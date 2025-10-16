Семшов о «Торпедо»: «Раньше клуб стоял наряду со «Спартаком», ЦСКА, «Динамо», был грандом футбола. Сейчас он как игрушка для руководства, это смешно выглядит»
Вчера московский клуб объявил об увольнении Дмитрия Парфенова и повторном назначении Олега Кононова спустя 2 месяца после увольнения тренера. Команда занимает последнее, 18-е, место в PARI Первой лиге с 10 очками в 14 матчах.
«Жалко болельщиков, которые видели, как ковалась история «Торпедо». Воронин, Стрельцов, Иванов. Сейчас мы говорим о «Торпедо» в других тонах.
Хочется, чтобы руководители поняли, что за бренд «Торпедо», и развивали его в правильном направлении. А не постоянно меняли тренеров, делали какие-то пертурбации. Такое ощущение, что это как игрушка для них. Это смешно выглядит.
«Раньше «Торпедо» стояло наряду со «Спартаком», ЦСКА, «Динамо». Сейчас клуб сбавил позиции. Честь и хвала будет тому руководителю, который вознесет «Торпедо» до тех времен, когда это был гранд футбола.
«Торпедо» – великий клуб. Там своеобразные болельщики в плане преданности. Для них было важно, чтобы игроки выходили на поле и, засучив рукава, бились за эту буковку «Т». Они могли все простить, только равнодушие не прощалось никогда.
Я общался с этими болельщиками. Вместо того, чтобы после работы на заводе бежать домой к семьям, они бежали на футбол и поддерживали любимую команду. За это им честь и хвала. Думаю, придет их золотое время и все наладится», – сказал экс-полузащитник «Торпедо» Семшов.