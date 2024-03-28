FA обвинила Тонали в 50 новых нарушениях регламента о ставках с августа по октябрь 2023-го. Хавбек «Ньюкасла» отбывает 10-месячный бан за ставки на игры «Милана»

Теги Милан Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия Футбольная ассоциация Англии Ставки на футбол Сандро Тонали Футбол

Сандро Тонали предъявлены новые обвинения в нарушении регламента о ставках.

Футбольная ассоциация Англии обвинила полузащитника «Ньюкасла» в 50 нарушениях регламента о ставках в период с 12 августа по 12 октября 2023-го – после перехода из «Милана» за 70 млн евро. Сообщается, что Тонали должен ответить на обвинения до 5 апреля.

Напомним, в октябре прошлого года итальянец был дисквалифицирован на 10 месяцев за ставки на матчи «Милана», в которых он не принимал участия, на нелегальной платформе. Тонали признался, что страдает лудоманией – его обязали пройти 8-месячный курс лечения.

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24 комментария
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Азар амбассадор McDonald’s
Тонали амбассадор Один Икс Бет

Ставка страшная вещь кнч...
+60
0
+60
Ответ Отец Абду
Азар амбассадор McDonald’s Тонали амбассадор Один Икс Бет Ставка страшная вещь кнч...
Тонали просто смотрел сериал, и в середине вдруг заорала реклама СТАААВКИ НА СПОООРТ ОДИН ИКС БЭЭТ
+48
-1
+47
Новая страшная болезнь в основном молодого поколения - лудомания...
+19
-3
+16
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Новая страшная болезнь в основном молодого поколения - лудомания...
Когда были автоматы с пробочками и обезьянками, надо было идти играть, а теперь можно с кровати не вставать, всё сливая, раньше было лучше)
+16
-2
+14
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Новая страшная болезнь в основном молодого поколения - лудомания...
Не согласен с "молодым поколением". Это всегда было, просто сейчас стало чуть проще засчет цифровизации
+15
-2
+13
Ответ Aleksey Yashin
Тонали просто смотрел сериал, и в середине вдруг заорала реклама СТАААВКИ НА СПОООРТ ОДИН ИКС БЭЭТ
БОЛЬШОЕ ВЫИГРЫШИ!! ОДИН ИКС БЭТ!!!
+10
-2
+8
Ответ Aleksey Yashin
Тонали просто смотрел сериал, и в середине вдруг заорала реклама СТАААВКИ НА СПОООРТ ОДИН ИКС БЭЭТ
По МатчТВ в одной из реклам ставок был такой текст (как я помню): "Какой смысл в футбольном матче, если ты не можешь на него поставить ?"
+10
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+8
Милан как будто продал поло из такси под видом автомобиля одного хозяина с пробегом 50к
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+5
Выходит, что Ньюкасл выкинул 70 миллионов в пустую
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Это же двойное наказание, не?
Чувака дисквалификацировали и теперь пытаются наказать за то же преступление, в том же ключе
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Ответ Oleg Olegov
Мой товарищ люто в них проигрывал, но однажды превзошел сам себя и как-то слил всю зп даже не в автоматы, а в такую фигню, в которой надо подцепить коробку с Айфоном, или сверток пятитысячных купюр, или игрушку, короче какую фигню достанешь, ту и выиграл. Но он ничего не достал, почему-то😅
Такие автоматы( с подцепкой) были в СССР - причём именно для детей (там были игрушки). И это в стране социализма, которая строила коммунизм.
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Ответ Локуся
Когда были автоматы с пробочками и обезьянками, надо было идти играть, а теперь можно с кровати не вставать, всё сливая, раньше было лучше)
Мой товарищ люто в них проигрывал, но однажды превзошел сам себя и как-то слил всю зп даже не в автоматы, а в такую фигню, в которой надо подцепить коробку с Айфоном, или сверток пятитысячных купюр, или игрушку, короче какую фигню достанешь, ту и выиграл. Но он ничего не достал, почему-то😅
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Ответ Леопардер
Надеюсь, парень преодолеет всё. Хиханьки хаханьками, но это серьёзная болезнь для тех, кто не может вовремя остановиться и начинает разрушать свою жизнь этим. Сандро себе уже испортил и карьеру, и репутацию. Надеюсь, вернётся.
ну а так кто в этом виноват?сам и виноват.если болен,значит надо обратиться за помощью.любую зависимость можно побороть,было бы желание
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Ответ akaAzazello
Болезнь не новая - в Римском Колизее люди проигрывали состояния пару тысяч лет назад (на самом деле всё началось раньше - и до изобретения денег просто был натураьный обмен/убийства - но это было не так ярко и массово, как бои гладиаторов)
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Новая страшная болезнь в основном молодого поколения - лудомания...
Болезнь не новая - в Римском Колизее люди проигрывали состояния пару тысяч лет назад (на самом деле всё началось раньше - и до изобретения денег просто был натураьный обмен/убийства - но это было не так ярко и массово, как бои гладиаторов)
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Ответ Отец Абду
Азар амбассадор McDonald’s Тонали амбассадор Один Икс Бет Ставка страшная вещь кнч...
Сейчас идет акция Приводи друзей и получи гарантированные подарки от одиниксбет. Давай весь Ньюкасл
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Ответ Aleksey Yashin
Тонали просто смотрел сериал, и в середине вдруг заорала реклама СТАААВКИ НА СПОООРТ ОДИН ИКС БЭЭТ
Но это все же лучше, чем повелся на трек Вити АК
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Ответ Отец Абду
По МатчТВ в одной из реклам ставок был такой текст (как я помню): "Какой смысл в футбольном матче, если ты не можешь на него поставить ?"
скорее "ни одна" реклама не обходится без этого)
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