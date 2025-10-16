Семшов о «Торпедо»: «Раньше клуб стоял наряду со «Спартаком», ЦСКА, «Динамо», был грандом футбола. Сейчас он как игрушка для руководства, это смешно выглядит»

Игорь Семшов раскритиковал руководство «Торпедо».

Вчера московский клуб объявил об увольнении Дмитрия Парфенова и повторном назначении Олега Кононова спустя 2 месяца после увольнения тренера. Команда занимает последнее, 18-е, место в PARI Первой лиге с 10 очками в 14 матчах.

«Жалко болельщиков, которые видели, как ковалась история «Торпедо». Воронин, Стрельцов , Иванов . Сейчас мы говорим о «Торпедо» в других тонах.

Хочется, чтобы руководители поняли, что за бренд «Торпедо», и развивали его в правильном направлении. А не постоянно меняли тренеров, делали какие-то пертурбации. Такое ощущение, что это как игрушка для них. Это смешно выглядит.

«Раньше «Торпедо» стояло наряду со «Спартаком», ЦСКА, «Динамо». Сейчас клуб сбавил позиции. Честь и хвала будет тому руководителю, который вознесет «Торпедо» до тех времен, когда это был гранд футбола.

«Торпедо» – великий клуб. Там своеобразные болельщики в плане преданности. Для них было важно, чтобы игроки выходили на поле и, засучив рукава, бились за эту буковку «Т». Они могли все простить, только равнодушие не прощалось никогда.

Я общался с этими болельщиками. Вместо того, чтобы после работы на заводе бежать домой к семьям, они бежали на футбол и поддерживали любимую команду. За это им честь и хвала. Думаю, придет их золотое время и все наладится», – сказал экс-полузащитник «Торпедо » Семшов.