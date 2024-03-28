Алвес после освобождения из тюрьмы устроил вечеринку до 5 утра в честь дня рождения отца. Несколько друзей Дани приехали к его дому на такси и в капюшонах

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига светская хроника Футбол

Дани Алвес устроил вечеринку после освобождения из-под стражи.

В понедельник бывший защитник «Барселоны», приговоренный к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, вышел из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро до окончательного вступления приговора в силу. При этом у Алвеса забрали паспорта и обязали еженедельно отмечаться в суде.

Как сообщает TyC Sports со ссылкой на Telecinco, после ужина в ресторане в доме Алвеса в Барселоне прошла вечеринка по случаю дня рождения отца футболиста, которая продолжалась до пяти часов утра.

По данным Mundo Deportivo, на вечеринке присутствовали несколько друзей Алвеса – они приехали к его дому на такси, надев капюшоны.

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52 комментария
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Ответ Жан Поль Бельманда
у него фляга свистит жоско
Понятное дело, что присядет. Но тут хоть оттянется напоследок. Не в библиотеке же сидеть
+72
-3
+69
у него фляга свистит жоско
+76
-14
+62
А девчонок выписали для дополнительного веселья?
+46
0
+46
Алвес: Женщинам писать на улице.
+45
-2
+43
Событие было секретное, люди все неизвестные!)
+37
-2
+35
Ответ gPk
Да.Винисиуса позвали
Ты тоже была?
+46
-11
+35
Ответ Vinnipukh Vinni
А девчонок выписали для дополнительного веселья?
Да.Винисиуса позвали
+57
-28
+29
Ответ Жан Поль Бельманда
у него фляга свистит жоско
А что не так? Когда он ещё потусить сможет.
+18
0
+18
А ему запрещено веселиться чтоли?
+18
-5
+13
Ответ AvluvRhoadesLeal
А ему запрещено веселиться чтоли?
Можно. Но сочувствия он вряд ли вызовет
+16
-3
+13
Не, ну реально же клоун!
+24
-12
+12
В капюшонах...у них там секта что ли - свидетели по делу Алвеса Иеговы
+9
-1
+8
Они с Промесом не родственники случайно?
+5
0
+5
Надеюсь та девушка не присутствовала там
+5
-1
+4
Что у них с головой? Промеса выпустили — тут же посты из ночных клубов. Этот вообще вечеринку закатил. Они реально не понимают, что общественное мнение может повлиять на их дальнейшую судьбу?
+5
-1
+4
Ответ Alex.K71
Событие было секретное, люди все неизвестные!)
Алвес зашёл не в ту дверь.
+2
0
+2
VIP-гостей приглашали сразу в уборную?🤓
+5
-3
+2
Ответ Жан Поль Бельманда
у него фляга свистит жоско
Да там просто представление о жизни другое. Это мы много думаем, ходим хмурые, у них же жизнь это фестиваль. Море рядом, пальмы, песок, жара, девчата почти голые, о чем плохом можно думать? С бабками там жизнь рай)
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Бред какой то ... Неужели настолько безголовый?
Он головкой думает
+2
-1
+1
Ответ Мексиканская песня
Промес?
Поставщик вечеринки
+1
0
+1
Ну а что теперь, в монастырь ему уходить?
+1
0
+1
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Мамин бродяга
+1
0
+1
Бред какой то ...
Неужели настолько безголовый?
+4
-3
+1
Ответ John Doe
Что у них с головой? Промеса выпустили — тут же посты из ночных клубов. Этот вообще вечеринку закатил. Они реально не понимают, что общественное мнение может повлиять на их дальнейшую судьбу?
Они просто поwhoисты по жизни. Такие не заморачиваются об общественном мнении и последствиях за свои поступки.
+1
0
+1
Ни кого не изнасиловал?
+1
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Ответ Андрей Рязанов
Комментарий удален модератором
Регина объявится,у нее спросим!
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Ответ Александр Александрович
Он головкой думает
Альтернативой головой ))
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0
Ответ Phantomm
Надеюсь та девушка не присутствовала там
Нет, других девушек пригласили
0
0
0
Ответ John Doe
Что у них с головой? Промеса выпустили — тут же посты из ночных клубов. Этот вообще вечеринку закатил. Они реально не понимают, что общественное мнение может повлиять на их дальнейшую судьбу?
У Дани Алвеса то какая дальнейшая судьба?карьеру закончил,срок уже впаяли,лично я бы на его месте тоже бы гулянку устроил!
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Ответ Пацанчик реальный
У Дани Алвеса то какая дальнейшая судьба?карьеру закончил,срок уже впаяли,лично я бы на его месте тоже бы гулянку устроил!
Результатом апелляции может стать не только уменьшение, но и увеличение срока. А судьи тоже люди, прессу читают, мнение составляют.
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