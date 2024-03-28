Ирина Роднина: «У меня пенсия нормального российского человека, не спортивная. Сумма – меньше 30 тысяч»

Ирина Роднина раскрыла размер своей пенсии.

«У меня пенсия нормального российского человека. Не спортивная. Сумма? Пока меньше 30 тысяч. Я работающий пенсионер и индексации для меня нет.

Не задумывалась еще, устраивает ли меня такая сумма. Пока что продолжаю работать. Поэтому не знаю, реально ли будет прожить только на пенсию», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы.

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