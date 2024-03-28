Чемпионат России. Сливко и Гараничев, Дербушева и Томшин, Егорова и Цветков, Нетбай и Халили выступят в сингл-миксте

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28 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет сингл-микст.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Тюмень

Сингл-микст

Начало – 12.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

1. Виктория СливкоЕвгений Гараничев (Тюменская область)

4. Тамара ДербушеваВасилий Томшин (Свердловская область)

5. Дарья Нетбай – Карим Халили (Москва)

6. Алина Кудисова – Андрей Крутов (ХМАО-Югра-2)

7. Анастасия Зырянова – Иван Колотов (Пермский край)

8. Аделина СабитоваНикита Лобастов (Беларусь-1)

14. Камила Вовк – Андрей Вьюхин (Тюменская область-2)

16. Любовь КалининаЕвгений Емерхонов (Татарстан)   

22. Анастасия ЕгороваМаксим Цветков (СЗФО)

23. Анастасия Батманова – Ярослав Костюков (СФО-ДФО)

ПРИМЕЧАНИЕ: полный старт-лист – здесь. 

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23 комментария
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А тут много претендентов, но хочется Евгению напоследок золота.
+9
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+8
Ответ volga_olga
А тут много претендентов, но хочется Евгению напоследок золота.
Очень хочу чтобы Женя завершил карьеру с медалью, шанс у них есть.
+7
-1
+6
Дрим-тим Жека с Викой.
За них!
+5
-1
+4
Последний шанс Горыныча.
+3
0
+3
Лебединая песня Гараничева в эстафетах 😀 Давай, Женек, на последок хлопни громко дверью, выиграйте с Викулей, минуту всем привезите!
Тома+Томшин вряд ли в нынешней форме смогут взять медаль 🤷‍♀️
Татарстан хороший состав, могут быть высоко.
+3
-1
+2
Горыныч давай на последнее в призы забеги….
+2
-1
+1
Ответ ОлесяОлеська
Очень хочу чтобы Женя завершил карьеру с медалью, шанс у них есть.
Сначала написала ответ fewral, потом прочитала этот ваш коммент... volga_olga, Люблю Женьку
- просто удивительно, как давние поклоннники нашего биатлона иногда мыслят в унисон)))
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Ответ heivani
Может специалистов пригласить, чтобы наконец-то в эпоху ИИ элементарную графику сделать?
Да куда еще лучше? Мы и так впереди всего мира
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Ответ fewral
Где Вика?
Пару раз промазала
0
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Ответ fewral
Дрим-тим Жека с Викой. За них!
Солидарна) Хочу Жеке медаль напоследок) А Вика и так по сезону медали заслуживает.
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Викуся мощно помчалась отыгрывать
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Может специалистов пригласить, чтобы наконец-то в эпоху ИИ элементарную графику сделать?
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мухосранские левши задолбали уже
опять графики нет
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Где Вика?
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Браво, МатчТв. ТЭФИ Губерниеву и Ко
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Токарева включила Шевнину
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а в мужской эстафете нет места Гарынычу? кто там у Тюмени кроме Шурика и Повара?
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Фигасе Волков изменился... Прям не узнать.
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