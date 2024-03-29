Директор сборной Испании пытался склонить Эрмосо к сотрудничеству с Рубиалесом. После отказа он назвал ее «плохим человеком» и пожелал «быть одинокой»
Луис Рубиалес пытался давить на Дженнифер Эрмосо через директора мужской сборной.
После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы. Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.
Как сообщает As со ссылкой на заключение прокуратуры, Луке по договоренности с Рубиалесом намеревался склонить Дженнифер к сотрудничеству, используя свои хорошие личные отношения с футболисткой. Не добившись желаемого, Луке отправился на Ибицу, чтобы попытаться убедить Дженнифер поучаствовать в совместном видео о ситуации с Рубиалесом, а также заставить Эрмосо поговорить с экс-главой RFEF. На это девушка ответила отказом.
Луке просил Эрмосо и ее подругу лично через WhatsApp, чтобы Дженнифер поговорила с ним. В конце концов, получив категорический отказ, Альберт отправил несколько сообщений в подруге Дженнифер, выражая свой гнев и ссылаясь на то, что футболистке осталась пара лет карьеры. Директор мужской сборной Испании намекнул, что если Эрмосо поможет Рубиалесу, то наверняка сможет получить должность в федерации.
В этот момент Луке якобы обвинил футболистку в том, что она «плохой человек», и пожелал ей, чтобы она была «очень одинока в жизни», и что будет «счастлив», если это произойдет.
Рубиалес пытался давить на Эрмосо через ее брата в самолете после ЧМ. Экс-глава RFEF обещал «личные и профессиональные последствия» для футболистки, если она не согласится записать совместное видео
Рубиалес требовал от Эрмосо оправдать поцелуй, оказывая давление через семью и друзей футболистки. Дженнифер вызывали из автобуса сборной, требуя подписать пресс-релиз RFEF
Ну или в Испании просто уже окончательно поехали с этими темами фемок и т.д. :)
Рубиалеса максимум стоит уволить и запретить приближаться к Эрмосо. Это итак уже весьма чувствительный удар с учетом репутационного ущерба.
Да блин, курьер Равшан из Яндекс Еды более полезный для общества человек, чем бабенка-футболист. Кто знал эту Эрмосо еще пару лет назад? Ну кроме 0.1% любителей смотреть женский футбол? При этом 0.1% от числа людей, вообще интересующихся спортом, так-то из 8 миллиардов, там минимум половина вообще ложила на спорт большой и толстый, не то, что на женский футбол.
Отсюда и то, что все эти фемки и их защитнички в упор не замечают видео из автобуса, которое для адекватных людей является доказательством того, что никакого стресса для Эрмосы этот поцелуй не нанёс и ей было весело. Просто сказали потом, что и как нужно говорить, вот она и вошла в роль жертвы.