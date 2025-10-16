Мостовой о Жедсоне: «Без него «Спартак» уже нельзя представить. Он приехал и на 3-й день вышел на игру, это говорит о высоком уровне футболиста!»

Александр Мостовой считает, что Жедсон успел стать ключевым игроком «Спартака».

Португальский полузащитник перешел в московский клуб в летнее трансферное окно за 27 млн евро из «Бешикташа». Игрок провел 11 матчей во всех турнирах, забив 5 голов и сделав одну результативную передачу.

«Адаптировался ли Жедсон в Спартаке ? Видите, вопрос – и сразу же ответ.

Когда многие кричат, что кому-то надо адаптироваться, вклиниться, кому-то еще что... А человек приехал и на третий день уже вышел на игру! И без него «Спартак» мы уже не можем представить.

Это о чем говорит? Это говорит о высоком уровне футболиста!» – заявил бывший полузащитник красно-белых.