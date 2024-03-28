Алвес после освобождения из тюрьмы устроил вечеринку до 5 утра в честь дня рождения отца. Несколько друзей Дани приехали к его дому на такси и в капюшонах
Дани Алвес устроил вечеринку после освобождения из-под стражи.
В понедельник бывший защитник «Барселоны», приговоренный к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, вышел из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро до окончательного вступления приговора в силу. При этом у Алвеса забрали паспорта и обязали еженедельно отмечаться в суде.
Как сообщает TyC Sports со ссылкой на Telecinco, после ужина в ресторане в доме Алвеса в Барселоне прошла вечеринка по случаю дня рождения отца футболиста, которая продолжалась до пяти часов утра.
По данным Mundo Deportivo, на вечеринке присутствовали несколько друзей Алвеса – они приехали к его дому на такси, надев капюшоны.
Неужели настолько безголовый?