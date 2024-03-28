Иван Федотов отправляется в систему «Филадельфии» (Артур Хайруллин)

Теги ЦСКА возможные переходы Филадельфия НХЛ АХЛ КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Иван Федотов будет играть в Северной Америке.

Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

«Иван Федотов едет в НХЛ! Официально расторгли. Теперь Федотов отправляется в систему «Филадельфии», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37

Напомним, что Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.

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69 комментариев
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В любом случае удачи Федотову, но вся ситуация вокруг него - вопиющее позорище
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И чего добился ЦСКА? Встали в позу, нагадили парню, а теперь попятились. Только имидж свой подпортили.
+90
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+83
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
И чего добился ЦСКА? Встали в позу, нагадили парню, а теперь попятились. Только имидж свой подпортили.
Имидж? А у них он есть?
+45
-2
+43
А он нужен теперь Филадельфии? Туда уже Колосов отправился
+41
-6
+35
Ответ faaakkkeee
Который по сезону явно сильнее и перспективнее.
Харт выбыл видимо на долго. Колосов и Федотов будут конкурировать за место в нхл. А как сложиться у них в сев.америке покажет жизнь)
+18
-1
+17
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
И чего добился ЦСКА? Встали в позу, нагадили парню, а теперь попятились. Только имидж свой подпортили.
Показали свою "силу" перед молодыми хоккеистами, которые внезапно захотят в НХЛ.
+22
-5
+17
Красавчик! Слил это убожество в первом раунде и поехал куда и хотел.
+15
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+11
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А он нужен теперь Филадельфии? Туда уже Колосов отправился
Который по сезону явно сильнее и перспективнее.
+14
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+9
Ответ Roo91
Показали свою "силу" перед молодыми хоккеистами, которые внезапно захотят в НХЛ.
Скорее показали, что если хочешь в НХЛ - делай это тихо, в интервью говори, что навсегда тут, а под покровом ночи - беги. Всё как и 35 лет назад)))
+7
-1
+6
а потом функционеры обижаться что называют фанаты лигу колхозной 😁
+11
-6
+5
Вместо того , что бы перед прошедшим сезоном подписать другого хорошего вратаря к примеру на два сезона , Цска взял Федотова , который конечно был не в лучшей физическоигровой форме , но и психологической после того ,что с ним случилось ! Вот сезон закончился для Цска плачевно в целом ,да ещё и без основного вратаря остались !
+5
0
+5
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
И чего добился ЦСКА? Встали в позу, нагадили парню, а теперь попятились. Только имидж свой подпортили.
Так у ЦСКА имидж был не сильно лучше, чем у СКА. Просто в последнее время Йозе Марино вывел свой клуб в этом плане на новый недосягаемый уровень.
+6
-1
+5
Ответ Vanek1411
Так у ЦСКА имидж был не сильно лучше, чем у СКА. Просто в последнее время Йозе Марино вывел свой клуб в этом плане на новый недосягаемый уровень.
У одних Сечин, у других Ротенберги, настоящие ленинградцы!!!
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А, ну тогда ладно)
+4
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+3
Ответ Фанат Сан-Марино
В любом случае удачи Федотову, но вся ситуация вокруг него - вопиющее позорище
Полностью поддерживаю, удачи ему, но какже будет тяжело...
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Ответ rkpu
Если тебе не нравится, как руководство клуба обошлось с игроком, то так и пиши. А говоря "уроды ЦСКА" ты оскорбляет в первую очередь болельщиков клуба, в том числе и меня. Ты не охренел?
Болельщики накакого отношения к ЦСКА не имеют. Больно много на себя берешь)
+5
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+3
Удачи, Иван! Попробуй повторить путь Бобровского.
+3
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Ответ Фанат Сан-Марино
В любом случае удачи Федотову, но вся ситуация вокруг него - вопиющее позорище
Не назвал бы это позорищем.
На фоне того,что творится в России последние несколько лет,это вопиющая обыденность - опустились на дно,обживаемся,и пытаемся копать еще глубже.
+5
-3
+2
Ответ Eduard Rastryopin
Не назвал бы это позорищем. На фоне того,что творится в России последние несколько лет,это вопиющая обыденность - опустились на дно,обживаемся,и пытаемся копать еще глубже.
« опустились на дно,обживаемся,и пытаемся копать еще глубже»

Свою жизнь не нужно переносить на других.
+5
-3
+2
Ответ Dr. J 24
Там Эрссон норм
Я и не пишу, что основными их вижу. Будут бороться за место бэкэпа.
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Ответ Доктор Броманталь
Кто ему мешал отработать контракт с ЦСКА и ехать куда хочет ?
О, а вы, наверное, проспали последние 2 года? Как раз тогда (2 года назад) у него и закончился контракт с ЦСКА и он подписал контракт с Филой, но что-то пошло не так...
Так что отвечая на ваш вопрос, "кто ему мешал отработать контракт с ЦСКА и ехать куда хочет" - конкретных фамилий не назову, но судя по всему крупные чины, покровители ЦСКА.
+1
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Ответ Павел Мантлер
Харт выбыл видимо на долго. Колосов и Федотов будут конкурировать за место в нхл. А как сложиться у них в сев.америке покажет жизнь)
Там Эрссон норм
+2
-1
+1
Ответ Доктор Броманталь
« опустились на дно,обживаемся,и пытаемся копать еще глубже» Свою жизнь не нужно переносить на других.
Т.е. вас вполне устраивает уровень людоедства доносящийся каждый день с экранов ТВ из уст верхушки власти и их пропагандистов?
+1
0
+1
Это прогиб или как?)
+1
0
+1
Ответ rkpu
Если тебе не нравится, как руководство клуба обошлось с игроком, то так и пиши. А говоря "уроды ЦСКА" ты оскорбляет в первую очередь болельщиков клуба, в том числе и меня. Ты не охренел?
Потрясающая цепочка. А если бесполезным мешком назову, то кого оскорблю в первую очередь?
+1
0
+1
Ответ elkipalki
Болельщики накакого отношения к ЦСКА не имеют. Больно много на себя берешь)
Я считаю, что болельщик имеет отношение к клубу за который болеет всю жизнь. Если у тебя по-другому, то мне тебя жаль. А вот человек, который влезает в чужой разговор, действительно больно много на себя берёт.
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Наконец то они от него откалупались и парень продолжит свой путь.
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Ответ Александр Романов
А вдруг везину возьмёт )))можно будет под дверь Есмантовичу поставить )
Было бы прекрасно просто
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Федотов должен сказать спасибо, что в таком состоянии его ставили. Он даже на ВХЛ не тянул и играл не по спортивному принципу. Предал бы в Штаты, никто бы с ним возиться не стал. Сидел бы на лавке в АХЛ, в лучшем случае.
+4
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Потрясающе. Шансов, что заиграет настолько много, что это будет воспринято как чудо. Какие же уроды цска
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