Рубиалес требовал от Эрмосо оправдать поцелуй, оказывая давление через семью и друзей футболистки. Дженнифер вызывали из автобуса сборной, требуя подписать пресс-релиз RFEF

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес оказывал давление на Дженнифер Эрмосо, чтобы она оправдала поцелуй.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы. Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.

Как передает As, после поцелуя Рубиалес и другие обвиняемые оказывали давление на Эрмосо, в том числе через семью и друзей футболистки, пытаясь добиться от нее публичного оправдания поступка бывшего главы RFEF. По версии обвинения, Эрмосо подверглась преследованию.

Утверждается, что сразу после церемонии вручения медалей Рубиалес вызвал Эрмосо из раздевалки и призвал ее публично заявить об отсутствии претензий, однако футболистка не согласилась.

По прибытии команды в Испанию Дженнифер вызвали из автобуса сборной по дороге из аэропорта и попросили подписать пресс-релиз RFEF, в написании которого футболистка не участвовала и не была согласна с заявлением. При этом пресс-релиз был направлен в СМИ, несмотря на отказ Эрмосо.

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36 комментариев
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Почему видео из автобуса не канает за отмазку? Там видны хорошо страдания Эрмосо после поцелуя.
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Да расстреляйте его уже наконец, сколько можно
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Ответ Чебурашка от Гены
Почему видео из автобуса не канает за отмазку? Там видны хорошо страдания Эрмосо после поцелуя.
Добро пожаловать в мир современных масс медиа и информационного контроля. Правда становится важной только тогда, когда ее раскручивают, а не когда она просто есть.
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Ответ Чебурашка от Гены
Почему видео из автобуса не канает за отмазку? Там видны хорошо страдания Эрмосо после поцелуя.
Особенно момент,как она хвасталась подружкам ,что ее поцеловал Рубиалес
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Что у них там твориться, чёрт ногу сломит! Но я в Испании больше не целуюсь на всякий случай…
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Тут больше именно за сам факт оказания влияние на свидетелей и следствие наказание, а не за сам поцелуй. Это как с Клинтоном было - всем в общем пофиг кого он как и где - думаю даже жене - но факт ложных показаний под присягой это повод для импичмента.
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Ответ DVM_1
Странный тип - сначала целоваться лезет к никем ему не приходящейся женщине, потом какими-то трюками и махинациями пытается сделать вид, что ничего не было. Понятно, что на этом ресурсе осуждение ему не грозит, но, к счастью, в Испании все-таки могут своих женщин защитить.
Я тоже его осуждал, до того как увидел видео из автобуса)
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Веко-то ладно, вот если кое-что другое колыхнётся…🤓
Сразу пожизненный эцих с гвоздями.
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Ответ Чебурашка от Гены
И следи, бросив взгляд на женщину, что бы веко не дернулось. 😁
Веко-то ладно, вот если кое-что другое колыхнётся…🤓
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Эрмосу вызывали из того автобуса, где она хохотала вместе с подружками, обсуждая этот поцелуй? Или это другой автобус был?
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Так там какая то групповщинка была, раз 4-х человек хотят посадить в тюрьму.
Похоже мы что то не знаем :)
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Что-то для меня либерала, толеранта и т. д. это уже не здорово...
Столетиями теперь этот чмок муссировать?
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Это доказано? Или об этом стало известно со слов самой Эрмосо?
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Дани Алвес познакомил бы её со своим шершавым.
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Обвинение не хочет рассмотреть какое давление на Эрмосо оказали другие люди, чтобы она написала заявление на Рубиалеса и рассказала СМИ о том, что она страдает и испытала насилие?
Она ведь далеко не сразу эту «правду» выдала. С ней недельку плотно работали
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Ответ Alex.K71
Что у них там твориться, чёрт ногу сломит! Но я в Испании больше не целуюсь на всякий случай…
Ой, ну зачем так радикально? С мужиками и неграми можно ✋
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это когда она в автобусе хихикала с подружками над этой темой, вызывали?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Так там какая то групповщинка была, раз 4-х человек хотят посадить в тюрьму. Похоже мы что то не знаем :)
там ещё 3 мужика стояли в том моменте. И ничего не сделали, когда Рубиалес публично собирался ее изнасиловать. Соучастие...
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Ответ Maturmalai
Она сама может быть хихикала, потому что не знала, как на это все было реагировать, сперва историческая победа в турнире, потом нежеланный поцелуй.Так у любого голова кругом пойдет - ее можно понять. Тут могло быть и смущение, и попытка не принимать близко к сердцу и не омрачать себе радость, и стыд, да и много ли чего. А вот с хихиканьем подружек надо разбираться, раз уж решили так жестко взяться за Рубиалеса. По сути, они поддержали харрасмент. С чего тогда этим подружкам вдруг бесплатная индульгенция?
С такими доводами и логикой, как у тебя, можно оправдать любого насильника или убийцу, в том числе поцелуй Рубиалеса.

Он был в шоке от победы и не осознавал полностью что делает. Его можно понять, ему крышу снесло от радости. Поэтому это дело не считается за чтото подсудимое. А потом он осознал что сделал, и раскаялся. Поэтому надо отпустить и плюс ему должна быть компенсация за моральный, репутационный и финансовый ущерб
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Ответ Astret
С такими доводами и логикой, как у тебя, можно оправдать любого насильника или убийцу, в том числе поцелуй Рубиалеса. Он был в шоке от победы и не осознавал полностью что делает. Его можно понять, ему крышу снесло от радости. Поэтому это дело не считается за чтото подсудимое. А потом он осознал что сделал, и раскаялся. Поэтому надо отпустить и плюс ему должна быть компенсация за моральный, репутационный и финансовый ущерб
Ничего подсудного он не совершил - об этом я и не спорю. Но целовать в губы чужих женщин, да еще и на публике и без их разрешения - очень неподобающее поведение. Я думаю, если человек это осознал, понял, объяснил эмоциями, искренне извинился - на этом вопрос должен был быть исчерпан. Не извинился и начал лепить горбатого, что ничего такого не было - строгое общественное порицание или увольнение за неподобающее поведение. Но не более.
Насильников и убийц никто оправдывать не собирается - не стоит так утрировать.
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Ответ Syndycate
А я думаю ему бы премию какую дали за это)
Думать ты можешь все что угодно, но дела обстоят иначе.
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Что это за королева такая
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