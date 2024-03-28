Ирина Роднина: «У меня пенсия нормального российского человека, не спортивная. Сумма – меньше 30 тысяч»
Ирина Роднина раскрыла размер своей пенсии.
«У меня пенсия нормального российского человека. Не спортивная. Сумма? Пока меньше 30 тысяч. Я работающий пенсионер и индексации для меня нет.
Не задумывалась еще, устраивает ли меня такая сумма. Пока что продолжаю работать. Поэтому не знаю, реально ли будет прожить только на пенсию», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы.
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Государственная Дума РФ опубликовала сведения о задекларированных доходах депутатов за 2021 год.
Согласно отчету, доход трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной составил 11 млн рублей. В 2020-м экс-фигуристка задекларировала 6,9 млн рублей.
В собственности Родниной находятся земельный участок для садоводства, жилое строение (нежилое здание), квартира, машиноместо и автомобиль Audi.
Вот и с гражданкой Родниной схожая история, для чего ей пенсия, очевидно, есть иные доходы, кратно превышающие эти отчисления.
А ведь если бы она всерьез интересовалась, то знала, что депутатам положена приличная пенсия. За трудовой стаж более 10 лет в Думе там уже 75% надбавки. В среднем больше 100Круб. Как-нить проживет.
Лажа от Родниной.
Лучше бы промолчала.