Малкин – 2-й россиянин в истории НХЛ с 15 или более сезонами с 20+ шайбами. Среди действующих игроков лиги – 4-й

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Евгений Малкин – 2-й россиянин в истории НХЛ с 15 сезонами с 20+ шайбами.

Форвард «Питтсбурга» дважды реализовал большинство в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (3:2). 

На счету 37-летнего россиянина стало 55 (21+34) очков в текущем сезоне. Он в 15-й раз за карьеру достиг отметки 20 шайб в регулярке. 

Среди россиян в истории НХЛ таких сезонов больше только у Александра Овечкина (19, делит третье место в истории лиги). 

Среди действующих игроков лиги таких сезонов больше у Овечкина («Вашингтон»), Сидни Кросби («Питтсбург», 16) и Патрика Кэйна («Детройт», 15). Первые двое достигли этой отметки и в текущем сезоне, на счету Кэйна 17 шайб в 41 игре. 

По 14 сезонов с 20+ шайбами сейчас у Стивена Стэмкоса («Тампа»), Джона Тавареса («Торонто») и Джо Павелски («Даллас»). Все они достигли этой отметки и в текущем сезоне. 

Всего в истории лиги Малкин стал 31-м игроком с 15 или более такими сезонами. 

6 комментариев
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Красавец,тëзка!
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Определённый уровень держит стабильно. 500 всё ближе! (но в следующем сезоне, похоже)
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Малыч,порадовал сегодня!Не буксуй и не болей,ждем 500 шайбу
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Малкин - великий игрок! Кубки, личные трофеи, стастика, все говорит за это!
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Молодец, Женя, рад за него. Жаль, что 500 шайб не успеет выбить в этом сезоне
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Молодец Малыч! Ждём 500 шайб!!
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