 2-0, но затем «Спартак» выиграл два матча.

Шестая игра состоится в Москве 30 марта.

Металлург Мг – Спартак 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)
Дата проведения
28 марта, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Юров (Петунин, Маклюков)
2:0 – 11 Зернов (Канцеров)
3:0 – 19 Юров (Петунин, Михайлис)
4:0 – 34 Вовченко ()
4:1 – 37 Мальцев (Рукавишников)
4:2 – 48 Рубцов (Порядин, Голдобин)
4:3 – 51 Порядин (Локтионов, Голдобин)
5:3 – 54 Коробкин (Пресс)

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23 комментария
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Совершенно разные команды дома и на выезде
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не унывать, и не такое вытаскивали, прорвёмся ☝️♥🤍🙏
вперёд Спартак ☝️♥🤍
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В первом периоде - напривозили себе, чем Магнитка и воспользовалась.
Но, молодцы, что нашли силы и почти закомбэчили.
Едем дальше в Москву, и надеюсь еще раз в Магнитогорск. Эта серия достойна семи матчей.
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С победой Магнитка!
Отличный первый период, а потом перестали играть. Почему нельзя так играть 60 минут? Ведь судя по движению, не сказать, что много энергии отнимает такая игра. А так, расслабили булки и чуть не упустили победу. Особенно вальяжно играли в большинстве!
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С победой Магнитогорск! В Москве будет очень тяжело!
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Смотрел матч. Игра на удержание счета - не конёк Магнитки. Надо играть с первой минуты до последней.
Ну и Михайлис у Магнитки просто бесполезный. Даже комментаторы стали над ним смеяться - запорол 4 момента. И 80 млн? За что?!!!
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Так держать Магнитка 🤘🤘🤘
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Магнитогорск, с победой!
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Магнитка давай!! Главное не расслабляться! Больше игры в тело, как в первом периоде.
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Михайлиса с Карповым за борт нужно отправлять....А так с победой Магниты.....
Едем дальше в Москву...Удачи парни на выезде.....
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Ответ 1905vb
Магнитку с победой ! Очередная хозяйская победа! Видимо, путевку в полуфинал КГ разыграют в Магнитогорске! Или в Москве??? 😀
С такой игрой, начиная с последней пятиминутки второго периода и вплоть до последней пятиминутки третьего периода - Металлург-таки может и отлететь в Москве. Но если будут играть так, как играли до конца второго периода - возможно, полуфинал Магнитка оформит уже и в Москве. В общем, равная и интересная серия выходит
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Ответ PIT-BUL
Коммент через пару дней: Ничего, вот в следующем сезоне точно возьмём кубок
Это ты со Ска перепутал.
А у Спартака самый маленький бюджет из восьми команд, поэтому вылет трагедией не станет.
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Магнитку с победой !
Очередная хозяйская победа!
Видимо, путевку в полуфинал КГ разыграют в Магнитогорске!
Или в Москве??? 😀
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Эх, ребята! Ну как же так! Почти вытащили игру, но такое ненужное удаление и потеря концентрации с выходом пятого. А счастье было так близко... Радует, что (а) начали забивать в гостях и (б) забили в меньшинстве. Не такой уж спасатель Набоков. Нужно больше набрасывать. Ждём игру в Москве.
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Ответ Metallurg111
Совершенно разные команды дома и на выезде
Михайлиса уберите из состава. Он у вас просто бесполезный. Все свои моменты сегодня запорол. Ни одной шайбы в ПО. За что вы ему платите 80 млн?!
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