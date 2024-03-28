FA обвинила Тонали в 50 новых нарушениях регламента о ставках с августа по октябрь 2023-го. Хавбек «Ньюкасла» отбывает 10-месячный бан за ставки на игры «Милана»

Сандро Тонали предъявлены новые обвинения в нарушении регламента о ставках.

ассоциация Англии обвинила полузащитника « » в 50 нарушениях регламента о ставках в период с 12 августа по 12 октября 2023-го – после перехода из «Милана» за 70 млн евро. Сообщается, что должен ответить на обвинения до 5 апреля.

Напомним, в октябре прошлого года итальянец был дисквалифицирован на 10 месяцев за ставки на матчи « », в которых он не принимал участия, на нелегальной платформе. Тонали признался, что страдает лудоманией – его обязали пройти 8-месячный курс лечения.