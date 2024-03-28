Рубиалес требовал от Эрмосо оправдать поцелуй, оказывая давление через семью и друзей футболистки. Дженнифер вызывали из автобуса сборной, требуя подписать пресс-релиз RFEF
Луис Рубиалес оказывал давление на Дженнифер Эрмосо, чтобы она оправдала поцелуй.
После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы. Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.
Как передает As, после поцелуя Рубиалес и другие обвиняемые оказывали давление на Эрмосо, в том числе через семью и друзей футболистки, пытаясь добиться от нее публичного оправдания поступка бывшего главы RFEF. По версии обвинения, Эрмосо подверглась преследованию.
Утверждается, что сразу после церемонии вручения медалей Рубиалес вызвал Эрмосо из раздевалки и призвал ее публично заявить об отсутствии претензий, однако футболистка не согласилась.
По прибытии команды в Испанию Дженнифер вызвали из автобуса сборной по дороге из аэропорта и попросили подписать пресс-релиз RFEF, в написании которого футболистка не участвовала и не была согласна с заявлением. При этом пресс-релиз был направлен в СМИ, несмотря на отказ Эрмосо.
Похоже мы что то не знаем :)
Столетиями теперь этот чмок муссировать?
Она ведь далеко не сразу эту «правду» выдала. С ней недельку плотно работали
Он был в шоке от победы и не осознавал полностью что делает. Его можно понять, ему крышу снесло от радости. Поэтому это дело не считается за чтото подсудимое. А потом он осознал что сделал, и раскаялся. Поэтому надо отпустить и плюс ему должна быть компенсация за моральный, репутационный и финансовый ущерб
Насильников и убийц никто оправдывать не собирается - не стоит так утрировать.