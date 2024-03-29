Директор сборной Испании пытался склонить Эрмосо к сотрудничеству с Рубиалесом. После отказа он назвал ее «плохим человеком» и пожелал «быть одинокой»

Луис Рубиалес пытался давить на Дженнифер Эрмосо через директора мужской сборной.

После победы в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы. Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.

Как сообщает As со ссылкой на заключение прокуратуры, Луке по договоренности с Рубиалесом намеревался склонить Дженнифер к сотрудничеству, используя свои хорошие личные отношения с футболисткой. Не добившись желаемого, Луке отправился на Ибицу, чтобы попытаться убедить Дженнифер поучаствовать в совместном видео о ситуации с Рубиалесом, а также заставить Эрмосо поговорить с экс-главой RFEF. На это девушка ответила отказом.

Луке просил Эрмосо и ее подругу лично через WhatsApp, чтобы Дженнифер поговорила с ним. В конце концов, получив категорический отказ, Альберт отправил несколько сообщений в подруге Дженнифер, выражая свой гнев и ссылаясь на то, что футболистке осталась пара лет карьеры. Директор мужской сборной Испании намекнул, что если Эрмосо поможет Рубиалесу, то наверняка сможет получить должность в федерации.

В этот момент Луке якобы обвинил футболистку в том, что она «плохой человек», и пожелал ей, чтобы она была «очень одинока в жизни», и что будет «счастлив», если это произойдет.

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