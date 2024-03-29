Кросби вышел на 11-е место по очкам в истории НХЛ (1580), обогнав Бурка. До Эспозито – 10 баллов

Теги рейтинги Питтсбург Коламбус Сидни Кросби Джо Сакик НХЛ Рэй Бурк Фил Эспозито Хоккей

Сидни Кросби вышел на 11-е место по очкам в истории НХЛ (1580), обогнав Рэя Бурка.

Капитан «Питтсбурга» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (3:2). 

На счету 36-летнего канадца стало 78 (35+43) очков в 72 играх в текущем сезоне. В последних 3 матчах – 9 (2+7) баллов. 

За карьеру в рамках регулярок – 1580 (585+995) очков в 1262 играх. 

Кросби вышел на чистое 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав Рэя Бурка (1579 очков в 1612 играх). 

На 10-м месте идет Фил Эспозито (1590 в 1282), на 9-м – Джо Сакик (1641 в 1378). Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (2857 в 1487). 

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14 комментариев
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При всём уважении к Малычу насколько стабильнее Сид.Этот сезон наглядное тому подтверждение.
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Осталось всего 5 ассистов до 1000,давай Сидни не подкачай!
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Скоро 1000 передач. Просто монстр!
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2+8 в последних 5 матчах. Такими темпами он и 90+ очков выбьет в 8-й раз в карьере.
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Один из лучших игроков за всю историю НХЛ и хоккея в целом!
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+6
Если сохранит такой темп (особенно как в последних матчах), то в топ 10 уже в этом сезоне может попасть.
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Ответ Stenort
Один из лучших игроков за всю историю НХЛ и хоккея в целом!
Когда уйдут Кросби, Овечкин, Малкин, их будет не хватать... Целая эпоха...
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В зависимости от того, сколько еще отыграет Сид и как будет со здоровьем, то должен войти в топ-5 лучших бомбардиров в истории, обойдя Фрэнсиса.
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Если пойдёт как надо, то Лемье обойдёт через 2 сезона
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В этом сезоне нужно заходить в топ10.
Только стечение неудачных обстоятельств не позволило этому феномену выбить 2000+ за карьеру. Все для этого было.
Великий Сид!
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"За карьеру в рамках регулярок – 1280 (585+995) баллов..." - поправьте опечатку, спортс
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Если ещё пару сезонов поиграет,может Лемье обойдёт?
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В этом сезоне Фил, в следующем Джо!!!
Давай Кэп! На себя тоже нужно поработать.
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