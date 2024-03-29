Малкин – 2-й россиянин в истории НХЛ с 15 или более сезонами с 20+ шайбами. Среди действующих игроков лиги – 4-й

Евгений Малкин – 2-й россиянин в истории НХЛ с 15 сезонами с 20+ шайбами.

Форвард « » дважды реализовал большинство в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (3:2).

На счету 37-летнего россиянина стало 55 (21+34) очков в текущем сезоне. Он в 15-й раз за карьеру достиг отметки 20 шайб в регулярке.

Среди россиян в истории таких сезонов больше только у (19, делит третье место в истории лиги).

Среди действующих игроков лиги таких сезонов больше у Овечкина (« »), («Питтсбург», 16) и Патрика Кэйна («Детройт», 15). Первые двое достигли этой отметки и в текущем сезоне, на счету Кэйна 17 шайб в 41 игре.

По 14 сезонов с 20+ шайбами сейчас у Стивена Стэмкоса («Тампа»), Джона Тавареса («Торонто») и Джо Павелски («Даллас»). Все они достигли этой отметки и в текущем сезоне.

Всего в истории лиги Малкин стал 31-м игроком с 15 или более такими сезонами.