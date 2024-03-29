Барбашев дважды забил «Виннипегу» и стал 3-й звездой матча. У него 4 шайбы в 4 последних играх

Иван Барбашев дважды забил «Виннипегу» и стал 3-й звездой матча.

Форвард « » сделал дубль в третьем периоде матча регулярного чемпионата с «Джетс» (4:1).

Россиянин забросил победную шайбу, а в концовке поразил пустые ворота. На его счету стало 42 (18+24) очка в 73 играх при полезности «+16».

В последних 4 играх на счету 4 гола. Сегодня нападающий (16:09, 0:56 – в большинстве, «+2») реализовал оба броска в створ и применил 5 силовых приемов.