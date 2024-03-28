ЦСКА расторг контракт с Федотовым. Клуб сохранил спортивные права на вратаря

Теги ЦСКА переходы КХЛ Иван Федотов Хоккей

ЦСКА разорвал контракт с голкипером Иваном Федотовым.

«ПХК ЦСКА по итогам сезона-2023/24 расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым.

В прошедшем сезоне игрок провел за армейский клуб 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам (91,4%).

Спортивные права на игрока в России по-прежнему сохраняются за хоккейным клубом ЦСКА.

Клуб благодарит Ивана Федотова и желает успехов в дальнейшей карьере», – сказано в заявлении московского клуба.

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37

Напомним, что Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.

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118 комментариев
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Какие молодцы, помогли парню в карьере 🤡
+216
-6
+210
Мерзкие и гадкие людишки, испортившие 2 года карьеры. И ради чего? Стоило ради этого воевать с НХЛ и ИИХФ?
Филадельфии он точно теперь не нужен
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+154
Ха-ха-ха-ха
Цирк
+123
-4
+119
Какие же все таки уроды
+76
-7
+69
Теперь можно в Филадельфию? Или в армию?
+50
0
+50
Чистые свиньи. Крайними сделали Федотова и Фёдорова.
+49
-4
+45
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Мерзкие и гадкие людишки, испортившие 2 года карьеры. И ради чего? Стоило ради этого воевать с НХЛ и ИИХФ? Филадельфии он точно теперь не нужен
Тут возможно и не 2 года карьеры, а вся карьера в целом
+39
-1
+38
Убили карьеру и выкинули, мудаки
+41
-3
+38
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Мерзкие и гадкие людишки, испортившие 2 года карьеры. И ради чего? Стоило ради этого воевать с НХЛ и ИИХФ? Филадельфии он точно теперь не нужен
Судя по всему просто чтобы доказать, что они могут
+27
0
+27
Я не шарю просто. Как это работает? Контракт расторгнут, но права остаются?
+27
0
+27
Как сломать карьеру вратарю?! Об этом и о многом другом вам расскажет и покажет г-н Есмантович.
+27
-2
+25
Ответ Александр Романов
Ха-ха-ха-ха Цирк
Я предоставляю если он за океаном окажется и у него спросят, а что там за история с тобой была и он такой, ну слушайте...😂 там через месяц уже сценарий на Нетфликс будет
+22
0
+22
провели сезон из-за того, что ставили его в рамку, поссорились со всеми в мире, чтобы показать какие мы независимые и что плевать нам на санкции. Убили 2 года вратарю, который спокойно заиграл в НХЛ. Всё это для того, чтобы сегодня расторгнуть с ним контракт. Очень грустно, если честно
+21
-1
+20
Ответ LudmilaProcofievna
Комментарий скрыт
У вас нет агента, но почему то думать головой вы так и не научились
+19
0
+19
Да уж… Воспитали патриотизм у парня на все 200%
+18
-4
+14
И стоило год назад огород городить?? Со стороны это смотрится очень смешно, конечно же..
+17
-3
+14
Еще один показатель, что руководители госкорпорации самодуры и бездари в спорте. Что Газпром что Роснефть
+14
-3
+11
СКА и ЦСКА соперничают между собой, кто из них более мерзкий клуб.
+11
-2
+9
Ответ serg wyxa
Теперь можно в Филадельфию? Или в армию?
В Филадельфию Колосов из Минска поехал.
+11
-2
+9
боже, что за скотское отношение
+9
-1
+8
Ответ Rishat Ganiev
Я не шарю просто. Как это работает? Контракт расторгнут, но права остаются?
Ну типа если уедет в филу, а потом вернётся, то сначала придётся ему поговорить с ЦСКА. Либо клубу, который его захочет подписать в КХЛ, придётся заплатить ЦСКА.
+9
-1
+8
Ответ Саша (Тольятти)
Я предоставляю если он за океаном окажется и у него спросят, а что там за история с тобой была и он такой, ну слушайте...😂 там через месяц уже сценарий на Нетфликс будет
Причем Есмантович будет афроамериканцем
+9
-1
+8
Стоило ли столько мучаться - поставили всю лигу раком, слились в ПО и потом отпустить игрока ? Может имело смысл отпустить к летчикам ? А сейчас там Колосов будет феерить. Сомневаюсь , что Федотов будет ко двору - просто уничтожили карьеру.
+10
-2
+8
Запоганили парню карьеру ::: Теперь ещё сливают....Браво АРМЕЙЦЫ......
+9
-2
+7
Ну и стоило ссориться с НХЛ? Впрочем, ЦСКА плевать на всех, как обычно!
+8
-1
+7
Ответ Zlodimir
Как сломать карьеру вратарю?! Об этом и о многом другом вам расскажет и покажет г-н Есмантович.
Г-н - это ведь не господин? )
+6
0
+6
Ответ PatologoanatoM
Ну как сказать, там Харт может судимость получить, на этом для него НХЛ прикроектся, активно тянут киперов в систему , с Минска же еще воротчика взяли, школа ценится, кто бы не хотел 2ого Сорокина или Шестеркина вытянуть.
Федотов до армии и Федотов сейчас это два разных вратаря
+6
0
+6
Буквально поматросили (он во время службы играл в команде Северного флота) и бросили.
+5
0
+5
А шо так, не подошёл после вашей армии??? Клованы.
+9
-4
+5
Ответ Rishat Ganiev
Я не шарю просто. Как это работает? Контракт расторгнут, но права остаются?
Права на игрока сгорают когда ему наступает 28 лет. Т.е у ЦСКА права на него закончатся в ноябре этого года когда Федотову исполнится 28 лет.
+4
0
+4
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