Ирина Роднина: «У меня пенсия нормального российского человека, не спортивная. Сумма – меньше 30 тысяч»

Теги Ирина Роднина деньги Фигурное катание

Ирина Роднина раскрыла размер своей пенсии.

«У меня пенсия нормального российского человека. Не спортивная. Сумма? Пока меньше 30 тысяч. Я работающий пенсионер и индексации для меня нет.

Не задумывалась еще, устраивает ли меня такая сумма. Пока что продолжаю работать. Поэтому не знаю, реально ли будет прожить только на пенсию», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы. 

«Я люблю тренерскую работу, а кто-то – сидеть в Госдуме». Почему ссорятся Роднина и Тарасова?

69 комментариев
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Щас заплачу от жалости ..
Государственная Дума РФ опубликовала сведения о задекларированных доходах депутатов за 2021 год.

Согласно отчету, доход трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной составил 11 млн рублей. В 2020-м экс-фигуристка задекларировала 6,9 млн рублей.

В собственности Родниной находятся земельный участок для садоводства, жилое строение (нежилое здание), квартира, машиноместо и автомобиль Audi.
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Бедняжка рассказала бы, какое имущество имеет, чтобы не жить на 30000.
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Всё-таки увлекательное это занятие - не ворочать мешки...
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У нормального российского пенсионера нет такой пенсии, 30т. за счастье.
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А в чем "работа" Ирины Константиновны заключается, подписываться под законами об ограничениях прав детей-сирот и о легализованном грабеже пенсий? Что она полезного сделала на своих должностях?
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Ответ Виктория Обер
Как всегда за нос водят. Даже верю какая у нее пенсия. Вопрос-то не в размере пенсии этой бывшей фи-ристки, а в ее доходе. Какой у тебя доход?! Доход какой?!
В Госдуме у неё зарплата 500 тысяч и ещё немного, если в каком-то комитете при думе участвует! Информация из проверенного источника, а именно от депутата Госдумы! А ещё кормят их там как в хорошем ресторане, но по цене столовки в провинциальном городишке! Да и других льгот хватает, включая высокую пенсию по окончании работы!Пусть не прибедняются бездельники!..😏
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Ответ Надежда
Комментарий скрыт
Никто обратного и не утверждает, но зачем прибедняться и говорить глупости про "не знаю, можно ли прожить на 30 000"? Она своих расходов не знает?
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Тут как в том анекдоте, почему милиционер не приходит за зп. Дескать, думал, дали пистолет и крутись как хочешь.
Вот и с гражданкой Родниной схожая история, для чего ей пенсия, очевидно, есть иные доходы, кратно превышающие эти отчисления.
А ведь если бы она всерьез интересовалась, то знала, что депутатам положена приличная пенсия. За трудовой стаж более 10 лет в Думе там уже 75% надбавки. В среднем больше 100Круб. Как-нить проживет.
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Какая феерическая наглость, вот так вот просто врать.Омерзительно
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Она же Олимпийская чемпионка - им платят специальную пенсию !
Лажа от Родниной.
Лучше бы промолчала.
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Пенсия нормально человека + зарплата Депутата и все их льготы. Постыдилась бы такое говорить на всю страну.
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Как всегда за нос водят. Даже верю какая у нее пенсия. Вопрос-то не в размере пенсии этой бывшей фи-ристки, а в ее доходе. Какой у тебя доход?! Доход какой?!
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Ответ Валерий Ефимов
У нормального российского пенсионера нет такой пенсии, 30т. за счастье.
Как только разговор про пенсии начинается, сюда обязательно приходит какой-нибудь комментатор, у которого бабушка получает пенсию по 30-40 тысяч и непременно в каком-нибудь провинциальном городе. Так что ждем))
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У моей бабушки 15 тысяч , всю жизнь на заводе отработала , о каких 30 идёт речь ?
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Жалко что в лексиконе нехватает слов
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Постоянно врать это скрепа же
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Ответ Павел Мельников
Как только разговор про пенсии начинается, сюда обязательно приходит какой-нибудь комментатор, у которого бабушка получает пенсию по 30-40 тысяч и непременно в каком-нибудь провинциальном городе. Так что ждем))
Я понимаю, что вы имеете в виду, но ЯНАО и ХМАО, технически, тоже провинция, там у бабушек такие пенсии- норма
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Ну вот и поживи на нее, может и повернется чего то в голове.
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Ответ Даня Чебыкин
привет! я пришел! ты собственно всё правильно сказал. тока не бабушка, а отец. и не 30-40, а 50. правда он для этого пахал как лошадь всю жизнь. ну а если по серьезке, то да, частенько и 30 тыров за счастье пенсионерам, притом не в глубинке, а города миллионниках.
Ну так чем больше пашешь, тем больше зп уходит в пенсионный фонд, выше официальный стаж, в некоторых профессиях категория и т.д. из этого все и складывается. У меня дед 25 лет на заводе отпахал и имеет 30 в Москве, ветеран труда. Конечно, по нынешним меркам это немного для любого региона. А насчёт ХМАО ЯНАО, дальневосточных регионов, там и цены на продукты местами в такой космос улетают, что и для Москвы покажутся ахтунгом)
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Предпочитаю не считать чужие деньги, но...лучше бы они молчали...
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Про зарплату бесполезной депутатки скромно умолчала.
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Ирина Роднина толком даже разговаривать не умеет.
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Помнится, незабвенный Михаил Евдокимов, до трагической гибели, устами героя своих сатирических миниатюр говаривал: "...пензия у меня хорошая, но... маленькая..."
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Пенсия у неё нормального человека... Тем самым она косвенно признаёт, что депутатская пенсия - не нормальная? Я правильно понимаю?
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Ответ Alex.K71
В Госдуме у неё зарплата 500 тысяч и ещё немного, если в каком-то комитете при думе участвует! Информация из проверенного источника, а именно от депутата Госдумы! А ещё кормят их там как в хорошем ресторане, но по цене столовки в провинциальном городишке! Да и других льгот хватает, включая высокую пенсию по окончании работы!Пусть не прибедняются бездельники!..😏
Гораздо больше. Гораздо.
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Хорошо сказано - "Не задумывалась еще, устраивает ли меня такая сумма. Пока что продолжаю работать. Поэтому не знаю, реально ли будет прожить только на пенсию», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы. " Задумается. Но сейчас у неё накопления идут такие, что не сразу задумается. Работать продавцом в "Пятёрочку" не пойдёт. И этих накоплений будет достаточно. Возраст уже такой, что не так и много надо. Жильё хорошее есть. Дети обеспечены. Работала бы почтальоном - задумалась бы раньше.
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Ответ Зубы Дзюбы
Безотносительно имущества. Жить на 30 тысяч так себе история
Но даже эту сумму в качестве средней пенсии (которая ее на самом деле и не достигает) на этой ветке преподносят в качестве какого-то достижения. Якобы пенсионеры одной из самых богатейших энергоресурсами стран мира должны радоваться тридцати тысячам.
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Ответ ivan1345
У моей бабушки 15 тысяч , всю жизнь на заводе отработала , о каких 30 идёт речь ?
Ну, у неё московская добавка, по всей видимости. У москвичей больше пенсия. Да и в провинции, у кого стаж большой и зарплата была большая, больше 20 тысяч получают. У моей мамы 21 тысяча это с ветеранской добавкой. Понятно, что это всё равно мало. Я ей комуналку оплачиваю и лекарства покупаю
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Ответ Надежда
Комментарий скрыт
Да пусть живет на пенсию, которая положена олимпийской чемпионке. Сколько это должно быть? Тысяч 150? 200? Ок. Только пусть уйдет с депутатской з/п в 450 тысяч российских рублей в месяц плюс ништяки, премии и тд))
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Ответ Павел Мельников
Как только разговор про пенсии начинается, сюда обязательно приходит какой-нибудь комментатор, у которого бабушка получает пенсию по 30-40 тысяч и непременно в каком-нибудь провинциальном городе. Так что ждем))
Причём тут бабушка, я сам пенсионер.
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