Рангник мечтает поработать в «Баварии». У него прекрасные отношения со спортивным директором Фройндом (Ran)

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Австрии по футболу Ральф Рангник Макс Эберль Кристоф Фройнд Футбол

Ральф Рангник хочет поработать в «Баварии».

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб рассматривает вариант с назначением 65-летнего специалиста на пост главного тренера в случае отказа Хаби Алонсо. 

Человек из окружения Рангника заявил Ran, что Ральф всю жизнь мечтал поработать в «Баварии».

Отмечается, что нынешнее спортивное руководство «Баварии» высокого мнения о Рангнике. У тренера прекрасные отношения со спортивным директором Кристофом Фройндом, а Макс Эберль хотел назначить его в менхенгладбахскую «Боруссию» 3 года назад. 

Сейчас Ральф возглавляет сборную Австрии. Его контракт рассчитан до 2026 года. 

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20 комментариев
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Цорна ещё надо брать, а также Гиздоля и Циннбауэра. Игры не будет, но зато какой прессинг, господа!
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Ответ Евгений Недосекин
Послужной список из развала двух богатых клубов подряд(Локо и МЮ) радует боссов Баварии. Недостаточно уничтожили Баварию своим бредом, нужны ещё руки помощи
В Локо он был фиктивным лицом для пиара, в МЮ развалил за полгода, когда команда была на самом дне
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Послужной список из развала двух богатых клубов подряд(Локо и МЮ) радует боссов Баварии.
Недостаточно уничтожили Баварию своим бредом, нужны ещё руки помощи
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Ответ Фут.Боль
Цорна ещё надо брать, а также Гиздоля и Циннбауэра. Игры не будет, но зато какой прессинг, господа!
Ага, прессинг фанатов удручающими результатами ( по меркам Баварии ) будет такой, что соперникам клопповского Ливерпуля лучшей его версии и не снился
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Да что там уж, все кроме болельщиков Баварии об этом мечтают
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интересно, какие отношения?)
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Ну конечно. Этот прохиндей связи в немецком футболе имеет будь здоров. Да и к слову по части знаний в футболе у него тоже большой багаж.
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Такое чувство, что «отличные отношения» с кем-то - главное профессиональное качество Рангника. Как иначе объяснить то, что его вообще рассматривают, непонятно
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Рангник: Фройнд мне буквально друг!
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В «Локо» уже поработал. Спасибо!
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Оно с Локомотивом не справилось, какая к чёрту "Бавария"?
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Вот теперь точно верим, что Бавария выберет самого профессионального тренера
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Самое забавное, что его идеи именно в немецком клубе с деньгами могут воплотиться 😁 может он локального масштаба?
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Пхаха, немцев теперь Остап надурить решил ✍🏻
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Оу, с этим инфо цыганом времена Тухеля покажутся Баварии сказкой. 😆
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Ответ Евгений Недосекин
Послужной список из развала двух богатых клубов подряд(Локо и МЮ) радует боссов Баварии. Недостаточно уничтожили Баварию своим бредом, нужны ещё руки помощи
Локо как попал в этот список???
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Ответ Давид Agabekyan
В Локо он был фиктивным лицом для пиара, в МЮ развалил за полгода, когда команда была на самом дне
На каком самом дне был МЮ, когда наняли самозванца Рангника?))) Расскажешь сказки завтра в школе своим одноклассникам.
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Шило на мыло!
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