Директор сборной Испании пытался склонить Эрмосо к сотрудничеству с Рубиалесом. После отказа он назвал ее «плохим человеком» и пожелал «быть одинокой»

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Луис Рубиалес пытался давить на Дженнифер Эрмосо через директора мужской сборной.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы. Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.

Как сообщает As со ссылкой на заключение прокуратуры, Луке по договоренности с Рубиалесом намеревался склонить Дженнифер к сотрудничеству, используя свои хорошие личные отношения с футболисткой. Не добившись желаемого, Луке отправился на Ибицу, чтобы попытаться убедить Дженнифер поучаствовать в совместном видео о ситуации с Рубиалесом, а также заставить Эрмосо поговорить с экс-главой RFEF. На это девушка ответила отказом.

Луке просил Эрмосо и ее подругу лично через WhatsApp, чтобы Дженнифер поговорила с ним. В конце концов, получив категорический отказ, Альберт отправил несколько сообщений в подруге Дженнифер, выражая свой гнев и ссылаясь на то, что футболистке осталась пара лет карьеры. Директор мужской сборной Испании намекнул,  что если Эрмосо поможет Рубиалесу, то наверняка сможет получить должность в федерации.

В этот момент Луке якобы обвинил футболистку в том, что она «плохой человек», и пожелал ей, чтобы она была «очень одинока в жизни», и что будет «счастлив», если это произойдет.

Рубиалес пытался давить на Эрмосо через ее брата в самолете после ЧМ. Экс-глава RFEF обещал «личные и профессиональные последствия» для футболистки, если она не согласится записать совместное видео

Рубиалес требовал от Эрмосо оправдать поцелуй, оказывая давление через семью и друзей футболистки. Дженнифер вызывали из автобуса сборной, требуя подписать пресс-релиз RFEF 

35 комментариев
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Ребят, ну кто бы что не говорил, Рубиалес конечно оборзел в край, но разве это повод просить для него 2.5 года, он и так получил достаточно, но срок . Тут уже ненависть какая-то. А дай одной бабе посадить мужика из ненависти, это что же начнется . Вы просто подумайте, а потом поддерживайте Эрмосо
+74
-6
+68
Ответ Дмитрий Шиянов
Ребят, ну кто бы что не говорил, Рубиалес конечно оборзел в край, но разве это повод просить для него 2.5 года, он и так получил достаточно, но срок . Тут уже ненависть какая-то. А дай одной бабе посадить мужика из ненависти, это что же начнется . Вы просто подумайте, а потом поддерживайте Эрмосо
Скорее всего на него давно точили зуб, ибо персонаж он неоднозначный, мягко говоря. И вот эта ситуация с этой Эрмосой просто повод наказать Рубиалеса за былые делишки.
Ну или в Испании просто уже окончательно поехали с этими темами фемок и т.д. :)
+32
-2
+30
Спортс не может без интриг … легендарный сайт по сплетням , второй по ценным новостям после бабушек у подъезда
+14
-1
+13
Ответ Jese Rodrigues
Комментарий скрыт
так, стоп, изменяет? Рубиалес ещё кого-то после Эрмозо поцеловал и его за это наказывают?)
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Ответ Не уверен!!
Я не понимаю почему защищают западного чинишу, который оборзел и думал что он может нарушать закон ? Только из-за мужской солидарности? Но ведь взрослая жизнь так не работает...
Так это не вопрос чинуши, а возможный опасный прецедент. Если за такие поцелуи будут давать 2,5 года тюрьмы, то мужиков смогут сажат по поводу и без. Плюс остальная практика будет на этот случай ориентироваться и могут ухудшиться наказания)
Рубиалеса максимум стоит уволить и запретить приближаться к Эрмосо. Это итак уже весьма чувствительный удар с учетом репутационного ущерба.
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А ещё они называли тебя земляным червём...
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Надоела эта бабенка уже. Тот самый случай, когда абсолютно никому неизвестный человек, не особо выдающийся, но при этом жаждущий какой-то "славы" и "своего часа", получает удобный повод начать светиться в СМИ и в народных массах, выставляя себя жертвой и вообще великой мученицей...

Да блин, курьер Равшан из Яндекс Еды более полезный для общества человек, чем бабенка-футболист. Кто знал эту Эрмосо еще пару лет назад? Ну кроме 0.1% любителей смотреть женский футбол? При этом 0.1% от числа людей, вообще интересующихся спортом, так-то из 8 миллиардов, там минимум половина вообще ложила на спорт большой и толстый, не то, что на женский футбол.
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И в чем он не прав?
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Альберт Луке из супер Депора. Навеяло ностальгией.
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Этот тот самый Альберт Луке, футболист еще недавно??
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После этой истории женский футбол надо убирать из общей повестки. С такой агрессией им лучше все делать самим.
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Ответ 3fz64j5nvq
Спортс не может без интриг … легендарный сайт по сплетням , второй по ценным новостям после бабушек у подъезда
Я бы на месте редакторов сократил бы заголовок новости так: "Директор сборной Испании пытался склонить Эрмосо к...". Кликбейт бы был бешенным.
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Ответ Рашпель793
Скорее всего на него давно точили зуб, ибо персонаж он неоднозначный, мягко говоря. И вот эта ситуация с этой Эрмосой просто повод наказать Рубиалеса за былые делишки. Ну или в Испании просто уже окончательно поехали с этими темами фемок и т.д. :)
Какая разница точили или нет? По факту мы имеем поцелуй на эмоциях, веселящуюся футболистку в автобусе, а дальше раскрутка процесса, в котором футболистка инструмент , а не жертва.
+1
0
+1
Ответ Рашпель793
Скорее всего на него давно точили зуб, ибо персонаж он неоднозначный, мягко говоря. И вот эта ситуация с этой Эрмосой просто повод наказать Рубиалеса за былые делишки. Ну или в Испании просто уже окончательно поехали с этими темами фемок и т.д. :)
Испания - одна из, если не самая баборабская страна в мире
+4
-3
+1
Ответ 3fz64j5nvq
Спортс не может без интриг … легендарный сайт по сплетням , второй по ценным новостям после бабушек у подъезда
Тетушки из бухгалтерии сейчас напряглись - кто-то покусился на их законное второе место.
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ну тут конечно расстрелять и оторвать яйцы, можно одно
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Что у нас на уме, у Луке на языке
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Редиска
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Ответ ZenitFan
Другими словами , во главу поставлено не законодательство, а чье то отношение к кому то? Ты же понимаешь, что правосудие в таком случае превращается в фарс ?
А ты думаешь, что в Испании всё честно и не бывает беспредела в таких вещах? )
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Ответ Рашпель793
А ты думаешь, что в Испании всё честно и не бывает беспредела в таких вещах? )
Нет, конечно я давно так не думаю и не идиализирую их правосудие, а даже наоборот. Просто мы видим этот процесс как издевательство над фимидой, а для них это стало нормой.
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Ответ Рашпель793
Так я и пишу, что раскрутка процесса вероятно не из-за факта поцелуя Эрмосы. Это вероятно может быть просто поводом и Рубиалес сам же и дал этот повод, не сдержав эмоций. Отсюда и то, что все эти фемки и их защитнички в упор не замечают видео из автобуса, которое для адекватных людей является доказательством того, что никакого стресса для Эрмосы этот поцелуй не нанёс и ей было весело. Просто сказали потом, что и как нужно говорить, вот она и вошла в роль жертвы.
Другими словами , во главу поставлено не законодательство, а чье то отношение к кому то? Ты же понимаешь, что правосудие в таком случае превращается в фарс ?
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Ответ ZenitFan
Какая разница точили или нет? По факту мы имеем поцелуй на эмоциях, веселящуюся футболистку в автобусе, а дальше раскрутка процесса, в котором футболистка инструмент , а не жертва.
Так я и пишу, что раскрутка процесса вероятно не из-за факта поцелуя Эрмосы. Это вероятно может быть просто поводом и Рубиалес сам же и дал этот повод, не сдержав эмоций.
Отсюда и то, что все эти фемки и их защитнички в упор не замечают видео из автобуса, которое для адекватных людей является доказательством того, что никакого стресса для Эрмосы этот поцелуй не нанёс и ей было весело. Просто сказали потом, что и как нужно говорить, вот она и вошла в роль жертвы.
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Ответ Не уверен!!
Ну со школьным уровнем развития вообще сложно понимать взрослый мир. Давай мы попробуем поставить тебя в эту ситуацию и ты только после этого нам расскажешь, что в этой ситуации нет ничего плохого. Что ты будешь чувствовать, когда начальник твоей жены будет целовать твою женщину или жену при любых радостных моментах в жизни компании. А узнаешь ты это тогда, когда он сделать это в прямом эфире на тв. И самое главное, что потом будут говорить о ней и о тебе твои знакомые и друзья?
Мою женщину? Каким образом она моя?
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Ответ steppan
А Россия не круче?
Не, там намного хуже
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Ответ Дмитрий Шиянов
Ребят, ну кто бы что не говорил, Рубиалес конечно оборзел в край, но разве это повод просить для него 2.5 года, он и так получил достаточно, но срок . Тут уже ненависть какая-то. А дай одной бабе посадить мужика из ненависти, это что же начнется . Вы просто подумайте, а потом поддерживайте Эрмосо
У Эрмосо нет ненависти к нему, это лишь повод.
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Ответ НеПотерплю!
А ещё они называли тебя земляным червём...
Этот комментарий видел уже не один десяток раз , но он всё так же вызывает улыбку.
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0
Как-то активно AS мочит Рубиалеса в последнее время. Реал мстит ему за 2018-й?
+1
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0
Эрмосо, одинокий, плохой человек.
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