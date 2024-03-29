Барбашев дважды забил «Виннипегу» и стал 3-й звездой матча. У него 4 шайбы в 4 последних играх

Теги НХЛ Вегас Виннипег Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев дважды забил «Виннипегу» и стал 3-й звездой матча.

Форвард «Вегаса» сделал дубль в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (4:1). 

Россиянин забросил победную шайбу, а в концовке поразил пустые ворота. На его счету стало 42 (18+24) очка в 73 играх при полезности «+16». 

В последних 4 играх на счету Барбашева 4 гола. Сегодня нападающий (16:09, 0:56 – в большинстве, «+2») реализовал оба броска в створ и применил 5 силовых приемов. 

8 комментариев
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Российский вечер у Рыцарей.
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Ванек опять к плей-офф форму набирает
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Хэлибак даже не понял, как шайба влетела в ворота. А вообще Барбышев не только забил победный гол, но и снял все вопросы забив в пустые ворота и сделав счёт 3-1 в коне встречи....
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Барбашев - красавец! Классные трудовые шайбы! В его стиле!
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Ответ Stenort
Барбашев - красавец! Классные трудовые шайбы! В его стиле!
Первая шайба - получилась очень неожиданной, никто от него не ожидал такой игры! Из под 2х защитников, в касание, в дальнюю девятину, хлестко, четко, над плечом, у будущего обладателя Везины 2024 не было шансов!
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Ответ Stenort
Первая шайба - получилась очень неожиданной, никто от него не ожидал такой игры! Из под 2х защитников, в касание, в дальнюю девятину, хлестко, четко, над плечом, у будущего обладателя Везины 2024 не было шансов!
Барбашев один из самых любимых наших хоккеистов! Играет максимально полезно и в защите, и в атаке! Без таких игроков нельзя выигрывать матчи и кубки!
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Все же он способен играть на 60 очков за сезон, а тогда в СЛБ с Бучем и Танком была не разовая вспышка.
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Ответ Дмитрий Дашковский
Ванек опять к плей-офф форму набирает
За третьей пойдет
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