Рангник мечтает поработать в «Баварии». У него прекрасные отношения со спортивным директором Фройндом (Ran)

Ральф Рангник хочет поработать в «Баварии».

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб рассматривает вариант с назначением 65-летнего специалиста на пост главного тренера в случае отказа Хаби Алонсо.

Человек из окружения заявил Ran, что Ральф всю жизнь мечтал поработать в «Баварии».

Отмечается, что нынешнее спортивное руководство «Баварии» высокого мнения о Рангнике. У тренера прекрасные отношения со спортивным директором , а хотел назначить его в менхенгладбахскую «Боруссию» 3 года назад.

Сейчас Ральф возглавляет сборную Австрии. Его контракт рассчитан до 2026 года.