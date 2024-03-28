Организовать матч сборной России с победителем Международного строительного чемпионата предложили в Деловом центре экономического развития СНГ

Сборной России предложили сыграть с победителем строительного чемпионата.

С соответствующей идеей выступил генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Вадим Ганин. По его словам, таким образом Международный строительный чемпионат будет сочетать в себе экономическую и гуманитарную составляющие.

«Давайте сделаем какое-нибудь футбольное мероприятие, куда пригласим ведущие футбольные команды строительных компаний, которые в результате сыграют со сборной России по футболу», – сказал Ганин, выступая на Международном экономическом форуме государств – участников СНГ.

Международный строительный чемпионат пройдет с 1 по 4 октября 2024 года в Екатеринбурге.