Организовать матч сборной России с победителем Международного строительного чемпионата предложили в Деловом центре экономического развития СНГ

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин любительский футбол товарищеские матчи (сборные) ТАСС ахахаха Футбол

Сборной России предложили сыграть с победителем строительного чемпионата.

С соответствующей идеей выступил генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Вадим Ганин. По его словам, таким образом Международный строительный чемпионат будет сочетать в себе экономическую и гуманитарную составляющие.

«Давайте сделаем какое-нибудь футбольное мероприятие, куда пригласим ведущие футбольные команды строительных компаний, которые в результате сыграют со сборной России по футболу», – сказал Ганин, выступая на Международном экономическом форуме государств – участников СНГ.

Международный строительный чемпионат пройдет с 1 по 4 октября 2024 года в Екатеринбурге.

54 комментария
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Шутейки про первенство водокачки еще никогда не были так близки к реальности
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Еще можно сыграть со сборной лиги сексуальных реформ.
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Матч сборной России против сборной мужичков из гаражей с улицы Пушкина в Ногинске всё ближе к реальности
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Наши итак вроде совсем недавно с Узбекистаном играли, разве нет?
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И это будет стыковый матч за право сыграть со сборной почтальонов России
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Новый вызов для сборной Карпина на следующие 2 года уже обозначен, победы над сборными строителей, сварщиков, и токарей.
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Кто бы мог подумать года три назад...
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Ответ Ночной Птах
Наши итак вроде совсем недавно с Узбекистаном играли, разве нет?
Они играли с фармом..) Основные силы на подходе..
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Ответ Леопардер
Матч сборной России против сборной мужичков из гаражей с улицы Пушкина в Ногинске всё ближе к реальности
Скоро матчи со сборной будут разыгрываться в лотерею)))
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Ответ Сергей Савельев
жаль в Ногинске нет такой улицы)
Винисиус: "В Ногинске из-за расистов нет улицы Пушкина"
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С ребятами из пивзавода можно сыграть
+9
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затем - со сборной артистов Евровидения.
+10
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Матч тысячелетия. ФИФА и УЕФА уже позорно трясутся от зависти.
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Это какой-то нонсенс.
Сейчас Россия платит деньги, чтоб с ее сборной кто-то, умеющий играть в футбол, сыграл.
А тут разворот на 180гр., сборной предлагается сыграть на корпоративе с любителями, вероятно за хорошие деньги.
Возможно это будущее)))
+6
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+5
"У вас несчастные случаи на стройке были?... Будут!" ("Приключения Шурика")
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Ответ CIA
Шутейки про первенство водокачки еще никогда не были так близки к реальности
Первенство бани оно такое. "Бани" от слова "бан".
+4
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Ответ Sergeant Squirting
Новый вызов для сборной Карпина на следующие 2 года уже обозначен, победы над сборными строителей, сварщиков, и токарей.
Королей бензоколонок)))
+6
-2
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У сборной никаких шансов - там будет бетон в обороне и два бульдозера в атаке.
+4
0
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мвахахахахаха))))))))))))))))))))))))))))))))))))
+6
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У нас ещё есть СНГ? А, ну если есть деловой центр экономического развития, во главн с целым директором, то , наверное, есть…
+3
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Лицо Валеры все представили?
+2
0
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Наконец-то строители нашли соперника по силам.
+2
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Со сборной феминисток.
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Ответ Сергей Галынский
С ребятами из пивзавода можно сыграть
ребята устали. и это не про игроков из пивзавода.
+1
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Рофлы со sports выходят из под контроля
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Суверенностью пахнет.
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Смехопанорама
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С Ровшаном и Джумшутом
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Падаем все ниже и ниже....
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Гениальная идея !!!
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