Рубиалес пытался давить на Эрмосо через ее брата в самолете после ЧМ. Экс-глава RFEF обещал «личные и профессиональные последствия» для футболистки, если она не согласится записать совместное видео

Луис Рубиалес оказывал давление на Дженнифер Эрмосо через ее родственников.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы. Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.

Как сообщает As со ссылкой на заключение прокуратуры, в самолете на обратном пути из Австралии в Испанию после турнира Рубиалес обратился к Эрмосо с просьбой записать совместное видео во время пересадки в Дохе и сказать, что поцелуй произошел по обоюдному согласию. Футболистка отказалась, заявив об усталости и дискомфорте из-за оказываемого на нее давления.

После этого бывший глава RFEF, посоветовавшись с несколькими людьми, включая Хорхе Вильду, продолжил давить на Эрмосо через ее родственников, летевших тем же рейсом. В частности, Рубиалес попытался завоевать доверие брата футболистки Рафаэля. Однако после того, как тот отказался убеждать выполнить требования, бывший глава федерации предупредил, что отказ Эрмосо «повлечет последствия как личного, так и профессионального характера».

Также утверждается, что во время празднования победы женской сборной на ЧМ на Ибице директор по маркетингу RFEF Рубен Ривера настойчиво пытался убедить Эрмосо записать видео, однако футболистка потребовала оставить ее в покое.