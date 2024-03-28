Чемпионат России. Сливко и Гараничев, Дербушева и Томшин, Егорова и Цветков, Нетбай и Халили выступят в сингл-миксте
28 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет сингл-микст.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону
Тюмень
Сингл-микст
Начало – 12.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Виктория Сливко – Евгений Гараничев (Тюменская область)
4. Тамара Дербушева – Василий Томшин (Свердловская область)
5. Дарья Нетбай – Карим Халили (Москва)
6. Алина Кудисова – Андрей Крутов (ХМАО-Югра-2)
7. Анастасия Зырянова – Иван Колотов (Пермский край)
8. Аделина Сабитова – Никита Лобастов (Беларусь-1)
14. Камила Вовк – Андрей Вьюхин (Тюменская область-2)
16. Любовь Калинина – Евгений Емерхонов (Татарстан)
22. Анастасия Егорова – Максим Цветков (СЗФО)
23. Анастасия Батманова – Ярослав Костюков (СФО-ДФО)
ПРИМЕЧАНИЕ: полный старт-лист – здесь.
За них!
Тома+Томшин вряд ли в нынешней форме смогут взять медаль 🤷♀️
Татарстан хороший состав, могут быть высоко.
- просто удивительно, как давние поклоннники нашего биатлона иногда мыслят в унисон)))
опять графики нет