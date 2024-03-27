Майами (ATP). Медведев поборется с Харри, Cиннер вышел в 1/2 финала

Даниил Медведев сыграет с Николасом Харри в четвертьфинале в Майами.

Янник Синнер прошел Томаша Махача.

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Miami Open

Майами, США

20 – 31 марта 2024

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала