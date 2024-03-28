ЦСКА может подписать Просветова на замену Федотову (Metaratings)

Теги ЦСКА возможные переходы Колорадо НХЛ АХЛ КХЛ Иван Федотов Иван Просветов Колорадо Иглс Хоккей

Вратарь «Колорадо Иглс» Иван Просветов может заменить Ивана Федотова в ЦСКА.

Сегодня ЦСКА расторг контракт с Иваном Федотовым, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на вратаря

Как сообщает Metaratings, красно-синие могут подписать Ивана Просветова, который выступает за фарм-клуб «Колорадо». 

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 25-летний Просветов провел 11 матчей за «Эвеланш» и пропустил 26 шайб при 89,5% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,16.

Иван Федотов в регулярном чемпионате КХЛ отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37, а в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

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22 комментария
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А он служил? Как бы опять оказия не вышла
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Ответ ermol@y
Потратить кучу денег на возвращение в страну, чтобы отправить срочку служить, ты серьёзно….?
Они тратят не свои деньги, за репутацию они тоже не переживают, поэтому и за ценой не постоят
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Ответ Slima008
Комментарий скрыт
сбитый лётчик 99 г.р.)))
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Просветов не хуже Федотова, как мне представляется
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Не спешили бы. Через пару дней Серебряков освободится.
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Ответ last_guard
Не могут подписать. Бан на международные трансферы.
Могут. Это НХЛ.
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Ответ last_guard
Не могут подписать. Бан на международные трансферы.
А как же Ливо в Салават пришёл, уже после бана иихф?
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А может и Самонова, а может и Билялова... ))
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Да, пора уже на повышение. Через АХЛ не очень получилось, попробуют через Кхл.
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Ответ last_guard
Нет не могут, трансферная карта нужна для трансфера.
у действует контракт с Филями
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