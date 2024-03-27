Майами (ATP). Медведев поборется с Харри, Cиннер вышел в 1/2 финала

Теги результаты ATP Miami Open Теннис

Даниил Медведев сыграет с Николасом Харри в четвертьфинале в Майами.

Янник Синнер прошел Томаша Махача.

Сетка турнира здесь.

Miami Open

Майами, США

20 – 31 марта 2024

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Николас Харри (Чили) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
28 марта, 03.30
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Томаш Махач (Чехия)
6:4|6:2
Дата проведения
27 марта, 22.10
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
29 марта, 02.00
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Фабиан Марожан (Венгрия)
Дата проведения
28 марта, 20.00
Онлайн матча
44 комментария
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Когда я писал про финал Махач-Марожан, то думал, что это шутка))
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+9
Где-то в серединие матча Бублик - Арнальди Саша спросил у своего тренера, сколько лет сопернику...

Я даже не знаю, может Саша делает это всё специально, чтобы фан-клубу Бублика было о чем писать :))))
+9
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+8
Ответ Aelcrown
Комментарий скрыт
Ты уже писал, что Даня возьмет реванш у Алькараса)
+5
-1
+4
Давай Махач, удиви нас.
+5
-1
+4
Ответ Eugenie Nation
Комментарий скрыт
Хорошая шутка,все оценили твой юмор)) 😅😅😅😅
+6
-4
+2
Ответ Антон Тимофеев
Когда я писал про финал Махач-Марожан, то думал, что это шутка))
А я - нет.) Я бы с удовольствием посмотрел на очный матч двух кудесников.
+3
-1
+2
Ответ S.Graf
Вот Махачу подачу подрихтовать не помешало бы. Горан, аллё!
Лучше пусть Даня его берёт и восстанавливает подачу 21-го года
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Ответ S.Graf
Вот Махачу подачу подрихтовать не помешало бы. Горан, аллё!
может лучше Дане? а вдруг..
+2
-1
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Ответ Верховенский1990
Еще и чеха сбила, потом все по аутам.
Махач и на пределе играет, и на мандраже. Оттого и ошибок куча.
Синнёр поспокойнее, и с запасом. Заматерел уже
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Вот Махачу подачу подрихтовать не помешало бы.
Горан, аллё!
+2
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Отмахался Махач
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Ответ Aelcrown
так ветку надо читать, а не просто рандомные слова брать. в финале я писал что алькарас без шансов выиграет.
Ясно) А кто турнир возьмет, поведай.
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Самую неинтересную игру из четырех поставили в расписании первой, досадно.

Это подлянку может компенсировать только победа Махача
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Ответ S.Graf
Не ёрничая, и не хохоча: Я сдеццтва весь за Maxача! Maxач - это по-нашему, по-пацански))
Ну а что, может это будет новый доминатор)
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Ответ Sawka-promakawka
Отмахался Махач
Махачкала
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Ответ LeNok
Лучше пусть Даня его берёт и восстанавливает подачу 21-го года
Даня Жилей не бросит, а на 3го денег пожалеет.
Ятд.
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Ответ nick-basil
Зверев и Карас - в соответствии с рейтингом - также выше и по игре. Буду очень приятно удивлен любой сенсации
Марожан интересный товарищ, может и дерзнет.
+1
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0
Ответ S.Graf
Пчела-разведчик на корте. Карася высматривает))
Еще и чеха сбила, потом все по аутам.
+1
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0
Ответ Верховенский1990
Вот оно че
так ветку надо читать, а не просто рандомные слова брать. в финале я писал что алькарас без шансов выиграет.
+1
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0
Ответ Aelcrown
это было до игры дани в полуфинале
Вот оно че
0
0
0
Удачи и победы великому Томашу Махачу! Осталось 2 шага до финала, вперед!
+6
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0
Не ёрничая, и не хохоча:
Я сдеццтва весь за Maxача!
Maxач - это по-нашему, по-пацански))
+1
-1
0
Ответ Eugenie Nation
Комментарий скрыт
На твоем комменте было 8 плюсов и 10 минусов, теперь 11 плюсов и резкий скачок в 25 минусов. Прям ни разу не накрутка от сeктантов акробата, ну вот совсем не палятся)
+1
-1
0
На кого выходит Медведев, если победит?
+1
-1
0
Зверев и Карас - в соответствии с рейтингом - также выше и по игре. Буду очень приятно удивлен любой сенсации
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Махач и Яри случайные пассажиры. Яник и Даня выше классом. Шансы микро.
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Пчела-разведчик на корте.
Карася высматривает))
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Махач-ну вылитый Питер Динклейдж)
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Эт че там еще за болбой-колобок, тяжело парню бегать поди?
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Что точно можно будет увидеть в этом матче, так это естественное и противоестественное движение к сетке. А в остальном Махачу просто нечем крыть.
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