Рангник мечтает поработать в «Баварии». У него прекрасные отношения со спортивным директором Фройндом (Ran)
Ральф Рангник хочет поработать в «Баварии».
Ранее стало известно, что мюнхенский клуб рассматривает вариант с назначением 65-летнего специалиста на пост главного тренера в случае отказа Хаби Алонсо.
Человек из окружения Рангника заявил Ran, что Ральф всю жизнь мечтал поработать в «Баварии».
Отмечается, что нынешнее спортивное руководство «Баварии» высокого мнения о Рангнике. У тренера прекрасные отношения со спортивным директором Кристофом Фройндом, а Макс Эберль хотел назначить его в менхенгладбахскую «Боруссию» 3 года назад.
Сейчас Ральф возглавляет сборную Австрии. Его контракт рассчитан до 2026 года.
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