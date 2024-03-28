ЦСКА может подписать Просветова на замену Федотову (Metaratings)

Вратарь «Колорадо Иглс» Иван Просветов может заменить Ивана Федотова в ЦСКА.

Сегодня ЦСКА расторг контракт с , сообщив, что клуб сохранил спортивные права на вратаря

Как сообщает Metaratings, красно-синие могут подписать , который выступает за фарм-клуб « ».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата 25-летний Просветов провел 11 матчей за «Эвеланш» и пропустил 26 шайб при 89,5% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,16.

Иван Федотов в регулярном чемпионате КХЛ отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37, а в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.