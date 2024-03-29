Кросби вышел на 11-е место по очкам в истории НХЛ (1580), обогнав Бурка. До Эспозито – 10 баллов
Сидни Кросби вышел на 11-е место по очкам в истории НХЛ (1580), обогнав Рэя Бурка.
Капитан «Питтсбурга» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (3:2).
На счету 36-летнего канадца стало 78 (35+43) очков в 72 играх в текущем сезоне. В последних 3 матчах – 9 (2+7) баллов.
За карьеру в рамках регулярок – 1580 (585+995) очков в 1262 играх.
Кросби вышел на чистое 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав Рэя Бурка (1579 очков в 1612 играх).
На 10-м месте идет Фил Эспозито (1590 в 1282), на 9-м – Джо Сакик (1641 в 1378). Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (2857 в 1487).
Только стечение неудачных обстоятельств не позволило этому феномену выбить 2000+ за карьеру. Все для этого было.
Великий Сид!
Давай Кэп! На себя тоже нужно поработать.