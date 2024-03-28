Организовать матч сборной России с победителем Международного строительного чемпионата предложили в Деловом центре экономического развития СНГ
Сборной России предложили сыграть с победителем строительного чемпионата.
С соответствующей идеей выступил генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Вадим Ганин. По его словам, таким образом Международный строительный чемпионат будет сочетать в себе экономическую и гуманитарную составляющие.
«Давайте сделаем какое-нибудь футбольное мероприятие, куда пригласим ведущие футбольные команды строительных компаний, которые в результате сыграют со сборной России по футболу», – сказал Ганин, выступая на Международном экономическом форуме государств – участников СНГ.
Международный строительный чемпионат пройдет с 1 по 4 октября 2024 года в Екатеринбурге.
Сейчас Россия платит деньги, чтоб с ее сборной кто-то, умеющий играть в футбол, сыграл.
А тут разворот на 180гр., сборной предлагается сыграть на корпоративе с любителями, вероятно за хорошие деньги.
Возможно это будущее)))