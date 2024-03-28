Чемпионат России. Сливко и Гараничев, Дербушева и Томшин, Егорова и Цветков, Нетбай и Халили выступят в сингл-миксте

28 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет сингл-микст.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Тюмень

Сингл-микст

Начало – 12.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

1. – (Тюменская область)

4. – (Свердловская область)

5. Дарья Нетбай – (Москва)

6. – Андрей Крутов (ХМАО-Югра-2)

7. Анастасия Зырянова – Иван Колотов (Пермский край)

8. – (Беларусь-1)

14. Камила Вовк – (Тюменская область-2)

16. – (Татарстан)

22. – (СЗФО)

23. – Ярослав Костюков (СФО-ДФО)

ПРИМЕЧАНИЕ: полный старт-лист – здесь.