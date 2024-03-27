Майами (ATP). Медведев поборется с Харри, Cиннер вышел в 1/2 финала
Даниил Медведев сыграет с Николасом Харри в четвертьфинале в Майами.
Янник Синнер прошел Томаша Махача.
Сетка турнира здесь.
Miami Open
Майами, США
20 – 31 марта 2024
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
- Дата проведения
- 28 марта, 03.30
- Дата проведения
- 27 марта, 22.10
- Дата проведения
- 29 марта, 02.00
- Дата проведения
- 28 марта, 20.00
Я даже не знаю, может Саша делает это всё специально, чтобы фан-клубу Бублика было о чем писать :))))
Синнёр поспокойнее, и с запасом. Заматерел уже
Горан, аллё!
Это подлянку может компенсировать только победа Махача
Ятд.
Я сдеццтва весь за Maxача!
Maxач - это по-нашему, по-пацански))
Карася высматривает))