Кросби вышел на 11-е место по очкам в истории НХЛ (1580), обогнав Бурка. До Эспозито – 10 баллов

Сидни Кросби вышел на 11-е место по очкам в истории НХЛ (1580), обогнав Рэя Бурка.

Капитан « » дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с « » (3:2).

На счету 36-летнего канадца стало 78 (35+43) очков в 72 играх в текущем сезоне. В последних 3 матчах – 9 (2+7) баллов.

За карьеру в рамках регулярок – 1580 (585+995) очков в 1262 играх.

вышел на чистое 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории , обогнав Рэя Бурка (1579 очков в 1612 играх).

На 10-м месте идет Фил Эспозито (1590 в 1282), на 9-м – (1641 в 1378). Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (2857 в 1487).